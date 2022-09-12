قصور الغُدَّة الدرقية هو الخمول الذي يصيب الغُدَّة الدرقية ويؤدي إلى عدم كفاية الهرمونات الدرقية، وتباطؤ وتيرة وظائف الجسم الحيوية.

في هذه الحالة، تصبح تعابير الوجه باهتة، والصوت أجش، والكلام بطيء، وتتدلى الأجفان، ويتنفخ الوجه والعينان.

عادة ما يكون هناك حاجة لاختبار دموي واحد لتأكيد التَّشخيص.

يحتاج معظم الأشخاص الذين يعانون من قصور الغُدَّة الدرقية إلى أخذ المعالجة المعيضة بالهرمون الدرقي لبقية حياتهم.

تُفرز الغُدَّة الدرقية الهرمونات الدرقية، التي تتحكم في معدل استقلاب الجسم metabolic rate.تؤثر هرمونات الغُدَّة الدرقية في العديد من وظائف الجسم الحيوية، مثل ضربات القلب، ومعدل حرق السعرات الحرارية، وترميم الجلد، والنمو، وإنتاج الحرارة، والخُصُوبَة، والهضم.هناك نوعان من هرمونات الدرقية:

T4: ثيروكسين thyroxine (يسمى أيضًا رباعِي يودوثيرونين tetraiodothyronine)

T3: ثلاثي يودوثيرونين triiodothyronine

تُنتج الغدة النخامية الهرمون المنبِّه للغدَّة الدرقية (TSH)، الذي يحفز الغُدَّة الدرقية على إنتاج هرمونات الدرق.تساهم الغُدَّة النُّخامِيَّة في إبطاء أو تسريع عملية تحرير الهرمون المحفز للغدة الدرقية، وذلك اعتمادًا على ما إذا كانت مستويات هرمونات الغُدَّة الدرقية الموجودة في الدَّم مرتفعة جدًّا أو منخفضة جدًّا.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الغُدَّة الدرقية).

يُعد قصور الغُدَّة الدرقية حالة شائعة، وخاصة بين كبار السن، وخاصة النساء منهم.تشير الإحصائيات إلى أنه يُصيب حَوالى 10٪ من النساء الأكبر سنًّا.إلا أنه قد يحدث في أي عمر.

الوذمة المخاطية myxedema هي الاسم الذي يُطلق على القصور الشديد للغدة الدرقية.

أعراض قصور الغدة الدرقية يُسبب تدني مستويات الهرمونات الدرقية تباطؤ وظائف الجسم.تكون الأَعرَاض خفية وتتطور تدريجيًا.قد يجري تشخيص الحالة بصورة خاطئة على أنها اكتئاب، وخاصة عند كبار السن. تصبح تعبيرات الوجه باهت.

ويصبح الصوت أجشًا والكلام بطيء.

تتدلى الأجفان.

ينتفخ الوجه والعينان.

ويصبح الشعر متفرقًًا، وخشنًا، وجافًا.

يصبح الجلد خشنًا، وجافًا، ومتقشرًا، وثخينًا. يشعر الكثير من أشخاص قصور الغُدَّة الدرقية بالإرهاق، وتزداد أوزانهم، ويُصابون بالإمساك، ويحدث لديهم تشنج عضلي، ويصبحون غير قادرين على تحمل البرد.قد تتطور لدى بعض الأشخاص مُتلازمة النفق الرسغي carpal tunnel syndrome، مما يُسبب خدرًا أو ألمًا في اليدين.قد يتباطأ النبض، وقد تبدو راحة الكف وباطن القدم بلون برتقالي فاتح (وجود الكاروتين في الدم carotenemia)، وقد تتدلى الأجزاء الجانبية من الحاجبين ببطء.بعض الناس، وخاصة كبار السن، قد تظهر علامات الخلط، النسيان، أو ديمنتيد التي يمكن بسهولة أن يكون مخطئا لداء ألزهايمر أو غيرها من أشكال الخرف.قد تعاني النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية من تغيرات في الدورات الطمثية. التغيرات الوجهية في سياق الإصابة بقصور الغدة الدرقية الصورة By permission of the publisher.From Burman K, Becker K, Cytryn A, et al.In Atlas of Clinical Endocrinology: Thyroid Diseases.Edited by SG Korenman (series editor) and MI Surks.Philadelphia, Current Medicine, 1999. كثيرًا ما يعاني المرضى المصابون بقصور الغدة الدرقية من ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم. سُبات الوذمة المخاطية في حال عدم علاج قصور الغُدَّة الدرقية، فقد يسبب في نهاية المطاف فقر الدم، وانخفاض درجة حرارة الجسم، وفشل القلب.قد يتطور هذا الوضع إلى تَّخليط الذهنِي، أو ذهول، أو غيبوبة (سُبات الوذمة المخاطية myxedema coma).يُعد سبات الوذمة المخاطية من المضاعفات المهددة للحياة، والتي يحدث فيها تباطؤ للتنفس،ِ واختِلاجَات، ويتراجع تدفق الدَّم إلى الدماغ.قد يتحفز سبات الوذمة المخاطية عند الشخص المصاب بقصور الغُدَّة الدرقية عن طريق الإجهاد الجسدي، مثل التعرض للبرد، أو العدوى، أو الإصابة، أوالجراحة، أو الأدوية مثل المهدئات التي تضعف وظيفة الدماغ. أضواء على الشيخوخة: قصور الغُدَّة الدرقية عند كبار السن

تشخيص قصور الغدة الدرقية قياس مستويات الهرمون المحفز للغدة الدرقية في الدم عادةً ما يشتبه الطبيب بقصور الغدة الدرقية بناءً على الأعراض، ونتائج الفحص السريري، بما في ذلك انخفاض معدل ضربات القلب. عادة ما يمكن تشخيص قصور الغُدَّة الدرقية باستخدام اختبار دموي واحد بسيط: هو قياس مستوى الهرمون المحفز للدرق TSH.في حال الإصابة بقصور الغُدَّة الدرقية، فإن مستوى الهرمون TSH يرتفع. في تلك الحالات النادرة من قصور الغُدَّة الدرقية الناجمة عن إفراز غير كاف من الهرمون المحفز للدرق TSH، فتستدعي الحاجة إجراء اختبار دموري ثانٍ.يقيس هذا الاختبار الدَّموي مستوى هرمون الغُدَّة الدرقية T4 (الثيروكسين thyroxine، أو رباعِي يودوثيرونين tetraiodothyronine).يدعم انخفاص مستوى الهرمون الدرقي تشخيص قصور الغُدَّة الدرقية إذا كان المستوى الحر لـ T4 منخفضًا أيضًا.في هذه الحالة، يَجرِي بشكل عام تقييم الغُدَّة النُّخامِيَّة عن طريق اختبارات وظائف الغُدَّة النُّخامِيَّة واختبارات التصوير.