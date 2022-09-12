قصور الغُدَّة الدرقية

قصور الغُدَّة الدرقية هو الخمول الذي يصيب الغُدَّة الدرقية ويؤدي إلى عدم كفاية الهرمونات الدرقية، وتباطؤ وتيرة وظائف الجسم الحيوية.
في هذه الحالة، تصبح تعابير الوجه باهتة، والصوت أجش، والكلام بطيء، وتتدلى الأجفان، ويتنفخ الوجه والعينان.
عادة ما يكون هناك حاجة لاختبار دموي واحد لتأكيد التَّشخيص.
يحتاج معظم الأشخاص الذين يعانون من قصور الغُدَّة الدرقية إلى أخذ المعالجة المعيضة بالهرمون الدرقي لبقية حياتهم.
تُفرز الغُدَّة الدرقية الهرمونات الدرقية، التي تتحكم في معدل استقلاب الجسم metabolic rate.تؤثر هرمونات الغُدَّة الدرقية في العديد من وظائف الجسم الحيوية، مثل ضربات القلب، ومعدل حرق السعرات الحرارية، وترميم الجلد، والنمو، وإنتاج الحرارة، والخُصُوبَة، والهضم.هناك نوعان من هرمونات الدرقية:
T4: ثيروكسين thyroxine (يسمى أيضًا رباعِي يودوثيرونين tetraiodothyronine)
T3: ثلاثي يودوثيرونين triiodothyronine
تُنتج الغدة النخامية الهرمون المنبِّه للغدَّة الدرقية (TSH)، الذي يحفز الغُدَّة الدرقية على إنتاج هرمونات الدرق.تساهم الغُدَّة النُّخامِيَّة في إبطاء أو تسريع عملية تحرير الهرمون المحفز للغدة الدرقية، وذلك اعتمادًا على ما إذا كانت مستويات هرمونات الغُدَّة الدرقية الموجودة في الدَّم مرتفعة جدًّا أو منخفضة جدًّا.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الغُدَّة الدرقية).
يُعد قصور الغُدَّة الدرقية حالة شائعة، وخاصة بين كبار السن، وخاصة النساء منهم.تشير الإحصائيات إلى أنه يُصيب حَوالى 10٪ من النساء الأكبر سنًّا.إلا أنه قد يحدث في أي عمر.
الوذمة المخاطية myxedema هي الاسم الذي يُطلق على القصور الشديد للغدة الدرقية.
أسباب قصور الغدة الدرقية
يمكن لقصور الغُدَّة الدرقية أن يكون:
أوليًا
ثانويًا
ينجم قصور الغُدَّة الدرقية الأولي عن اضطراب الغُدَّة الدرقية نفسها.السبب الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة هو
التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو: حيث يتطور التهاب الغُدَّة الدرقية مع تخرب الغُدَّة الدرقية التدريجي.
وتشمل الأَسبَاب الأخرى لقصور الغُدَّة الدرقية الأولي كلاً من
التهاب الغُدَّة الدرقية
نقص اليود
تعرض الرأس والرقبة للإشعاع
الاضطرابات الوراثيَّة التي تمنع الغُدَّة الدرقية من إنتاج أو إفراز ما يكفي من الهرمونات
يمكن لالتهاب الغُدَّة الدرقية أن يسبب قصور الغُدَّة الدرقية المؤقَّت.قد ينجم التهاب الدرقية تحت الحاد عن عدوى فيروسية.كما إن التهاب المناعة الذاتية الذي يحدث بعد الولادة (التهاب الغُدَّة الدرقية اللمفاوي الصامت) هو سبب آخر.عادة، يكون قصور الغُدَّة الدرقية حالة مؤقَّتة، لأن الغُدَّة الدرقية لم تتخرب.
يمكن لعلاج فرط نشاط الغُدَّة الدرقية أو سرطان الغُدَّة الدرقية أن يسبب قصور الغُدَّة الدرقية، وذلك لأن اليود المشع أو الأدوية المستخدمة في العلاج تؤثر في قدرة الجسم على تصنيع هرمونات الغُدَّة الدرقية.قد يؤدي الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية إلى نقص إنتاج هرمونات الغُدَّة الدرقية.
يُعد النقص المزمن لليود في النظام الغذائي السبب الأكثر شُيُوعًا لقصور الغُدَّة الدرقية في العديد من البلدان النامية.ولكن نادرًا ما يكون نقص اليود سببًا لقصور الغُدَّة الدرقية في الولايات المتحدة، وذلك لأن اليود يضاف إلى ملح الطعام، ويستخدم أيضًا لتعقيم ضروع الماشية، وبالتالي فإنه يوجد في منتجات الألبان.
قد يؤدي تعرض الرأس والرقبة للإشعاع، وهو ما يحدث عادة في سياق العلاجٍ الشعاعي للسرطان، إلى الإصابة بقصور الغدة الدرقية.
وتتضمن الأَسبَاب الأكثر ندرة من قصور الغُدَّة الدرقية بعض الاضطرابات الوراثيَّة والتي يحدث فيها أن تمنع بعض الإنزيمات الشاذة خلايا الغُدَّة الدرقية من إنتاج أو تحرير الهرمونات الدرقية بالمستوى الكافي (انظر أيضًا قصور الغدة الدرقية عند الرضع والأطفال).
يحدث قصور الغُدَّة الدرقية الثانوي عندما تفشل الغُدَّة النُّخامِيَّة في إفراز ما يكفي من الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH)، والذي يعد ضروريًا لكي تعمل الغُدَّة الدرقية بصورة طبيعية.يكون قصور الغُدَّة الدرقية الثانوي أكثر ندرة بكثير من قصور الغُدَّة الدرقية الأولي.
أعراض قصور الغدة الدرقية
يُسبب تدني مستويات الهرمونات الدرقية تباطؤ وظائف الجسم.تكون الأَعرَاض خفية وتتطور تدريجيًا.قد يجري تشخيص الحالة بصورة خاطئة على أنها اكتئاب، وخاصة عند كبار السن.
تصبح تعبيرات الوجه باهت.
ويصبح الصوت أجشًا والكلام بطيء.
تتدلى الأجفان.
ينتفخ الوجه والعينان.
ويصبح الشعر متفرقًًا، وخشنًا، وجافًا.
يصبح الجلد خشنًا، وجافًا، ومتقشرًا، وثخينًا.
يشعر الكثير من أشخاص قصور الغُدَّة الدرقية بالإرهاق، وتزداد أوزانهم، ويُصابون بالإمساك، ويحدث لديهم تشنج عضلي، ويصبحون غير قادرين على تحمل البرد.قد تتطور لدى بعض الأشخاص مُتلازمة النفق الرسغي carpal tunnel syndrome، مما يُسبب خدرًا أو ألمًا في اليدين.قد يتباطأ النبض، وقد تبدو راحة الكف وباطن القدم بلون برتقالي فاتح (وجود الكاروتين في الدم carotenemia)، وقد تتدلى الأجزاء الجانبية من الحاجبين ببطء.بعض الناس، وخاصة كبار السن، قد تظهر علامات الخلط، النسيان، أو ديمنتيد التي يمكن بسهولة أن يكون مخطئا لداء ألزهايمر أو غيرها من أشكال الخرف.قد تعاني النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية من تغيرات في الدورات الطمثية.
By permission of the publisher.From Burman K, Becker K, Cytryn A, et al.In Atlas of Clinical Endocrinology: Thyroid Diseases.Edited by SG Korenman (series editor) and MI Surks.Philadelphia, Current Medicine, 1999.
كثيرًا ما يعاني المرضى المصابون بقصور الغدة الدرقية من ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم.
سُبات الوذمة المخاطية
في حال عدم علاج قصور الغُدَّة الدرقية، فقد يسبب في نهاية المطاف فقر الدم، وانخفاض درجة حرارة الجسم، وفشل القلب.قد يتطور هذا الوضع إلى تَّخليط الذهنِي، أو ذهول، أو غيبوبة (سُبات الوذمة المخاطية myxedema coma).يُعد سبات الوذمة المخاطية من المضاعفات المهددة للحياة، والتي يحدث فيها تباطؤ للتنفس،ِ واختِلاجَات، ويتراجع تدفق الدَّم إلى الدماغ.قد يتحفز سبات الوذمة المخاطية عند الشخص المصاب بقصور الغُدَّة الدرقية عن طريق الإجهاد الجسدي، مثل التعرض للبرد، أو العدوى، أو الإصابة، أوالجراحة، أو الأدوية مثل المهدئات التي تضعف وظيفة الدماغ.
تشخيص قصور الغدة الدرقية
قياس مستويات الهرمون المحفز للغدة الدرقية في الدم
عادةً ما يشتبه الطبيب بقصور الغدة الدرقية بناءً على الأعراض، ونتائج الفحص السريري، بما في ذلك انخفاض معدل ضربات القلب.
عادة ما يمكن تشخيص قصور الغُدَّة الدرقية باستخدام اختبار دموي واحد بسيط: هو قياس مستوى الهرمون المحفز للدرق TSH.في حال الإصابة بقصور الغُدَّة الدرقية، فإن مستوى الهرمون TSH يرتفع.
في تلك الحالات النادرة من قصور الغُدَّة الدرقية الناجمة عن إفراز غير كاف من الهرمون المحفز للدرق TSH، فتستدعي الحاجة إجراء اختبار دموري ثانٍ.يقيس هذا الاختبار الدَّموي مستوى هرمون الغُدَّة الدرقية T4 (الثيروكسين thyroxine، أو رباعِي يودوثيرونين tetraiodothyronine).يدعم انخفاص مستوى الهرمون الدرقي تشخيص قصور الغُدَّة الدرقية إذا كان المستوى الحر لـ T4 منخفضًا أيضًا.في هذه الحالة، يَجرِي بشكل عام تقييم الغُدَّة النُّخامِيَّة عن طريق اختبارات وظائف الغُدَّة النُّخامِيَّة واختبارات التصوير.
علاج قصور الغدة الدرقية
المعالجة المُعيضة للهرمونات الدرقية
يتضمن العلاج استخدام المعالجة المعيضة للهرمونات الدرقية باستخدام أحد مستحضراته التي يمكن تناولها عن طريق الفم.الشكل المفضل للهرمونات البديلة هو الشكل الاصطناعي T4 (ليفوثيروكسين)يَجرِي الحُصُول على شكل آخر، الهرمون الدرقي المجفف، من الغدد الدرقية للحيوانات، ولكنه لم يعد مستخدمًا على نطاق واسع.بشكل عام، يكون الهرمون الدرقي المجفف أقل كفاءةً من الهرمون الاصطناعي T4، وذلك لأن محتوى الهرمونات الدرقية في الأقراص قد تتباين.في حالات الطوارئ، مثل سبات الوذمة المخاطية، فقد يعطي الطبيب الهرمون الاصطناعي T4، أو T3 (ثلاثي يودوثيرونين triiodothyronine)، أو كليهما عن طريق الوريد.
يبدأ العلاج بجرعات صغيرة من هرمون الغُدَّة الدرقية، وذلك لأن الجرعة الكبيرة جدًّا قد تسبب آثارا جانبية خطيرة، على الرغم من أن الجرعات الكبيرة قد تكون ضرورية في نهاية المطاف.تكون الجرعة الأولية ومعدل الزيادة صغيرًا، وخاصة عند كبار السن، الذين غالبًا ما يكونون أكثر عرضة لخطر الآثار الجانبية.تجري زيادة الجرعة تدريجيًا حتى تعود المستويات الدموية من الهرمون المحفز للدرق TSH في الدَّم إلى وضعها الطبيعي.عادةً ما تكون هناك ضرورة لزيادة الجرعات في أثناء الحمل.