التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو هو التهاب مزمن في الغدة الدرقية، ذو منشأ مناعي ذاتي.

ينجم التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو عندما تهاجم الأجسام المضادة في الجسم خلايا الغُدَّة الدرقية—مناعة ذاتية.

في البداية، قد تعمل الغُدَّة الدرقية بصورة طبيعية، أو قد تواجه قصورًا في النشاط hypothyroidism، أو، في حالات نادرة، فرطًا في النشاط hyperthyroidism

تحدث الإصابة بقصور نشاط الغُدَّة الدرقية في نهاية المطاف لدى معظم الأشخاص.

عادةً ما يشعر مرضى قصور الغُدَّة الدرقية بالتعب، وعدم القدرة على تحمل البرد.

يستند التَّشخيص إلى نتائج الفَحص السَّريري والاختبارات الدموية.

يحتاج المرضى الذين يعانون من قصور الغُدَّة الدرقية إلى أخذ معالجة هُرمونِيَّة مُعيضة لبقية حياتهم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الغُدَّة الدرقية).

يُشير مُصطلح thyroiditis إلى التهاب الغدة الدرقية.قد ينجم التهاب الغُدَّة الدرقية عن عدوى فيروسية أو أحد اضطرابات المناعة الذاتية.

يُعد التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو النوع الأكثر شُيُوعًا من قصور الغُدَّة الدرقية.لأسباب غير معروفة، قد يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلايا الجسم نفسه (رد فعل مناعي ذاتي).تغزو كريات الدم البيضاء الغُدَّة الدرقية، وتتشكل أجسامًا مُضادَّة تهاجمها (الأجسام المُضادَّة للغدة الدرقية).

تكون الغُدَّة الدرقية ضعيفة النشاط في البداية لدى نَحو 50٪ من الأشخاص المصابين بالتهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو.أما لدى باقي الأشخاص، فتعمل الغُدَّة بنشاطها الطبيعي في بداية المرض (على الرغم من أن عددًا قليلًا من الأشخاص يعانون من فرط نشاط الغُدَّة الدرقية في بداية الإصابة بالمرض)، وبعد ذلك تصبح الغُدَّة مصابة بقصور النشاط.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو من اضطرابات أخرى في الغدد الصماء، مثل داء السكَّري، أو قصور الغُدَّة الكظرية، أو قصور الغدد الدرقية، أو غيرها من اضطرابات المناعة الذاتية، مثل فقر الدَّم الوبيل، أو التهاب المَفاصِل الروماتويدي، أو مُتلازمة شوغرن، أو الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة).

يكون التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو أكثر شُيُوعًا بين النساء، وخاصًة النساء الأكبر سنًا، ويميل إلى الحدوث في العائلات.تحدث الحالة بشكل أكثر تواترًا بين الأشخاص الذين يعانون من بعض الشذوذات الصبغية، بما في ذلك مُتلازمة داون، ومُتلازمة تيرنر، ومُتلازمة كلاينفلتر.

أعراض التهاب الغدة الدرقية بحسب هاشيموتو غالبًا ما يبدأ التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو بتضخم قاسي وغير مؤلم في الغُدَّة الدرقية، أو إحساس بالامتلاء في العنق.عادةً ما تكون الغُدَّة ذات نسيج مطاطي، وقد يشعر المريض بوجود كتلة فيها.إذا كانت الغُدَّة الدرقية ضعيفة النشاط، فقد يشعر الأشخاص بالتعب وعدم القدرة على تحمُّل البرد، وغير ذلك من أعراض قصور الغُدَّة الدرقية.أما الأشخاص القليلون الذين يعانون من فرط نشاط الغُدَّة الدرقية فقد يشعرون في البداية بضربات القلب (خفقان)، أو عصبية المزاج وعدم تحمل الحرارة.

تشخيص التهاب الغدة الدرقية بحسب هاشيموتو اختبارات الدم الوظيفية للغدة الدرقية (قياس الهرمون المنبه للدرق والثيروكسين، وكذلك قياس ثلاثي يودوثيرونين في حالة الاشتباه بفرط نشاط الغدة الدرقية)

الأضداد الدرقية

تخطيط الصدى الدرقي في بعض الأحيان يُجري الأطباء فحصًا للغدة الدرقية.ويتحسسون عنق الشخص لتحري ما إذا كانت الغُدَّة الدرقية متضخمة، أو مؤلمة بالجس، أو تحتوي على كتل (عقيدات). قد يُجرى تصويرٌ بالأمواج فوق الصوتيَّة للغدة الدرقية إذا الغُدَّة الدرقية تبدو وكأن عليها حدبة (عقيدات). يقيس الأطباء المستويات الدَّموية من الهرمونات الدرقية الثيروكسين (T4) والهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH، وهو الهرمون الذي تنتجه الغُدَّة النُّخامِيَّة لتحفيز الغُدَّة الدرقية لإنتاج هرمونات الغُدَّة الدرقية)، وذلك لتقييم عمل الغُدَّة الدرقية (الاختبارات الدموية لوظائف الغُدَّة الدرقية).إذا اشتبه الأطباء بأن الشخص مصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية، فسوف يقيسون مستوى الهرمون ثلاثي يودوثيرونين (T3) في الدم.كما يجرون فحصًا للدم للتحري عن الأجسام المُضادَّة التي يمكن أن تهاجم الغُدَّة الدرقية.