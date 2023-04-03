عوز الأرجينينفازوبريسين (السكري المركزي الكاذب)

قَد تبدأ الأَعرَاضُ تدريجيًّا أو فجأة في أي عمر.وتكون الأعراض مقتصرةً في كثيرٍ من الأحيان على ما يلي:

العَطش الشديد

الإفراط في إنتاج البَول

يبول الشخصُ بشكل مفرط، وغالبًا ما يستيقظ خلال الليل للتبوّل.قد يشرب الشخصُ كميات هائلة من السوائل، من 3 إلى 30 لترًا يوميًّا، للتعويض عن السوائل المفقودة في البول.وغالبًا ما يكون الماء البارد المثلج الشرابَ المفضل.يحدث التَّجفافُ بسرعة عندما لا يتمُّ تعويض الماء المفقود، وبذلك ينخفض ضغط الدَّم وتحدث الصدمة.يستمر الشخصُ في تبوُّل كميات كبيرة من البول المخفَّف، وهذا التبوُّل المفرط يكون ملحوظًا بشكل واضح خلال الليل.