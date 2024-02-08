الترجيل (التَّذكير)

الترجيل virilization هو ظهور سِمات ذكورية مُبالَغ فيها عند النساء عادةً، وغالبًا ما يكون نتيجة فرط إنتاج الأندروجينات من الغدتين الكُظريَّتين (هرمونات ستيرويدية جنسية عند الذكور مثل هرمون التستوستيرون).

ينجم الترجيل عادةً عن الإنتاج الزَّائد للأندروجينات بسبب ورم في غدَّة كظريَّة أو بسبب تضخُّمها، أو نتيجة ورم في مبيض أو بسبب الإنتاج غير الطبيعي للهرمونات من المبيضين.

تنطوي الأعراض على زيادة شعر الوجه والجسم والصَّلع وظهور حب الشباب وخشونة الصوت والعَضَالة الزائدة muscularity ووزيادة الدافع الجنسي.

تجعلُ التَّغيُّرات الجسديَّة من السهل على الأطباءِ التعرف إلى الترجيل، ويُساعدهم إجراء اختبار كبت الديكساميثازون على تحديد السبب.

يجري استئصال الغدَّة الكظرية التي تحتوي على الورم جراحيًّا، رغم أنَّ الأدوية يُمكنها أن تقلل من إنتاج المزيد من الهرمون في بعض الأحيان.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الغدتين الكظريَّتين).

يكُون السبب الأكثر شيوعًا للترجيل الناجم عن هرمون الجنس الكظري هُو:

تضخُّم أجزاء القشرة الكظرية المُنتِجة للهرمون (فَرطُ تَنَسُّجِ الكُظر adrenal hyperplasia).

تنطوي الأسبابُ الأخرى على :

ورمٍ مُنتجٍ للهرمون (ورم غُدِّي أو سرطان) في الغدَّة الكظرية

سرطان خارِج الغدة الكظرية يُنتِجُ أندروجينات كظرية أو التستوستيرون

أخذ كميات كبيرة من أقراص أو حقن الأندروجين (الستيرويدات الابتنائية) لزيادة الكتلة العضلية

شذوذ في إنزيم (بروتين) في الغدَّتين الكُظريتين يكون موجودًا من الولادة

تميلُ سرطانات خارج الغدد الكظرية تنتج الأندروجينات إلى أن تكُون أورامًا في المبيضين.قد يؤدي تضخم المبيضين بسبب أنواع معينة من كيسات مبيضيَّة (بما فيها تلك التي تحدث في متلازمة المبيض متعدد الكيسات [PCOS]) إلى حدوث الترجيل، لكن تكون مثل هذه الحالات خفيفةً وبشكلٍ دائمٍ تقريبًا.في بعض الأحيان، قد يحدث فرط النشاط في إنتاج الأندروجين من قبل المبيضين في وقت لاحقٍ من الحياة.

عادةً ما يجري تشخيص الشذوذ الإنزيمي في الغدتين الكظريتين الذي يؤدي إلى زيادة إنتاج الأندروجينات في مرحلة الطفولة أو المراهقة، ويُسمَّى فَرطُ تَنَسُّجِ الكُظرِ الخِلقِيّ.

أعراض الترجيل تستنِدُ الأَعرَاض إلى جنس وعمر الشخص المصاب. تنطوي أعراض الترجيل على زيادة في شعر الوجه والجسم (الشعرانية) والصَّلَع وظهور حب الشباب وخشونة الصوت زيادة حجم العضلات والدَّافع الجنسي. بالنسبة إلى النساء، ينكمش الرَّحم ويتضخَّم البظر ويُصبح حجم الثديين أصغر ويتوقف الطمث الطبيعي. بالنسبة إلى الرجال، قد تكبح هرمونات الغدَّة الكظريَّة الزَّائدة وظيفة الخصيتين وتُسبب العقم. بالنسبة إلى الرضيعات اللواتي لديهن أنواع محددة من فَرط تَنَسُّجِ الكُظرِ الخِلقِيّ، قد تُشبه الأعضاءَ التناسليَّة لديهنَّ الأعضاء التناسلية عند الرضع الذكور.قد تتسارع وتيرة النُّمو عند الأطفال،وإذا لم تُعالج الحالة، قد تنغلق مراكز النمو في العظم (صفائح النمو) قبل الأوان وقد يُصبح الشخص قصير القامة.وقد يحدث نضجٌ جنسيٌّ مبكِّر عند الصبيان المصابين بهذه الحالة.

تشخيص الترجيل قياس مستويات الأندروجينات في الدَّم تجعل التوليفة من التَّغيُّرات في الجسم من السهل نسبيًا على الأطباء التعرف إلى الترجيل،وتستطيع الاختبارات تحديد مستوى الأندروجينات في الدَّم، وفي حال كان مرتفعًا، تحديد ما إذا كانت على الأرجح قادمة من الأعضاء التناسلية أو من الغدتين الكظريتين. عندما يكون مستوى الأندروجينات شديد الارتفاع، يستخدم بعض الأطباء اختبار كبت الديكساميثازون بغية أن يساعد على تحديد ما إذا كانت المشكلة ورمًا غُدِّيًّا أو إفَراطًا في تَنَسُّجِ الكُظر.وإذا كانت المشكلة هي فَرطٌ في تَنَسُّجِ الكُظر، فإن إعطاء دواء الديكساميثازون يحُول دُون إنتاج الغدتين الكظريتين للأندروجينات.أمَّا إذا كانت المشكلة هي ورم غُدِّي كظري أو سرطان، فإنَّ الديكساميثازون يُقللُ من إنتاج الأندروجين ولكن بشكل جزئيّ فقط أو لا يُقلل من إنتاجه إطلاقًا. قد يقوم الأطبَّاء بإجراء تصوير مقطعي محوسب أو تصوير بالرنين المغناطيسي لمُعاينة الغدتين الكظريَّتين.