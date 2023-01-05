العوز المناعي الشائع المتغير (CVID)

يُعد العوز المناعي الشائع المتغير Common variable immunodeficiency أحد اضطرابات المناعة التي تتميز بانخفاض مستويات الأجسام المُضادَّة بشكل كبير جدًّا (الغلوبولينات المناعية) رغم وجود عدد طبيعي من الخلايا البائية (نوع خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن تصنيع الأجسام المضادة).

قد يعاني المصابين بالعَوَز المَناعيّ الشائع المتغير من سعال مزمن، أو سعال مدمى، أو صعوبة في التنفُّس (بسبب عدوى الجيوب والرئة المتكررة)، وقد يعانون أيضًا من الإسهال.

لتشخيص هذا الاضطراب، يقيس الطبيب مستويات الغلوبولينات المناعية، ويحدد مدى قدرة الجسم على إنتاجها كاستجابة لللقاحات.

وتعطى الغلُوبُولينات المناعية طيلة الحياة للتعويض عن تلك المفقودة، كما تُعطىة المضادَّات الحيوية لعلاج حالات العدوى المتكررة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العوز المناعي).

يُعد العوز المناعي الشائع المتغير أحد اضطرابات العَوَز المَناعيّ الأولية.وعادة ما يَجرِي تشخيصه عند مرضى تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، وقد يجري تشخيصه عند أشخاص أقل أو أكبر عمرًا من ذلك.عادةً ما يكون تعداد الخلايا البائية (من أنواع الخلايا اللمفية) طبيعيًا، ولكنها لا تكون ناضجة، وبذلك لا تُنتج الغلوبولينات المناعية (الأجسام المضادة).كما تكون الخلايا التائية معطوبة لدى بعض أشخاص هذا الاضطراب.

يُصاب نحو 25٪ من الأشخاص بـاضطرابات مناعة ذاتية.في اضطراب المناعة الذاتية، يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه.ومن الأمثلة على ذلك اضطرابات الدَّم المناعية الذاتية (مثل قلَّة الصُّفَيحات المناعيَّة، وفقر الدَّم الانحلالي المناعي الذاتي، وفقر الدَّم الوبيل)، وداء أديسون، والتهاب الغُدَّة الدرقية، والتهاب المَفاصِل الروماتويدي.

يحدث سرطان المعدة والورم اللمفي في نحو 10٪ من الأشخاص.

يمكن للطفرات الجينية التي تسبب العَوَز المَناعيّ الشائع المتغير أن تكون موروثة، ولكنها تحدث بشكل عفوي في كثير من الأحيان.

أعراض العوز المناعي الشائع المتغير من الشائع حدوث عدوى الجيوب والرئة المتكررة، وخاصة الالتهاب الرئوي.قد يُصاب المريض بسعال مزمن، أو سعال مدمى، أو صعوبة في التنفُّس.يمكن أن يُصاب المصابين بالعوز المناعي الشائع المتغير CVID بحالات متكررة من عدوى رئوية تُسمى توسع القصبات، وفيها تتوسع المسالك الهوائية، مما يزيد من صعوبة التخلص من المخاط وحركة الهواء إلى داخل وخارج الرئتين. قد يُصاب المريض بالإسهال، ولا يتمكن السبيل الهضمي لديه من امتصاص الطعام بشكل جيد.قد يتضخم الطحال. يعيش معظم الأشخاص حياة طبيعية، ولكن في حال حدوث اضطراب آخر، مثل الورم اللمفي، أو اضطراب مناعة ذاتية، فيكون من الصعب علاجه، وقد يؤدي إلى الوفاة.

تشخيص العوز المناعي الشائع المتغير الاختبارات الدموية يشتبه الطيب بالعَوَز المَناعيّ الشائع المتغير عند الأشخاص الذين يشتكون من أعراضه النموذجية. لتشخيص هذا الاضطراب، يقيس الطبيب مستويات الغلوبولينات المناعية، ويحدد مدى قدرة الجسم على إنتاجها كاستجابة لللقاحات. إذا جَرَى تشخيص العَوَز المَناعيّ الشائع المتغير، فيقوم الطبيب بإجراء اختبارات سنوية للتحقق من الاضطرابات التي تتطور عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب، مثل اضطرابات المناعة الذاتية، والسرطان، وأمراض الرئة.ويمكن أن تشمل الاختبارات كلاً من الاختبارات الدموية، وقياس معدل التنفُّس spirometry (اختبار رئوي يقيس مقدار الشهيق والزفير، وزمن كل نفس)، واختبارات التصوير (مثل التصوير المقطعي CT).

علاج العوز المناعي الشائع المتغير الغلُوبُولينات المناعية

المضادَّات الحيوية لعلاج العدوى تعطى الغلُوبُولينات المناعية (الأجسام المُضادَّة التي جَرَى الحصول عليها من دم متبرع يتمتع بجِهاز مَناعيّ سليم) طوال الحياة، لتعويض الغلوبولينات المانعية المفقودة.قد يكون من الممكن حقن الغلوبولينات المناعية في الوريد بمعدل مرة واحدة في الشهر، أو تحت الجلد بمعدل مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر. ينبغي إِعطاءُ المضادَّات الحيوية على وجه السرعة لعلاج العدوى.قد تُستعمل المضادات الحيوية في بعض الأحيان بشكل منتظم للوقاية من حالات العدوى. تُعالج اضطرابات المناعة الذاتية عند الضرورة باستعمال الأدوية (مثل ريتوكسيماب، أو إيتانيرسيبت، أو إنفليكسيماب، أو الستيرويدات القشرية) التي تكبح أو تعدل نشاط الجهاز المناعي.