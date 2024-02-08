مُعالَجة اضطرابات الجلد

يتم خلط العنصر النشط أو الدواء في مُستحضرٍ موضعي مع عنصر خامل (يُسمَّى المادة الحاملة للدواء).وتحدِّد المادة الحاملة للدواء قوامَ المنتج (على سبيل المثال، يكون ثخينًا ودهنيًا أو خفيفًا ومائيًا)، وما إذا كان العنصر النشط يبقى على السطح أو يخترق الجلد.واستِنادًا إلى المادة المستخدَمة الحاملة للدواء، يُمكن وضع نفسُ الدواء في

مراهم

رُهيمات (كريمات)

غسولات

الحمَّامات والمغاطس

أدوية رغويَّة

محاليل

المساحيق

أدوية هلامية

وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديدُ من المُستحضرات ذات التراكيز المختلفة.يستنِدُ اختيارُ المادَّة الحاملة للدواء إلى مكان تطبيق الدواء، وكيف سيبدو، وكم سيكون من الملائم تطبيقه وتركه على المنطقة المُصابة.

تكون المراهم (مثل هلام النفط أو الفازلين) زيتيَّةً، وتحتوي على القليلِ جدًّا من الماء،ويُمكن أن تتوزَّع بطريقةٍ عشوائيَّة، وأن تكون دهنيَّة، وتصعُب إزالتها عن الجلد.ولذلك، عندما يحتاج الجلد إلى التزليق أو الرطوبة، تُعدُّ المراهم الخيارَ الأنسَب،فهي أفضل من الرهيمات من ناحية توصيل المكوِّنات النشطة إلى داخل الجلد عادةً.ويُعدُّ تركيز الدواء في المرهم أكثرَ فعَّالية، بالمُقارنة مع الرهيم،كما أنَّ المراهمَ تُسبِّب تهيُّجًا أقلّ من الرهيمات (الكريمات) وأقلّ بكثيرٍ من الهلام والغسول والمحاليل بالنسبة إلى الجروح المفتوحة، مثل التآكلات أو قرحات الجلد.وتعمل المراهم بشكلٍ أفضل عندما يجري تطبيقها بعد الاستحمام أو بعد تبليل الجلد بالماء.

تُعدُّ الرُّهيماتالمستحضرات الأكثر استخدامًا، وهي مستحلبات من الزيت في الماء، أي أنها تتكوَّن بشكلٍ أساسيّ من الماء مع مكوِّن زيتي.(يكون المرهم على العكس من هذا، حيث يحتوي على ماءٍ ممزوجٍ بالزيت في المقام الأوَّل).من السهل تطبيقُ الرهيمات، ويبدو أنَّها تزولُ عند فركها على الجلدِ،وهي غير مُهيِّجة نسبيًا.

وتُشبِهُالغسولات الرُّهيمات، ولكنها تحتوي على كمية أكبر من الماء،وهي فعلياً سوائل مُعلّقة لمادَّة مسحوقة ومُوزَّعة بشكلٍ دقيقٍ في أساسٍ من الماء أو الزَّيت والماء.وتُعدُّ الغسولات أقلَّ فعالية من المراهم والرُّهيمات والهلام بالنسبة إلى توصيل المادة الدوائيَّة، وذات فعَّالية أقل فيما يتعلَّق بتركيزٍ دوائيّ مُعيَّن.ولكن لديها عدد من التأثيرات النَّافِعة،فهي سهلة التطبيق على الجلد كثيف الشَّعر وهي نافِعة خُصوصًا بالنسبة إلى تبريد أو تجفيف الآفات الملتهِبة أو النَّازّة، مثل التي تنجُم عن التهاب الجلد التماسي وقدم الرياضيّ (سعفة القدم) أو حكة اللعب (سعفة الأرفاغ).

تُستخدم الحمامات والمغاطس عندما ينبغي تطبيق العلاج على مناطق كبيرة من الجسم.وتُستخدم هذه الطريقة غالبًا على شكل حمَّامات المقعدة كدواء يُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ لعلاج مشاكل الجلد الخفيفة، مثل البواسير.ولا تستخدم الحمامات لتطبيق أدوية قويَّة غالبًا، وذلك نظراً إلى صُعوبة ضبط كميَّة الدواء التي ينبغي توصيلها.

الأدوية الرَّغويَّة هي مُستحضرات رذاذ (سوائل جرى تخزينها تحت الضغط مع مادَّة لتوليد الطاقة بحيث يُمكن توزيع المزيج) يُستخدم فيها أساس كُحوليّ أو شيء يُسكِّنُ الجلد (يُسمَّى مُطرِّي الجلد).ويجري امتصاص الأدوية الرغويَّة إلى داخل الجلد بسرعة، وهي غالباً ما تُستخدم في المناطق المغطاة بالشعر في الجسم.

المحاليل هي سوائلٌ يذوب فيها الدواء.ويُعدُّ الكحُول وبروبيلين غليكول وغليكول بولي إيثيلين والماء الصَّرف من أكثر أنواع السوائل المستخدمة شُيوعًا.ومن المُناسِب تطبيق المحاليل خُصوصًا لاضطرابات فروة الرأس، مثل الصدفيَّة أو التِهاب الجلد المثّي.وتميل المحاليلُ إلى أن تجعل الجلد جافًا بدلاً من ترطيبه، ولكن يكون هذا التأثير المُجفِّف نافعًا بالنسبة إلى الاضطرابات التي يكون فيها الجلد رطبًا ونازًّا.واستنادًا إلى المادة الحاملة للدواء المستخدَمة، يُمكن أن تُهيِّج المحاليل الجلدَ خُصوصًا عند تطبيق الأنواع التي تحتوي على الكحول وبروبيلين غليكول على الجروح المفتوحة.أحد المحاليل الشائعة هو محلول أسيتات الألمنيوم، والذي عادةً ما يُستخدم كمحلول نقع.

المساحيق هي أشكال مجفَّفة من المواد، تُستخدم لحماية المناطق التي يحتكّ فيها الجلد مع الجلد، مثل بين أصابع القدمين أو الردفين أو في الإبطينِ أو أعلى الفخذ أو تحت الثديين.ويجري استخدامُ المساحيق على الجلد الذي أصبح ناعمًا وأصابه الضرر بسبب الرطوبة (الجلد المتعطِّن أو المنقوع).قد يجري مزجُ المساحيق مع أدوية فعَّالة، مثل أدوية مُضادَّة للفطريات.

الأدوية الهلامية هي مواد ذات أساس مائيّ أو كُحوليّ، ذات قوام لزج من دون استخدام الزيت أو الدهون.لا يمتص الجلد الأدوية الهلاميَّة مثلما يمتصّ المستحضرات التي تحتوي على الزيت أو الدهون،ولذلك، فهي تكون أكثر فعَّالية غالبًا في الحالات التي تتطلَّب الامتصاص البطيء، مثل حبّ الشباب والعدّ الورديّ والصدفيَّة في فروة الرأس.وتميل الأدويةُ الهلامية إلى أن تُسبِّب تهيُّجًا ملحوظًا عند تطبيقها على الجروح المفتوحة والجلد المريض.