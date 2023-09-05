داء المبيضَّات (عدوى الخمائر)

داء المبيضات هُو عدوى بخميرة المبيضَّة Candida،

ويميل هذا الدَّاء إلى الظهور في الأماكن الرطبة من الجلد.

قد تسبب هذه العدوى الجلدية الطفح الجلدي، والتقشر، والحكة، والتورم.

يتفحَّص الأطباء المناطق المُصابة وعيِّنات الجلد تحت المجهر أو في الزرعة.

تُساعد الرهيمات أو الأدوية المُضادة للفطريات على الشفاء من داء المبيضات عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).

الخميرة هي نوع من الفطر.

المبيضَّة Candida هِيَ خميرة تُوجَد على الجلد وفي الفم والسبيل الهضميّ والمهبل بشكلٍ طبيعيّ، ولا تُسبِّبُ أي ضرر عادةً،ولكن ضمن ظروف معينة، يُمكن أن تنمو المبيضَّة Candida بشكلٍ مُفرطٍ على الغشاء المخاطي والمناطق الرطبة من الجلد.وتنطوي المناطقُ النموذجية التي تُصيبها هذه العدوى على بطانة الفم، وأعلى الفخذ، والإبطين، والفراغات بين أصابع اليد وأصابع القدم، وعلى القضيب غير المختون، وتحت الثَّدي، والأظافر، وطيات جلد البطن.كما يمكن للمبيضات أن تسبب حالات عدوى في مناطق أخرى من الجسم مثل الفم، والمريء، والمهبل (انظر أيضًا داء المبيضات).

تنطوي الحالات التي تُمكِّنُ المبيضة Candida من إصابة الجلد بالعدوى على الآتي:

الطقس الحار والرَّطب

الملابس الداخلية الضيقة المصنوعة من نسيجٍ اصطناعي

سُوء النَّظافة

عدم تغيير الحفاظات والثياب التحتية بشكلٍ مُنتظمٍ، خُصُوصًا عند الأطفال والبالغين الأكبر سنًا

ضعف جهاز المناعة بسبب السكَّري أو الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري / الإيدز أو استخدام الستيرويدات القشرية أو الأدوية الأخرى التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ (بما في ذلك التي تعالج السرطان)

الحمل أو البَدانة أو استخدام المُضادَّات الحيوية

اضطرابات جلدية أخرى، مثل المذح والصدفيَّة.

قد يُصاب المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية بداء المبيضات، لأنَّ المضادات الحيوية تقضي على البكتيريا الموجودة بشكلٍ طبيعيٍّ في الجسم، ممَّا يُساعد على نمو المبيضة Candida بلا رادعٍ.كما يُمكن أن يُؤدِّي العلاج بالستيرويدات القشرية أو الأدوية التي تُثبِّط المناعة إلى التقليل أيضًا من دِفَاعات الجسم ضدّ داء المبيضات.يُمكن أن تُسبِّب الستيرويدات القشرية عن طريق الاستنشاق، والتي غالبًا ما يستخدمها المصابين بالرَّبو، داءَ المبيضات في الفم أحيانًا.

وبالنسبة إلى بعض الأشخاص (الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة عادةً)، قد تغزو المبيضَّة Candida النسج العميقة بالإضافة إلى الدَّم، وتُسبِّبُ داء المبيضات الجهازي الذي يُهدِّد الحياةَ.

أعراض داء المبيضات تعتمد أعراض داء المبيضات على موضع العدوى. دَاء المبيضات الجلدي عادةً ما تسبب عدوى داء المبيضات في طيات الجلد أو في السرَّة طفحًا جلديًا بلونٍ أحمر ناصع غالبًا، ويترافق معه ضرَر في الجلد أحيانًا.وقد تظهر تبثرات صغيرة، خُصُوصًا على حواف الطفح الجلدي، وقد يُؤدِّي هذا الطفح إلى الحكَّة الشديدة أو الإحساس بالحرق.قد يكون الطفح الجلدي المتعلق بالمبيضات حول فتحة الشرج بلون اللحم أو أبيض أو أحمر مع حكَّة. وقد يُصاب الرُّضع بطفح الحفاظات المتعلق بالمبيضات. طفح الحفاظ الناجم عن المبيضات الصورة Image provided by Thomas Habif, MD. داء المبيضات المهبلي وداء المبيضات القضيبي يشيعُ داء المبيضات المهبلي (عدوى الخمائر المهبلية)، خُصُوصًا عند النساء الحوامل، او اللواتي يُعانين من السكَّري، أو يتناولن مُضادات حيويَّة. تنطوي أعراضُ عدوى الخمائر المهبلية على مفرزات بيضاء أو صفراء تُشبه الجبنة تخرج من المهبل مع حرق، وحكَّة، واحمرار على جدران الفرج والمنطقة الخارجية منه. داء المبيضات المهبلي إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة تورمًا واحمرارًا في المهبل مع وجود مفرزات بيضاء ناجمة عن عدوى المبيضات. BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY يشيع داء المبيضات في القضيب عند الرجال الذين يُعانون من السكَّري والرجال غير المختونين أو الرجال الذين تُعاني شريكاتهن في الجنس من داء المبيضات المهبلي. قد لا يُسبِّب الطفح أية أعراض أحيانًا، ولكن تُسبِّب العدوى عادةً طفحًا أحمر اللون وبلون اللحم مع حكَّة وإحساس بالحرق أو مُؤلماً أحيانًا على رأس القضيب. السلاق السُّلاق هو داء المبيضات في داخل الفم.تلتصِقُ البقعُ الدهنية البيضاء والتي تُعدُّ من العلامات النموذجية للسلاق على اللسان وجانبي الفم وقد تكون مُؤلمةً.يمكن أن تنكشط هذه البقع بإصبع اليد أو بجسم مثلوم، وقد تنزف عند كشطها. لا يُعدُّ الأطفال السليمون بمنأى عن الإصابة بالسلاق، ولكن قد يُشير هذا المرض عند البالغين إلى ضعفٍ في جهاز المناعة قد يكون ناجمًا عن السرطان أو السكَّري أو عدوى فيروس العوز المناعي البشري.يزيد استخدام المُضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا المُتنافسة من خطر الإصابة بالسلاق. السلاق إخفاء التفاصيل تُشاهد في هذه الصورة بقع بيضاء كريمية في داخل الفم، وقد تنزف عند كشطها.تُعد هذه العلامة نمطية في سياق الإصابة بالسلاق، والذي ينجم عن العدوى بالمبيضات. Image provided by Thomas Habif, MD. التهاب الشفة الزاوي (الصُماغ) التهاب الشفة الزاوي هو داء المبيضات في زوايا الفم ويُسبِّبث تشقُّقات وشقوق صغيرة جدًا.وقد ينجُم عن لعق الشفتين بشكلٍ مُزمنٍ أو مص الإبهام أو بدلات الأسنان غير المُناسبة للفم أو حالات أخرى تجعل زوايا الفم رطبةً إلى حدٍّ يُساعد على نمو الخمائر. التهاب الشفة الزاوي إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة حالة التهاب شفة زاوي ناجم عن عدوى Candida في زاويتي الفم. © Springer Science+Business Media داء مبيضات الأظافر داحس المبيضات هي عدوى مبيضات في طيات الأظافر أو الجليدات، وهو يُسبب احمرارًا مؤلمًا وتورُّمًا حول الأظافر.بالنسبة إلى العدوى طويلة الأمد، قد تُصبح المنطقة تحت الظفر بيضاء أو صفراء اللون وقد تنفصل صفيحة الظفر عن سرير الظفر (انفِكاك الظفر onycholysis).يحدث هذا الاضطراب عادةً عند المصابين بالسكري أو الذين يُعانون من ضعف جهاز المناعة أو الأشخاص السليمين الذين تتعرَّض أياديهم إلى الترطيب والغسل بشكلٍ مُستمر. عدوى الأظافر (داء المبيضات) إخفاء التفاصيل يمكن لعدوى الأظافر الناجمة عن داء المبيضات أن تؤثر في صفيحة الظفر (فطار ظفري-يُشاهد في أسفل الظفر)، أو في حواف الظفر (داحس)، أو في كليهما. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Sherry Brinkman عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. داء المبيضات المخاطي الجلدي المزمن Chronic mucocutaneous candidiasis يُسبّبُ داء المبيضات المُخاطي الجلدي المُزمن مناطق حمراء مليئة بالقيح ومُتقشِّرة ومُتثخِّنة تُشبه الصدفية، خُصُوصًا على الأنف والجبهة.كما يكون الأشخاص الذين يُعانون من هذه الحالة عرضة إلى الإصابة بالسلاق. داء المبيضات المخاطي الجلدي المزمن إخفاء التفاصيل تظهر عند الأشخاص المصابين بداء المبيضات المخاطي الجلدي المزمن مناطق حمراء ، مليئة بالقيح ، وثخينة ، ومتقشرة قد تشبه الصدفية.قد تظهر هذه المناطق على الأنف والجبهة وأماكن أخرى. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها www.doctorfungus.org © 2005.

تشخيص داء المبيضات تفحُّص الطبيب للجلد

تفحُّص أو زرعة لعينة من الكشاطة الجلدية يستطيع الأطباء التعرُّف إلى داء المبيضات عادةً عن طريق ملاحظة الطفح الخاص به أو الثُّمالة الثخينة البيضاء وعجينيَّة القوام التي يُولِّدها. لتأكيد تشخيص داء المبيضات، قد يقوم الأطباء بكشط الجلد أو الثُّمالة (البقايا) بالمِبضَع أو بخافِض اللسان،ثُمَّ يتفحَّصون عَيِّنَة الكشاطة تحت المجهر أو يضعونها في مُستنبتٍ زرعيّ (مادَّة تسمح بتكاثر المكروبات) للتعرُّف إلى الأنواع المحدَّدة من الفطريات.