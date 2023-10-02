لمحةٌ عامةٌ عن ضوء الشمس والضَّرر في الجلد

بالرغم من أنَّ الأشعَّة فوق البنفسجية غير مرئيَّة للعين البشرية، فهي من مُكوِّنات ضوء الشمس وذات التأثير الأقوى في الجلد.يصنف ضوءُ الأشعة فوق البنفسجية إلى 3 أنواع، وذلك استنادًا إلى طول موجته:

الأشعة فوق البنفسجية أ (UVA)

الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB)

الأشعة فوق البنفسجية سي (UVC)

تُؤدِّي الأشعة فوق البنفسجية (بجميع أنواعه) إلى ضررٍ في الحَمض النَّووي الرِّيبي منزوع الأكسجين deoxyribonucleic acid (الحمض النووي - المادَّة الجينيَّة في الجسم)، ممَّا يُمكن أن يُؤدِّي إلى السرطان في نهاية المطاف.كما تُسبِّبُ الأشعة فوق البنفسجية تأثيرات ضارَّة مثل الشيخوخة المُبكِّرة للجلد والتجاعِيد أيضًا،ويُمكن أن ينجُم حرق الشمس عن الأشعَّة فوق البنفسجيَّة، وبشكلٍ أساسيّ عن الأشعة فوق البنفسجية ب.لا يُوجد مستوى آمن موصى به من الأشعة فوق البنفسجية.

تزداد كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض، خُصُوصًا في خطوط العرض الشمالية،وتنجُم هذه الزيادة عن نُضوب طبقة الأوزون الوقائية الموجودة عالياً في الغلاف الجوي.ويعمل الأوزون، وهو مادة كيميائية تحدث بشكل طبيعي، على منع الكثير من الأشعة فوق البنفسجية من الوصول إلى سطح الأرض.تُؤدِّي التفاعلات الكيميائية بين الأوزون والمُركَّبات الكلورية الفلورية الكربونيَّة (المواد الكيميائية في السوائل المُبرِّدة refrigerants وعلب الرذاذ المضغوطة) إلى نُضوب كمية الأوزون في طبقة الأوزون الواقِية.

كما تختلف كميةُ الأشعة فوق البنفسجية التي تصِلُ إلى سطح الأرض استنادًا إلى عوامِل أخرى.تكون الأشعة فوق البنفسجية أقوى بين الساعة العاشرة صباحًا والساعة الرابعة مساءً، وفي أثناء الصيف وعلى الارتفاعات العالية وخطوط العرض المُنخفِضة (مثل منطقة خطّ الاستِواء).يعمل الزجاج والسُّحُب الكثيفة والدخان والضباب الدخانيّ على فلترة الكثير من الأشعة فوق البنفسجية، ولكن قد تخترِقُ هذه الأشعة الغيومَ والضباب ونحو قدم من المياه الصافية، وربما تُسبب حروقًا شديدةً.