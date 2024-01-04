سَرطانة الخلايا القاعدية

سَرطانة الخلايا القاعِديَّة basal cell carcinoma هي أكثر أنواع سرطان الجلد شُيوعًا، وهِيَ تنشأ في خلايا مُعيَّنة للطبقة الخارجيَّة للجلد (البَشرة epidermis)؛

حيث تظهر كتلة صغيرة لامِعة على الجلد وتتضخَّم ببطءٍ غالبًا.

قد تتشقَّق الكُتل وتُشكِّل جُلبة scab مع حدوث نزف أحيانًا، أو تُصبِح منبسِطةً وتُشبِه الندبة.

يُمكن التعرُّف إلى هذا النَّوع من السرطان عن طريق المُعاينة البصرية عادةً، ولكن غالبًا ما يأخذ الأطبَّاء خزعة.

عادةً ما يجري استئصال السَّرطان، ولكن في بعض الأحيان قد يُقدَّم للأشخاص عقاقير المُعالجة الكيميائيَّة التي تُطبَّق على الجلد، أو العلاج المناعي، أو العلاج الإشعاعي في بعض الحالات، أو أدوية تؤخذ عن طريق الفم.

تُوجَد الخلايا القاعديَّة في أدنى طبقة من البشرة (الطبقة الخارجيَّة للجلد)،وبالرغم من أنَّ سرطانة الخلايا القاعديَّة قد لا تنشأ عن الخلايا القاعديَّة، يعود السبب في هذه التسمية إلى أنَّ خلايا السرطان تُشبه الخلايا القاعديَّة عند تفحُّصها تحت المجهر.

وتُعدُّ سرطانة الخلايا القاعديَّة من أكثر أنواع سرطان الجلد شُيوعًا.يُصاب حوالى 2 مليون شخص بهذا النوع من السرطان في كل عام في الولايات المتَّحدة.

تكون كارسينومة الخلايا القاعدية أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة ولديهم تاريخ من التعرض لأشعة الشمس.تكون هذه الحالة نادرة جدًا بين الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة.

تُصِيبُ سرطانة الخلايا القاعديَّة عادةً سطُوح الجلد التي تتعرَّض إلى الشمس، لاسيّما على الرأس أو العُنق، وقد تتطور إلى نوع من العلامات الخلقية التي تظهر غالبًا على فروة الرأس (الوحمة الدهنية).يمكن لسرطانة الخلايا القاعدية أن تحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات وراثية معينة، مثل جفاف الجلد المصطبغ، ومتلازمة غورلين، ومتلازمة بازيكس.

تتضخَّم الأورام ببطءٍ شديدٍ، وفي بعض الأحيان إلى درجة لا تجري مُلاحظتها على أنَّها أورام جديدة.ولكن، يختلِف مُعدَّل النمو بشكلٍ كبيرٍ بين ورمٍ وآخرَ، حيث يصل بعضها إلى حوالى سنتمترٍ واحدٍ في العام.

من النَّادر أن تنتشرَ (تنتقل) سرطانة الخلايا القاعديَّة إلى أجزاء أخرى من البدن،وبدلاً من ذلك، تقوم بغزو النُّسج المحيطة وتدميرها ببطء.عندما تنمو هذه السرطانة قُرب العينين والأذنين والفم والعظم أو الدِّماغ، يُمكن أن تكون نتائج انتشارها خطيرة ويُمكن أن تُؤدِّي إلى الوفاة،ولكن، بالنسبة إلى مُعظم الأشخاص، تنمو الأورام ببساطة ببطء في داخل الجلد.

أعراض سرطانة الخلايا القاعدية هناك عدة أنواع من سرطانة الخلايا القاعدية يبدأ النوع العُقيديّ لسرطانة الخلايا القاعدية عادةً بورمٍ بارزٍ صغيرٍ ولامعٍ وصلب وبلون يتراوح بين الرائق إلى الوردي تقريبًا.وبعد بضعة أشهر أو سنوات، قد تظهر الأوعية الدموية المتوسعة المرئية (توسع الشعيرات telangiectases) على السطح، وقد يتشقق المركز ويشكل جُلبة.تزداد ثخانة حواف السرطان أحيانًا، وتُصبِح بيضاء اللون مثل اللؤلؤ.قد ينزف السرطانُ بشكلٍ مُتقطِّعٍ ويُشكِّلُ جُلبة وتَشفى، ممَّا يجعل الشخص يعتقد بشكلٍ خاطئٍ أنَّ لديه قرحة وليس سرطانًا. تختلف الأنواع الأخرى من سرطانة الخلايا القاعدية اختلافًا كبيرًا في المظهر.فعلى سبيل المثال، يظهر النوع السطحي على شكل بُقع رقيقة مُسطَّحة بلون أحمر أو ورديّ، ويظهر النَّوع القُشيعي الشكل (morpheaform) على شكل بقع أثخن بلون اللحم أو بلون أحمر فاتح، وتبدو مثل الندبات إلى حدٍّ ما. أمثلة على سرطانة الخلايا القاعدية Basal Cell carcinoma سَرطانة الخلايا القاعدية تظهر في هذه الصورة كارسينومة خلايا قاعدية، مع وجود تحدب أحمر في المنتصف بدأ بالانفتاح. Image provided by Thomas Habif, MD. كارسينوما الخلايا القاعدية في هذه الكارسينومة القاعدية ، تظهر الأوعية الدموية المتوسعة (الشعيرات المتوسعة) على السطح. © Springer Science+Business Media كارسينوما الخلايا القاعدية كارسينومة الخلايا القاعدية هذه هي رقعة حمراء فاتحة تشبه إلى حد ما ندبة. © Springer Science+Business Media سَرطانة الخلايا القاعدية تظهر في هذه الصورة كارسينومة خلايا قاعدية، مع وجود تحدب أحمر في المنتصف بدأ بالانفتاح. Image provided by Thomas Habif, MD. كارسينوما الخلايا القاعدية في هذه الكارسينومة القاعدية ، تظهر الأوعية الدموية المتوسعة (الشعيرات المتوسعة) على السطح. © Springer Science+Business Media كارسينوما الخلايا القاعدية كارسينومة الخلايا القاعدية هذه هي رقعة حمراء فاتحة تشبه إلى حد ما ندبة. © Springer Science+Business Media

تشخيص سرطانة الخلايا القاعدية خزعة يستطيع الطبيب التعرُّف إلى سرطانة الخلايا القاعديَّة عن طريق المُعاينة البصرية بكل بساطة، ولكن تُعدُّ الخزعة الإجراءَ المعياريّ لتأكيد التشخيص.وفي أثناء هذا الإجراء، يقوم الطبيب بإزالة قطعة صغيرة من الورم لتفحُّصها تحت المجهر.

علاج سرطانة الخلايا القاعدية استئصال الورم (هناك عدَّة طرائق مختلفة للقيام بهذا) وينبغي مُعالَجَةُ سرطانات الخلايا القاعدية من قبل اختصاصي. قد يستأصل الأطباءُ السرطانَ في العيادة من خلال كشطه وحرقه بإبرةٍ كهربائيَّةٍ (يُسمَّى هذا الإجراء التجريف curettage والتجفيف الكهربيّ electrodesiccation)، أوعن طريق قطعه.قد يقضي الأطبَّاءُ على الخلايا السرطانيَّة من خلال استخدام البرد الشديد (الجراحة بالبرودة cryosurgery). قد تُطبَّق عقاقير مُعيَّنة للمُعالجة الكيميائيَّة على الجلد.كما قد يُستخدَم العلاج الضوئيّ الدِّيناميكيّ أيضًا photodynamic therapy (انظُر استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية)، حيث تُطبَّق مواد كيميائيَّة والليزر على الجلد.يجري استخدامُ العلاج الإشعاعي أحيانًا. وقد تحتاج بعضُ حالات سرطانة الخلايا القاعديَّة الكبيرة أو التي تنمو من جديد أو تحدُث في مناطق مُعيَّنة، مثل حول الأنف والعينين، إلى طريقة تُسمَّى جراحة موس الـمُراقبة مجهرياً. بالنسبة إلى المرضى الذين انتشر السرطان لديهم إلى النُّسج القريبة أو إلى أجزاء أخرى من البدن، ولا يُمكن أن يخضعوا إلى الجراحة أو العلاج بالأشعَّة، قد يُقدَّم لهم دواء فيزموديجيب أو سونيديجيب عن طريق الفم.قد يُعطى الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال فيسموديجيب أو سونيديجيب نوعًا من العلاج المناعي يسمى سيميبليماب. جراحة موس الـمُراقبة مجهرياً

مآل سرطانة الخلايا القاعدية تُعدُّ مُعالجة سرطانة الخلايا القاعدية ناجحةً في كل مرَّة تقريبًا، ومن النَّادر أن يقضي السرطان على حياة المريض،ولكن يمكن لحوالى 25% من الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بسرطانة خلايا قاعدية واحدة أن يصابوا بسرطانة خلايا قاعديَّة جديدة في غضون 5 سنوات من أول سرطانة.ولذلك، ينبغي أن يخضع أيّ شخص أُصِيب بسرطانةٍ واحدةٍ في الخلية القاعديَّة إلى فحصٍ للجلد كل عام.

الوقاية من سرطانة الخلايا القاعدية نظرًا إلى أنَّ سرطانة الخلايا القاعدية كثيرًا ما تنجُم عن التعرُّض إلى الشمس، يُمكن الوقاية منها عن طريق اتباع الخطوات التالية ابتداءً من مرحلة الطُفولة المُبكِّرة: تجنب الشمس: مثل البقاء في الظلّ والتقليل من النشاطات في الهواء الطلق بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً (عندما تكون أشعة الشمس في أقوى درجاتها )، وتجنُّب حمامات الشمس واستخدام أسرَّة تسمير البشرة

ارتِداء ملابس واقية: مثل القمصان طويلة الأكمام والسراويل والقبَّعات ذات الحواف العريضة

استخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس: على الأقل عامل الوقاية من الشمس 30 (SPF) مع استخدام مُستحضرات الوقاية من الأشعَّة فوق البنفسجيَّة من النَّوع A والنَّوع B وفقاً للتوجيهات مع إعادة تطبيقها كل ساعتين ومن بعد السباحة أو التعرُّق، ولكن لا يجري استخدامها عند التعرُّض إلى الشمس لفترةٍ طويلةٍ بالإضافة إلى هذا، يجب تقييم أيّ تغيُّر في الجلد يستمر لأكثر من بضعة أسابيع من قِبل الطبيب.