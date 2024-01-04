ساركومة كابوزي kaposi sarcoma هي سرطان في الجلد يُؤدِّي إلى بُقعٍ أو كتل مُتعدِّدة مُنبسطة بلونٍ ورديّ وأحمر أو أرجواني على الجلد،وهي تنجُم عن العدوى بالفيروس الهربسي البشري من النوع 8.

قد تظهر بقعة واحدة أو بضع بُقع على أصابع القدم أوعلى الساق، أو قد تظهر في أي مكان على الجسم أو في الفم أو المناطق التناسلية، ثم تنتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك الأعضاءُ الداخلية.

وعلى الرغم من أنَّه يُمكن التعرُّف إلى هذا السرطان عن طريق المُعايَنة عادةً، يقوم الأطباء بأخذ خزعةٍ غالبًا.

قد تَجرِي إزالة أو علاج البقع عن طريق المُعالجة الشعاعيَّة، ولكن إذا كان السرطان عدوانيًا، تنطوي المُعالجة على العلاج الكيميائي أو الإنترفيرون ألفا.

هناك أنواع عديدة من الفيروس الهربسي البشريّ،ويُمكن أن يُسبِّب واحد منها وهو النَّوع 8، ساركومة كابوزي، خُصُوصًا عند الأشخاص الذين يُعانون من ضعف الجهاز المناعيّ.

هناك 5 أنواع من ساركومة كابوزي.وهي تحدُث عند العديد من الشرائح البشرية المُختلفة، ويكون سلوكها مُختلفًا في كل واحدةٍ منها.تنطوي أنواعُ ساركومة كابوزي على التالي:

ساركومة كابوزي التقليديَّة: يُصِيبُ هذا النَّوع الرجالَ كبار السنّ، وغالبًا من أُصول متوسطية، أو أوروبية شرقية، أو يهوديَّة.

ساركومة كابوزي المُستوطِنة: تعني كلمة مُستوطِنة أنَّ هذا السرطان يحدُث بشكلٍ منتظمٍ في مكانٍ مُعيَّن،وهي تُصِيبُ الأطفالَ والبالغين في مُقتبل العمر من أجزاء مُعيَّنة من القارة السمراء.

ساركومة كابوزي علاجية المنشأ: يُصِيب هذا النوعُ الأشخاص الذين يُعانون من ضعف الجهاز المناعيّ بسبب تناول أدوية مُثبِّطة للمناعة بعدَ زرع الأعضاء.

ساركومة كابوزي المترافقة مع الإيدز (الوبائيَّة): يُصِيب هذا النوع أشخاص الإيدز.

لا وبائية: يجري التعرف بشكل متزايد على هذا النوع ويحدث عند الرجال المصابين بفيروس العوز المناعي البشري والذين يمارسون الجنس مع الرجال.

أعراض ساركومة كابوزي تظهر ساركومة كابوزي عادةً على شكل بقع أو عقيدات بلونٍ أرجوانيّ، أو ورديّ، أو بني، أو أحمر على الجلد.ويمكن أن يصِلَ حجم السرطان إلى عدة بوصات أو أكثر على شكل منطقة منبسطة أو بارزة قليلاً وبلون يتراوح بين البنفسجيّ الأزرق إلى الأسود.وقد يحدُث تورُّمٌ.وفي بعض الأحيان ينمو السرطان بشكلٍ أعمق في النُّسج الرخوة ويغزو العظام. يكون سرطان السطوح المخاطية، مثلما يحدث في الفم، بلون يتراوح بين الأزرق إلى البنفسجي.في السبيل الهضمي، يمكن للسرطان أن ينزف بشكل مفرط في بعض الأحيان ولكن لا يسبب أية أعراض عادةً. ساركومة كابوزي التقليديَّة قد يظهر عند الرجال الذين تجاوزوا عمر 60 عامًا الذين يُعانون من ساركومة كابوزي من النوع التقليديّ، العديد من البقع الإضافيَّة على الساقين، ولكن من النادر أن ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولا يُهدِّدُ حياة المرضى غالبًا. في الأنواع الأربعة الأخرى من ساركوما كابوزي، قد يكون السرطان أكثر عدوانية.تظهر بُقعٌ مُشابهة من ناحية المظهر، ولكنها تكون مُتعدِّدة غالبًا، وقد تظهر في أيّ مكان من الجسم. ساركومة كابوزي التقليديَّة إخفاء التفاصيل ساركومة كابوزي الكلاسيكية هي ورم يحدث غالبًا عند كبار السن من الرجال، وعلى جلد أسفل الساقين عادةً.تكون بطيئة النمو وتسبب عددًا صغيرًا من البقع الأرجوانية أو الوردية أو الحمراء التي تتحد في بعض الأحيان لتشكل بقعًا زرقاء بنفسجية أو سوداء كما هو موضح هنا. Image provided by Thomas Habif, MD. ساركومة كابوزي المترافقة مع الإيدز بالنسبة إلى أشخاص هذا النوع من ساركومة كابوزي، تظهر بُقع خلال عدَّة أشهُر لتنتشر إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم، مثل الوجه والجذع، وغالبًا ما تنطوي على الفم، حيث تُسبِّبُ الألم عند الأكل. كما قد تحدُث البقع في العُقَد اللمفيَّة والأعضاء الداخلية، خُصُوصًا القناة الهضميَّة حيث يُمكن أن تُسبِّب النزف الدَّاخليّ الذي يُؤدِّي إلى البراز المُدمَّى.وتكون ساركومة كابوزي هي العرض الأوَّل للإيدز أحيانًا. ساركومة كابوزي المترافقة مع الإيدز إخفاء التفاصيل ساركومة كابوزي المرتبطة بالإيدز هي سرطان عدوانيّ يحدث عند المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري.يمكن أن تحدث على الجلد، والفم (كما هو موضح هنا في اللثة العلوية)، والسبيل الهضمي، والعقد اللمفية.تُسبِّبُ الأورام بقعًا، أو لطاخات، أو كتلًا زرقاء أو أرجوانيَّة. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Sol Silverman, Jr., عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. هل تعلم... ساركومة كابوزي علاجية المنشأ (المُرتبِطة بتثبيط المناعة) يحدُث هذا النوع من ساركومة كابوزي عادةً من بعد مرور سنوات عديدة لزراعة الأعضاء.يمكن أن يكون شديدًا، وقد تتطور البقع بسرعة. ساركومة كابوزي المُستوطِنة يُصِيبُ هذا النوع من ساركومة كابوزي عادةً العُقد اللمفيَّة عندَ الأطفال،وقد تظهر أو لا تظهر بُقعٌ على الجلد لديهم،وتكون هذه الساركومة مُفاجئة وشديدة وقاتلة غالبًا. وبالنسبة إلى البالغين، يميلُ النوع المُستوطن لهذه الساركومة إلى التسبُّب في بقع ولطخات بطيئة النموّ على الجلد، تُشبِهُ تلك التي تحدُث في النوع التقليدي لساركومة كابوزي.ومن النادر أن ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم ومن غير المُحتَمل أن يكون قاتلاً. ساركومة كابوزي غير الوبائية يتظاهر هذا النوع الذي جرى وصفه حديثًا عادةً ببقع منفردة تشبه ساركومة كابوزي التقليدية، ولكنه يحدث بشكل خاص عند الرجال المصابين الذي تكون نتيجة اختبار تحري فيروس العوز المناعي البشري لديهم سلبية، والذين يمارسون الجنس مع الرجال.لا تزال شدة هذا النوع تحت الدراسة.

تشخيص ساركومة كابوزي خزعة بالمِقراض يقوم الأطباء عادةً بتشخيص ساركومة كابوزي عن طريق إجراءٍ يُسمِّى خزعة بالمِقراض، وهو ينطوي على إزالة قطعة صغيرة من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر، وذلك لتأكيدِ تشخيص الحالة. وبالنسبة إلى المصابين بالإيدز أو الذين يُعانون من تثبيط المناعة، يقوم الأطباءُ باختباراتٍ أخرى لتحديد مكان انتشار السرطان.يستخدمُ الأطباء عادةً التصوير المقطعيّ المُحوسَب (CT) للصَّدر والبطن واختبارات أخرى، وذلك استنادًا إلى الأعراضِ عند الشخص. الخزعة بالمقراض إخفاء التفاصيل قد يستخدم الطبيب أداة قطع دائرية عند الحاجة لأخذ قطعة صغيرة من الجلد للفحص تحت المجهر.يُطلق على هذا الإجراء اسم الخزعة بالمقراض punch biopsy.

علاج ساركومة كابوزي بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم بقعة واحدة أو اثنتين، هناك عدة طرائق للتخلص منها

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم العديد من البُقع أو العديد من المناطق المُصابة، أو عُقد لمفيَّة مُصابة، تُستخدَم المُعالجة الشعاعيَّة والمعالجة الكيميائيَّة

أمَّا بالنسبة إلى النَّوع المُرتبِط بالإيدز، فتستعمل الأدوية المُضادَّة للفيروسات وطرائق الاستئصال أو مضادات الفيروسات القهقرية والعلاج الكيميائي تتفاوت المعالجةُ حسب نوع الساركومة. ساركومة كابوزي التقليديَّة وفي المرضى الرجال من كبار السن، الذين لديهم ساركومة كابوزي التقليدية بطيئة النموّ في واحدةٍ أو اثنتين من البقع، قد يجري استئصال الأورام جراحيًا، وذلك عن طريق البرد الشديد (الجراحة بالتبريد) أو بتيارٍ كهربائيٍّ (التخثير الكهربائيّ electrocoagulation).كما قد يُستخدم مرهم إميكويمود، أو هلام أليتريتينوين، أو حقن فينبلاستين أو إنترفيرون ألفا في البقع لإزالة البُقع أيضًا.قد يختار بعضُ الأشخاص الذين لديهم بقع قليلة جدًّا ومن دون أعراض أخرى عدم تلقِّي مُعالجة إلّا إذا انتشرت الحالة. يتلقَّى المرضى الذين لديهم العديد من البُقع أو لديهم العديد من المناطق المُصابة أو لديهم عُقد لمفيَّة مُصابة المُعالجة الشعاعيَّة والمعالجة الكيميائيَّة.تعود ساركومة كابوزي عادةً، ويصعب الشفاء منها بشكلٍ كامل. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من شكلٍ أكثرعدوانية بحيث يؤثر في الأعضاء الداخلية، ولكن أجهزتهم المناعية طبيعيَّة، يستجيبون غالبًا لدواء إنترفيرون ألفا، أو يعطى العلاج الكيميائي عن طريق الوريد بشكل أكثر شيوعًا. ساركومة كابوزي علاجية المنشأ بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية المُثبِّطة للجهاز المناعيّ، تختفي الأورام أحيانًا عندما يتوَّقفون عن تناوُل هذه الأدوية،ولكن، إذا كان ينبغي الاستمرار في استخدام هذه الأدوية بسبب الحالة الكامنة عند الشخص، يجري التقليل من الجرعة.أمَّا إذا كانت جرعة مضادات المناعة تقتضي عدم التقليل من الجرعة الدوائيَّة، فيجري استخدام الجراحة، والعلاج الكِيميائي، والعلاج الشعاعي.كما قَد يُعطى الأشخاص أيضًا دواءً كابتًا للمناعة يُسمَّى سيروليموس.تكون طرائق المُعالجة هذه أقل نجاحًا بالمُقارنة مع الأشخاص الذين لديهم أجهزة مناعيَّة سليمة. ساركومة كابوزي المترافقة مع الإيدز بالنسبة إلى المصابين بالإيدز، لم تُظهِر المُعالجة الكيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة نجاحًا بشكلٍ كبيرٍ،ولكن، تُفيد المُعالجة المُكثَّفة بالأدوية المُضادة للفيروس القهقري (ART).يحتاج بعضُ المصابين بالنوع المرتبط بالإيدز إلى المعالجة المُضادَّة للفيروسات القهقرية فقط، وطرق الإزالة المذكورة أعلاه.كما قد يحتاج الأشخاص الآخرون المصابون بساركومة كابوزي المترافقة بالإيدز إلى علاج كيميائي عن طريق الوريد (مثل دوكسوروبيسين أو باكليتاكسيل) أو أدوية أخرى (مثل فينبلاستين أو بوماليدوميد) بالإضافة إلى مضادات الفيروسات القهقرية (ART).بشكلٍ عام، لا تُؤدِّي مُعالجة ساركومة كابوزي إلى إطالة حياة مُعظم المصابين بالإيدز. ساركومَة كابوزي المُستوطِنة من الصعب مُعالجة هذا النوع المُستوطن من ساركومة كابوزي،ويتأكَّد الأطباء عادةً من أن الأشخاص يشعرون بالراحة ولا يُعانون من الألم وأنَّه جرى تدبير الأعراض لديهم بشكلٍ كاملٍ. ساركومة كابوزي غير الوبائية تُعالج البقع التي تظهر عند الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الساركومة بنفس الطريقة التي تُعالج فيها ساركومة كابوزي التقليدية.