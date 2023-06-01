التهاب الهلل (التهاب النَّسيج تحت الجلد)

تُعدُّ بكتيريا المكورات العقدية Streptococcus والمكورات العنقودية Staphylococcus السبب الأكثر شُيوعًا لالتهاب الهلل.تنتشر جرثومة العقديَّة في الجلد بسرعةٍ، لأنَّها تُفرِزُ إنزيماتٍ تُعِيق قُدرة النُّسج على الحدّ من العدوى.يحدُث التهاب الهلل الذي تُسببه المكورات العنقودية حول الجروح المفتوحة والجيوب المليئة بالقيح (خراجات الجلد) غالبًا.

هناك الكثير من الأنواع الأخرى للبكتيريا التي يُمكن أن تُسبِّب التهاب الهلل،أصبحت سلالة من بكتيريا العنقوديَّة المقاوِمة للمضادات الحيويَّة، والتي كانت فعَّالة سابقًا، من أكثر الأسباب شُيوعًا للالتهاب الخلوي.وتسمى هذه السلالة العنقودية الذَّهبية المُقاومة للميثيسيلين Staphylococcus aureus (MRSA).بالنسبة إلى المرضى الذين تعرَّضوا في المستشفى أو دُور الرِّعاية، من الشائع أن تنتقل إليهم سلالة مُحدَّدة من العنقودية الذَّهبية المُقاومة للميثيسيلين قد تستجيبُ بشكلٍ مختلفٍ للمُضادَّات الحيوية، وذلك بالمُقارنة مع سلالات أخرى منها تكُون أكثر شيُوعًا خارَج مرافق الرعاية الصحيَّة.

تدخل البكتيريا البدن عادةً عبر الشقُوق الصغيرة في الجلد، والتي تنجُم عن الخُدوش والثقوب والجراحة والحروق والعدوى الفطريَّة مثل قدم الرياضي وعضات الحيوانات، والأمراض الجلدية.وتُعدُّ مناطقُ الجلد التي تجمَّع فيها السائل وأصبحت مُتورِّمةً (الوذمة edema) أكثرَعرضةً لالتهاب الهلل،ولكن، يُمكن أن تحدُث هذه العدوى أيضًا في الجلد الذي لا يبدو أنَّه مُصاب بشكلٍ واضحٍ.

يمكن لبعض أنواع البكتيريا أن تُسبب الالتهاب الخلوي عندما يُغمر الجلد المتضرر بالإصابات (مثل الجروح) ضمن الماء.قد يعتمد نوع البكتيريا على نوع المياه، كأن تكون برك مياه عذبة، أو بحيرات صغيرة، أو أحواض مياه ساخنة، أو مياه البحر.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة عرضة للبكتيريا التي لا تسبب العدوى عادة.