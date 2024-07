التهاب الهلل (التهاب النَّسيج تحت الجلد)

يتسم التهاب النسيج الخلوي بمناطق حمراء ودافئة على الجلد.قد تتشكل فقاعات في بعض الأحيان.

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Allen W.Mathies, MD, California Emergency Preparedness Office, Immunization Branch, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.