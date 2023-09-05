الحَزاز المُسطَّح

يبدأ الحزاز المسطح، وهو مرض مُتكرِّر يُسبِّبُ الحكَّة، على شكل طفحٍ جلديّ ينطوي على عُقيداتٍ صغيرةٍ مُنفصلة بلونٍ أحمر أو أرجواني تتجمَّع مع بعضها بعضًا لاحقًا، وتأخذ شكل بُقع خشنة مُتقشِّرة.
يكون السبب غير معروف ولكنه قد يكون رد فعل تجاه بعض الأدوية أو ربما عدوى التهاب الكبد B أو C.
وتنطوي الأَعرَاض النموذجية على طفح جلدي يُسبب الحكَّة، يتكون من عُقيدات بلون أرجواني تتحوَّل إلى بُقعٍ مُتقشِّرة تظهر على أجزاء مُختلفة من الجسم، وفي الفمِ أو على الأعضاء التناسلية أحيانًا.
وينبغي تجنُّب الأدوية التي قد تسبب الحزاز المسطح.
يزول الحزاز المسطح من دون علاج عادةً، ولكن قد تجري مُعالجة الأَعرَاض بالستيرويدات القشريَّة والتعرُّض إلى الأشعَّة فوق البنفسجية أو غسولات الفم التي تحتوي على ليدوكاين lidocaine.
يُمكن أن يستمرّ هذا المرض لأكثر من عام، ويُمكن أن تحدُث عودة له.
لا يُعرف سببُ الحزاز المسطح، ولكنه قد يكون رد فعل للجهاز المناعي مع أنواع متعددة من الأدوية (خُصوصاً حاصرات بيتا، ومُضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ومُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للإنجيتونسين، ومجموعة السلفونيل يوريا، والأدوية المُضادة للملاريا، ودواء بنيسيلامين، والثيازيدات).هذا الاضطراب ليس مُعديًا بحدّ ذاته.
قد يحدث الحزاز المسطح للفم عند بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، أو الذين تلقوا لقاح التهاب الكبد B، أو بالتهاب الكبد C (انظر الجدول فيروسات التهاب الكبد)، أو الذين يعانون من اضطراب الكبد التهاب الأقنية الصفراوية الأولي.
أعراض الحزاز المسطح
يُسبِّبُ الطفح الجلدي الناجم عن الحزاز المسطح الحكة بشكلٍ دائمٍ تقريبًا، وتكون هذه الحكة شديدة أحيانًا.
عادةً ما تكون الحدبات ذات حواف زاويّة وتظهر بلون أرجواني على الجلد الفاتح وبلون بني أكثر على الجلد الداكن.وعندما يَجرِي توجيه الضوء إلى العُقيدات من الجانب، تُظهِرُ هذه العقيدات لمعةً sheen مُميَّزة.قد تتشكل عُقيدات جديدة أينما يحدُث خدش أو إصابة خفيفة على الجلد.
ويبقى تغيُّر لون الجلد إلى الداكن بعد شفاء الطفح أحيَانًا (يُسمَّى فرط التصبُّغ hyperpigmentation).
ينتشرُ الطفح بشكل متناظر على كلّ من جانبي الجسم، ويكون أكثر شُيوعًا على الجذع وعلى السطوح الداخلية للمعصمين وعلى الساقين وعلى منطقة الأعضاء التناسلية،بينما يُعدُّ أقل شيوعًا على الوجه.قد يُصبِح الطفح كبيرًا وثخينًا ومُتقشِّرًا على الساقين بشكلٍ خاص.ويُؤدِّي الطفح الجلدي في بعض الأحيان إلى صلع بُقعي على فروة الرأس.
ولا يُعدُّ الحزاز المُسطَّح شائعًا بين الأطفال.
كما يحدُث الحزاز المسطح في الفم عند حوالى نصف الأشخاص الذين يُعانون من هذا الاضطراب.يُؤدِّي الحزاز المسطح في الفم عادةً إلى خطوط وفروع بلون أبيض مائل إلى الزرقة (تُسمَّى خُطوط ويكهام).ولا يُسبِّبُ هذا النوع من بُقع الفم الألمَ عادةً، وقد لا يُلاحظ الشخص وجودها.ولكن، في بعض الأحيان، تتشكَّل قرحات مُؤلمة في الفم، وهي تُؤثِّرُ في الأكل والشرب عادةً.
بالنسبة إلى النساء، غالبًا ما يؤثر الحزاز المسطح في الفرج والمهبل.يُقدر أن نحو 50% من النساء اللواتي يعانين من حزاز مسطح على الفم لديهن حالات غير مشخصة من الحزاز المسطح على الفرج.بالنسبة إلى الرجال، يُصيب الحزاز المسطح الأعضاء التناسلية عادةً، وخصوصًا رأس القضيب.
يُصِيبُ الحزازُ المسطح الأظافرَ بنسبة تصِلُ إلى 10% من الحالات.وقد تظهر عند بعض الأشخاص أعراض خفيفة فقط مثل تغيُّر لون قاعدة الظفر وترقُّق الظفر وتشكُّل حروف (حواف ridges) للظفر.قد يفقد بعض الأشخاص الآخرين أظافرهم بالكامل، ويحدُث لديهم تندُّب يمتدُّ من البشرة المُتصلِّبة cuticle في قاعدة الظفر (طيَّة الظفر) إلى الجلد تحت الظفر (سرير الظفر).
تشخيص الحزاز المسطح
تقييم الطبيب
خزعة جلدية
يستنِدُ الأطباءعند تشخيص الحزاز المُسطَّح عادةً إلى مظهر الطفح ومكان ظهوره على الجسمِ.ولكن، نظرًا إلى أنَّ العديدَ من الاضطرابات الأخرى يمكن أن تبدو مثل الحزاز المسطح (مثل الذئبة الحمامية على الجلد، أو داء المبيضات أو الطلاوة الفمويَّة في الفم أو المهبل)، يأخذ الأطباء خزعةً غالبًا (تفحُّص النسيج تحت المجهر).
حالما يجري تشخيصُ الحالة، قد يُجري الأطباء اختبارات كبد أخرى واختبارات لعدوى التهاب الكبِد B و C.
علاج الحزاز المسطح
تدابير للتخفيف من الحكَّة
حُقَن الستيرويدات القشريَّة أو الأقراص أو الغسُولات
العلاج الضوئيّ
تدابير للتخفيف من ألم الفم
لا يحتاج المرضى الذين ليست لديهم أعراض إلى المُعالجة.وينبغي تجنبُ وإيقاف الأدوية التي قد تكون السبب في الحزاز المُسطَّح.
الحَزازُ المُسطَّح على الجلد
يُمكن استخدام المُعالجَات المعياريَّة للتخفيف من الحكَّة (انظُر مُعالجة الحكَّة).
قد يجري حَقن الستيرويدات القشرية في داخل العُقيدات أو يجري تطبيقها على الجلد أو تُؤخذ عن طريق الفم، وأحيانًا مع أدوية اخرى مثل أسيتريتين، أو غريزيوفولفين، أو دابسون، أو هيدروكسي كلوروكين، أو أزاثيوبرين، أو أبريميلاست،أو سيكلوسبورين.
كما قد يكون العلاج الضوئيّ (التعرُّض إلى الأشعة فوق البنفسجية)، كتوليفةٍ مع السورالينات (أدوية تجعل الجلد حساساً أكثر لتأثيرات الأشعة فوق البنفسجية) أحيانًا، مفيداً(انظر الشريط الجانبي العلاجُ الضوئي: استخدام الأشعة فوق البنفسجية لمُعالجة اضطرابات الجلد).وتُسمَّى التوليفة من الأشعة فوق البنفسجية من النوع أ والسورالينات العلاجَ بالسورالينات والأشعة فوق البنفسجية من النوع أ PUVA (أحد السورالينات مع الأشعة فوق البنفسجية من النوع أ).يُسمَّى استخدام حزمة صغيرة من الأشعة فوق البنفسجية من النوع ب الحزمة الضيقة من الأشعة فوق البنفسجية من النوع ب NBUVB.
الحزازُ المُسطَّح في الفم
بالنسبة إلى قرحات الفم المُؤلِمة، قد يجري استخدام غسولٍ للفم يحتوي على ليدوكايين lidocaine ومادة مُخدِّرة قبل الوجبات لتشكيل طبقة مُسكِّنة للألم.ولا ينبغي استخدامُ غسولات الفم التي تحتوي على ليدوكايين بشكلٍ مُتكرِّرٍ أكثر مما يصفه الطبيب.
كما قد يساعد رُهيم تاكروليمس أيضًا في علاج قرحات الفم.
تشتمل الخيارات العلاجية الأخرى على الستيرويدات القشرية بشكل مراهم، أو حقن، أو أقراص.
يمكن أن يساعد دابسون، أو هيدروكسي كلوروكين، أو سيكلوسبورين الذي يتم تناوله عن طريق الفم في علاج قرحات الفم المؤلمة.كما قد يكون من المفيد استعمال الغسول الفموي الحاوي على السيكلوسبورين.
مَآل الحزاز المسطح
يزول الحزازُ المسطح من تلقاء نفسه من بعد عامٍ أو عامين عادةً، على الرغم من أنَّه يستمر أحيانًا لفتراتٍ أطول، خُصُوصًا عندما يُصِيبُ الفم.وقد تكون هناك حاجة إلى المُعالجة لفترةٍ طويلةٍ في أثناء تفشِّي الطفح،ولكن، لا يحتاج المرضى إلى المُعالجة بين هذه النوبات من التفشِّي.
يحدث سرطان الفم في حالات نادرة لدى الأشخاص الذين لديهم قرحات مؤلمة في الفم، ولكن لا يُصبِحُ الطفح على الجلد سرطانيًا.وتستمرُّ قرحات الفم على مدى الحياة غالبًا.
قد يكون الحزاز المُسطَّح في المهبل أو الفرج مُزمنًا وتصعُب مُعالجته، مما يُؤثِّر بشكلٍ سلبيّ في نوعية الحياة وقد يُسبِّبُ تندُّبًا.