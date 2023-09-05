يُسبِّبُ الطفح الجلدي الناجم عن الحزاز المسطح الحكة بشكلٍ دائمٍ تقريبًا، وتكون هذه الحكة شديدة أحيانًا.

عادةً ما تكون الحدبات ذات حواف زاويّة وتظهر بلون أرجواني على الجلد الفاتح وبلون بني أكثر على الجلد الداكن.وعندما يَجرِي توجيه الضوء إلى العُقيدات من الجانب، تُظهِرُ هذه العقيدات لمعةً sheen مُميَّزة.قد تتشكل عُقيدات جديدة أينما يحدُث خدش أو إصابة خفيفة على الجلد.

ويبقى تغيُّر لون الجلد إلى الداكن بعد شفاء الطفح أحيَانًا (يُسمَّى فرط التصبُّغ hyperpigmentation).

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الحَزاز المُسطَّح (اليد) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة تحدبات أرجوانية مميزة مسطحة، اتصل بعضها مع تحدبات أخرى لتشكيل بقع أكبر، وذلك على الجزء الخلفي من يد شخص مصاب بالحزاز المسطح. Photo provided by Thomas Habif, MD.

ينتشرُ الطفح بشكل متناظر على كلّ من جانبي الجسم، ويكون أكثر شُيوعًا على الجذع وعلى السطوح الداخلية للمعصمين وعلى الساقين وعلى منطقة الأعضاء التناسلية،بينما يُعدُّ أقل شيوعًا على الوجه.قد يُصبِح الطفح كبيرًا وثخينًا ومُتقشِّرًا على الساقين بشكلٍ خاص.ويُؤدِّي الطفح الجلدي في بعض الأحيان إلى صلع بُقعي على فروة الرأس.

ولا يُعدُّ الحزاز المُسطَّح شائعًا بين الأطفال.

كما يحدُث الحزاز المسطح في الفم عند حوالى نصف الأشخاص الذين يُعانون من هذا الاضطراب.يُؤدِّي الحزاز المسطح في الفم عادةً إلى خطوط وفروع بلون أبيض مائل إلى الزرقة (تُسمَّى خُطوط ويكهام).ولا يُسبِّبُ هذا النوع من بُقع الفم الألمَ عادةً، وقد لا يُلاحظ الشخص وجودها.ولكن، في بعض الأحيان، تتشكَّل قرحات مُؤلمة في الفم، وهي تُؤثِّرُ في الأكل والشرب عادةً.

الحزاز المسطح في الفم إخفاء التفاصيل عادةً ما يُسبب الحزاز المسطح في الفم نمطًا شبكيًا ومخرمًا من الخطوط البيضاء والفروع (تُدعى خطوط ويكهام أو خطوط ويكمان، تُرى هنا على جانبي اللسان). Photo provided by Thomas Habif, MD.

بالنسبة إلى النساء، غالبًا ما يؤثر الحزاز المسطح في الفرج والمهبل.يُقدر أن نحو 50% من النساء اللواتي يعانين من حزاز مسطح على الفم لديهن حالات غير مشخصة من الحزاز المسطح على الفرج.بالنسبة إلى الرجال، يُصيب الحزاز المسطح الأعضاء التناسلية عادةً، وخصوصًا رأس القضيب.

يُصِيبُ الحزازُ المسطح الأظافرَ بنسبة تصِلُ إلى 10% من الحالات.وقد تظهر عند بعض الأشخاص أعراض خفيفة فقط مثل تغيُّر لون قاعدة الظفر وترقُّق الظفر وتشكُّل حروف (حواف ridges) للظفر.قد يفقد بعض الأشخاص الآخرين أظافرهم بالكامل، ويحدُث لديهم تندُّب يمتدُّ من البشرة المُتصلِّبة cuticle في قاعدة الظفر (طيَّة الظفر) إلى الجلد تحت الظفر (سرير الظفر).