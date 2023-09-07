الوحماتُ الخمريَّة

الوحماتُ الخمرية port-wine stains هي مناطق منبسطة يتغيَّر فيها لون الجلد إلى الوردي والأحمر أو الأرجوانيّ تكون موجودة عندَ الولادة بسبب أوعية دمويَّة مُشوَّهة.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية ولمحة عامة حول أورام وتشوهات الأوعية).

الوحماتُ الخمرية غير ضارَّة، وهي مُتغيِّرة اللون بشكلٍ دائمٍ،ولكن قد يكون مظهرها التجميلي مُزعجًا وربما إلى درجة تُؤدِّي إلى الضرر.تبدو الوحمات الخمرية على شكل رُقع منبسطة على الجلد بلون وردي أو أحمر أو أرجواني،وقد تكون صغيرةً، أو قد تُغطِّي مناطق كبيرة من الجسم.وبالنسبة إلى الوحمات الخمرية التي تظهر على مُؤخِّرة العنق عند المواليد الجدد، تجري الإشارة إليها على انَّها نقرات طائر اللقلق.

الوحمة الخمرية الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

وفي حالاتٍ نادرةٍ، تظهر الوحمات الخمرية كجزء من متلازمة ستيرج ويبر Sturge-Weber syndrome، وهي اضطراب نادر يظهر عند الولادة ويترافق مع مشاكل عصبية مثل الاختِلاجَات والزرق.

وحمات خمرية على الوجه الصورة © Springer Science+Business Media

يمكن تغطية بعض الوحمات الخمريَّة برُهيِّم تجميلي خافٍ للعيوب cosmetic cover-up cream.وإذا كانت اللطخة تُسبِّبُ الانزعاج، يُمكن تحسين مظهرها بشكلٍ كبيرٍ عن طريق المُعالجة بالليزر (انظر الشريط الجانبي استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية)، خُصُوصًا إذا جرت مُعالجتها في عُمر مُبكِّرٍ قدر الإمكان.وبما أنَّها تشوُّهات، فهي لا تزول من تلقاء نفسها.