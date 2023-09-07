الوحماتُ الخمريَّة

الوحماتُ الخمرية port-wine stains هي مناطق منبسطة يتغيَّر فيها لون الجلد إلى الوردي والأحمر أو الأرجوانيّ تكون موجودة عندَ الولادة بسبب أوعية دمويَّة مُشوَّهة.
(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية ولمحة عامة حول أورام وتشوهات الأوعية).
الوحماتُ الخمرية غير ضارَّة، وهي مُتغيِّرة اللون بشكلٍ دائمٍ،ولكن قد يكون مظهرها التجميلي مُزعجًا وربما إلى درجة تُؤدِّي إلى الضرر.تبدو الوحمات الخمرية على شكل رُقع منبسطة على الجلد بلون وردي أو أحمر أو أرجواني،وقد تكون صغيرةً، أو قد تُغطِّي مناطق كبيرة من الجسم.وبالنسبة إلى الوحمات الخمرية التي تظهر على مُؤخِّرة العنق عند المواليد الجدد، تجري الإشارة إليها على انَّها نقرات طائر اللقلق.
Image provided by Thomas Habif, MD.
وفي حالاتٍ نادرةٍ، تظهر الوحمات الخمرية كجزء من متلازمة ستيرج ويبر Sturge-Weber syndrome، وهي اضطراب نادر يظهر عند الولادة ويترافق مع مشاكل عصبية مثل الاختِلاجَات والزرق.
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يمكن تغطية بعض الوحمات الخمريَّة برُهيِّم تجميلي خافٍ للعيوب cosmetic cover-up cream.وإذا كانت اللطخة تُسبِّبُ الانزعاج، يُمكن تحسين مظهرها بشكلٍ كبيرٍ عن طريق المُعالجة بالليزر (انظر الشريط الجانبي استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية)، خُصُوصًا إذا جرت مُعالجتها في عُمر مُبكِّرٍ قدر الإمكان.وبما أنَّها تشوُّهات، فهي لا تزول من تلقاء نفسها.
استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية
الليزر هو جهاز يُصدِرُ حزمة شعاعية كثيفة من الضوء بلونٍ مُحدِّدٍ واحد (الطول المَوجي).ولا يُؤثِّرُ ضوء الليزر في النسيج البشري إلى أن يجري امتصاصه.تستنِدُ مسألة امتصاص النسيج لضوء الليزر أو عدم امتصاصه إلى النسيج ذاته ولون ضوء الليزر،فمثلاً، تمتصّ أوعية الدَّم الضوء الأصفر والأزرق والأخضر بشكلٍ أفضل، ولذلك يُستخدم الليزر من هذه الألوان لاستهداف الأوعية الدموية بشكلٍ اختياريّ عند مُعالجة الأورام الوعائيَّة.وتُستخدَمُ ألوان أخرى لمُعالجة حالاتٍ مُختلفةٍ.قد تكون أشعَّة الليزر مُستمرَّة أو نابِضة بشكلٍ قصير في وَمضات مُنفرِدة،وتُساعدة مدَّة النبضة على تحديد تأثيرات حزمة الليزر.
وتُستخدم المُعالجة بالليزر أحيانًا في توليفةٍ مع العلاج الضوئي الديناميكي، حيث يجري تطبيق مواد كيميائيَّة مُعيَّنة تمتص الضوء على الجلد أو يجري إعطاؤها عن طريق الوريد (وريديًا).وعندما يَجرِي توجيه ضوء الليزر إلى هذه المواد الكيميائيَّة، تقوم بامتصاص طاقة الليزر، وتُساعد على إتلاف الأورام.
قد يُستخدم الليزر لمُعالجة أورام أوعية الدم، مثل الأورام الوعائيَّة، والتشوُّهات، مثل الوحمات الخمرية.كما تُستخدم المُعالجة بالليزر لإزالة الشعر غير المرغوب فيه والأوشام وتغيُّرات لون الجلد أو الندبات الناجمة عن حبّ الشباب، أو الضرر الناجم عن الشمس.