يمكن للشرى والوذمة الوعائية أن يكونا ردَّات فعل تحسسيَّة.

يمكن أن يحدُث الشرى عندما يَجرِي استنشاق بعض المواد الكيميائية أو تناولها أو حقنها أو ملامستها.وقد تكون هذه المواد الكيميائية موجودة في البيئة، أو الطعام، أو العقاقير (بما في ذلك الأدوية)، أو الحشرات، أو النباتات، أو مصادر أخرى.ولا تتسبَّبُ في حدوث ضررٍ عند معظم الأشخاص.ولكن، إذا كان الأشخاص يُعانون من الحساسية تجاهها، يُمكن لهذه المواد (التي تُسمَّى مُسبِّبات أو مُحرِّضات التحسُّس) أن تُسبِّب ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة؛ممَّا يعني أنَّ الجهاز المناعيّ يرُدُّ بشكلٍ مُفرطٍ على وجود هذه الموادّ الكيميائيَّة؛

ولكن، في معظم الأحيان، لا يكون الشرى جزءًا من رد فعل تحسُّسي، ولا يمكن تحديد العامل المُسبب للتحسُّس (المستأرج الذي سبب الاستجابة التحسُّسية).فعلى سبيل المثال، قد ينجم عن اضطرابات المناعة الذاتية.في هذه الاضطرابات، تحدث حالات خللٍ في الجهاز المناعي وتُسيء أنسجة الجسم فهمها وتعاملها كما لو أنَّها غريبة وتهاجمها.كما تتسبَّب بعض الأدوية في حدوث الشرى مُباشرةً دون تحريض ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة.يمكن لبعض المحفزات الفيزيائية (مثل الحرارة، أو البرودة، أو الضغط، أو الاحتكاك، أو ضوء الشمس) أن تسبب الشرى لأسباب غير مفهومة جيدًا.

يستمرّ الشرى أقلّ من 6 أسابيع عادةً، ويجري تصنيفه على أنَّه حادّ.وإذا استمر الشرى لأكثر من 6 أسابيع، يجري تصنيفه على أنَّه مُزمن.

الشرى الحاد إذا كان من الممكن تحديد سبب، فإن الشرى الحاد هو السبب الأكثر شيوعًا التفاعلات التحسُّسية (مثل الأطعمة أو الإضافات الغذائية، أو الأدوية، أو لسعات الحشرات)

التفاعلات غير التحسُّسية (مثل الأدوية، أو المحفزات الفيزيائية، أو اضطرابات المناعة الذاتية) تُحرَّض ردَّات الفعل التَّحسُّسيَّة بالطعام عادةً، ولاسيَّما البيض والسَّمك والمحار والمُكسَّرات والفاكِهة، والإضافات الغذائية، والأدوية، وعضات ولسعات الحشرات.وقد يؤدي مجرَّد تناول كمية صغيرة من بعض أنواع الطعام إلى التسبُّب في حدوث الشرى بشكلٍ مُفاجئٍ.ولكن، بالنسبة إلى الأطعمة الأخرى (مثل الفراولة)، فلا تحدث ردَّة الفعل التَّحسُّسيَّة إلَّا بعد تناول كميَّة أكبر منها.يمكن أن تُسبِّب أنواع كثيرة من الأدوية حدوث الشرى، ولاسيَّما المُضادَّات الحيويَّة.كما قد تحدث ردَّات فعلٍ تحسُّسيَّة فورَ ملامسة إحدى المواد للجلد بشكلٍ مباشر (مثل اللاتكس latex)، أو بعد التعرُّض إلى عضة أو لسعة حشرة أو كردَّة فعلٍ لمادَّة تُستَنشق إلى الرئتين أو عبر الأنف. تنطوي الأسبابُ غير التحسُّسية للشرى على حالات العدوى، وبعض الأدوية، وبعض المُحفِّزات الفيزيائيَّة (مثل الضغط أو البرد). في أكثر من نصف الحالات، لا يُمكن التعرُّف إلى سبب مُحدَّد للشرى الحاد.