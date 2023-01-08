التهابُ الجلد الرُّكوديّ

التهاب الجلد الركودي stasis dermatitis هُو التهاب يُصِيبُ جلد أسفل الساقين، وينجُم عن تجمُّع الدَّم والسائل.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الجلد).
يحدُث التهاب الجلد الركوديّ عند الأشخاص الذين يعانون من تورم مزمن (وذمة) ناجم عن القصور الوريدي المزمن في الجزء السفلي من الساقين، وهو ضرر في أوردة الساق يمنع الدَّم من التدفق بشكل طبيعي؛ أو فشل القلب؛ أو الوذمة اللمفية.
يحدُث التهاب الجلد الركوديّ في الساقين عادةً، ولكن يُمكن لمناطق أخرى أن تكون مُعرَّضة للتورُّم، مثل الذراعين بعدَ المُعالجة الشعاعيَّة للعُقَد اللِّمفِية.
أعراض التهاب الجلد الركودي
في البداية، يكون الجلد حاكًا، وأحمر اللون، ومتقشِّرًا، ومُتثخِّنًا، وعادةً ما تصيب الحالة الظنبوب (الساق).
في نهاية المطاف، قد تتحلل مناطق الجلد وتتشكل قرحة مفتوحة.تُصاب القرحات بعدوى بكتيرية أحيانًا، مُسبِّبةً التهاب النسيج الخلوي (عدوى بكتيرية في الجلد)، وعادةً ما تكون مؤلمة.
عندما يكون القصور الوريدي المزمن هو السبب، يمكن أن يتحول لون الجلد إلى الأصفر المائل إلى البني، وعادةً ما تتشكل دوالي (أوردة متوسعة وملتوية)، وقد يصبح الجلد قاسيًا، وسميكًا، ومؤلماً بشكل عفوي وعند الجس.وتُسمَّى هذه المُضَاعَفات بالتصلُّب الشحمي الجلدي lipodermatosclerosis.يُعطي التصلب الشحمي الجلدي الجزء السفلي من الساق شكل قمع البولينج المقلوب مع تضخُّم بطة الساق وتضيُّق الكاحل.
تشخيص التهاب الجلد الركودي
مظهر الجلد ووجود قُصور وريديّ مُزمن
ربَّما التصوير بتخطيط الصدى
يقوم الأطباءُ بتشخيص التهاب الجلد الركوديّ عند الأشخاص الذين لديهم سمات محدَّدة لتغيُّرات في الجلد وأعراض أخرى لتورم الساق والقصور الوريدي المزمن.
في بعض الأحيان يستدعي الأمر إجراء تقييم مكثف واختبارات تصوير (مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية).
علاج التهاب الجلد الركودي
تدابير للوقاية من تجمُّع الدَّم في الساقين
تدابير لتخفيف شدَّة التهاب الجلد
بالنسبة إلى القرحات، ضمادات خاصَّة أو سَوقاء مَعجُون أونا unna paste boot (بوط أونا الجبسي)
بالنسبة إلى العدوى، المُضادات الحيوية
يُعالج سبب التورم المزمن.
مُعالجةُ القصور الوريدي المزمن
تُوجه المُعالجة الطويلة الأمد إلى علاج القُصور الوريدي المزمن عن طريق منع تجمُّع الدَّم في الأوردة المُحيطة بالكاحلين.
وعندَ الجلوس، ينبغي على الشخص رفع الساقين فوق مستوى القلب.
كما تُساعد الجوارب الضاغطة الملائمة التي يصفها الطبيب على الوقاية من تجمُّع الدَّم، وتُقلِّلُ من التورُّم.ولا تُعدُّ الجوارب الضاغطة التي تُباع في المتاجر العادية مُلائمة غالبًا.
مُعالجةُ التهاب الجلد
بالنسبة إلى التهاب الجلد الذي بدأ مؤخرًا، وإذا لم تكن هناك قرحات، قد يكون من المفيد تطبيق كريم أو مرهم يحتوي على ستيرويد قشريّ على المناطق المصابة.إذا كان الاضطراب يتفاقم، وهو ما تُؤكِّده الزيادة في الحرارة والاحمرار والنزّ أو القرحات الصغيرة، يُمكن استخدام ضمادات ذات قدرة أكثر على الامتصاص، مثل الضمادات الغروانية المائيَّة hydrocolloid dressing.
يُصبِح الجلد سهل التهيُّج عند الإصابة بالتهاب الجلد الرُّكوديّ.ينبغي عدم استخدام الرهيمات التي تحتوي على مُضادات حيوية، أو رهيمات الإسعاف الأوَّلي (المُخدِّرة)، أو الكحُولات اللاتولينية (wool alcohols)، أو الهاماميليس witch hazel، أو اللانولين، أو مواد كيميائية أخرى، لأنها قد تُفاقِم الاضطرابَ.
مُعالجةُ القرحات
تُعالج القرحات بشكل أفضل عن طريق الكمادات والضمادات المعالجة بمعجون أكسيد الزنك.كما يمكن أيضًا استخدام ضمادات غروانية مائية خاصة ماصة للرطوبة أو ضمادات هلامية مائية.
وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى بوط أونا الجبسيّ، وهو شريط مرن مَجدول مملوء بمعجون الهلام الذي يحتوي على الزنك.يجري تطبيق الشريط على الكاحل وأسفل الساق حيث يُصبح أكثر صلابة، وهو يُشبه الجبيرة ولكنه أكثر ليونة.يُقلِّلُ بوط أونا من التَّورُّم، ويُساعد على وقاية الجلد من التهيُّج، بينما يُساعد معجون الهلام على شفاء الجلد.يَجرِي تغيير البوط في البداية كل يومين أو ثلاثة أيَّام، ولكنه يغير لاحقًا مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا فقط.وبعد شفاء القرحة، ينبغي تطبيق داعم مرن قبل أن ينهض الشخص من الفراش ويبدأ بممارسة نشاطاته.بغض النظر عن الضماد المُستخدَم، يُعدُّ الحدُّ من التَّورُّم (عن طريق الكمادات عادةً)، أمرًا أساسيًا للشفاء.
تفيد المضادات الحيوية التي تُطبَّق على الجلد في علاج بعض المناطق المفتوحة أو المُتهيِّجة من الجلد والقرحات.تُعطى المضادَّاتُ الحيوية عن طريق الفم وتُستعمل لعلاج الالتهاب الخلوي.
وفي بعض الأحيان، قد يجري استخدام الطعوم الجلدية من مناطق أخرى من الجسد لتغطية القرحات الكبيرة.