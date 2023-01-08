التهابُ الجلد الرُّكوديّ

في البداية، يكون الجلد حاكًا، وأحمر اللون، ومتقشِّرًا، ومُتثخِّنًا، وعادةً ما تصيب الحالة الظنبوب (الساق).

في نهاية المطاف، قد تتحلل مناطق الجلد وتتشكل قرحة مفتوحة.تُصاب القرحات بعدوى بكتيرية أحيانًا، مُسبِّبةً التهاب النسيج الخلوي (عدوى بكتيرية في الجلد)، وعادةً ما تكون مؤلمة.

التهاب الجلد الركودي (قرحة مفتوحة) إخفاء التفاصيل ُتُظهر هذه الصورة شخصًا مصابًا بالتهاب الجلد الركودي، حيث تخرب الجلد وتشكلت قرحة مفتوحة. Image provided by Thomas Habif, MD.

عندما يكون القصور الوريدي المزمن هو السبب، يمكن أن يتحول لون الجلد إلى الأصفر المائل إلى البني، وعادةً ما تتشكل دوالي (أوردة متوسعة وملتوية)، وقد يصبح الجلد قاسيًا، وسميكًا، ومؤلماً بشكل عفوي وعند الجس.وتُسمَّى هذه المُضَاعَفات بالتصلُّب الشحمي الجلدي lipodermatosclerosis.يُعطي التصلب الشحمي الجلدي الجزء السفلي من الساق شكل قمع البولينج المقلوب مع تضخُّم بطة الساق وتضيُّق الكاحل.