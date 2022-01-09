لمحةٌ عامةٌ عن الاضطرابات الفُقاعيَّة

النَّفطة (الفقاعة أو الحويصلة عندما تكون صغيرة) هي فُقاعة من السائل تتشكَّل تحت طبقةٍ رقيقةٍ من الجلد الميت،ويتكوَّن السائلُ فيها من مزيجٍ من الماء والبروتينات، وهو ينزُّ من النَّسيج المُصاب.ومن الشَّائع جدًّا أن تتشَّكل الفُقاعات كاستِجابةٍ لإصابةٍ مُحدَّدة، مثل الحرق أو التهيُّج، وهي تُصِيب أعلى طبقات الجلد فقط عادة.وتَشفَى هذه الفقاعات بسرعة، ومن دُونِ أن تترك ندبة غالبًا.بالنسبة إلى الفُقاعات التي تظهر كجزءٍ من مرضٍ جِهازِيٍّ (يُصيب أكثر من جهازٍ في الجسم)، قد تبدأ في الطبقات الأعمق للجلد وتُغطِّي مساحةً واسِعةً.وتشفى هذه الفقاعات بشكلٍ أبطأ، وقد تترك ندبات.

هناك العديدُ من الأمراض والإصابات التي يُمكن أن تُسبِّبَ تفقُّع الجلد، ولكن تُعدُّ ثلاثة من أمراض المناعة الذَّاتيَّة من أكثرها خُطورةً، وهي تنطوي على التالي:

عندما يُصاب الشخصُ بواحِدٍ من أمراض المناعة الذَّاتيَّة، يقوم الجهاز المناعي الذي يحمي الجسم من المكروبات الغازِية، بمُهاجمة نسج الجسم نفسه عن طريق الخطأ، أي خلايا الجلد في هذه الحالة.تنطوي اضطرابات المناعة الذاتية الفقاعية الأخرى على التالي:

شبيه فُقاع الأغشية المُخاطيَّة

الفُقاع الحمليّ Pemphigoid gestationis

انحلال البشرة الفقاعي المُكتَسب Epidermolysis bullosa acquisita

داء الغلوبين المناعي الخطِّي A

الفُقاع الورقيّ Pemphigus foliaceous

وتنطوي الاضطراباتُ الفقاعيَّة الأخرى على متلازمة الجلد المسموط بالمكوّرات العنقوديَّة و تقشُّر الأنسجة المُتموِّتة البشرويَّة التسمُّمي والتهاب الهلل الشَّديد وبعض أشكال الطفح الدوائي.

وبالرغم من أنَّ الحروقَ والاحتكاك المتكرِّر (مثلما يحدُث عند ارتداء أحذية ضيِّقة أو استخدام المجرفة لفترة زمنيةٍ طويلة) هُما من الأسباب الشائعة للفقاعات، لا يُعدُّ ذلك النوع من الاضطرابات الفقاعيَّة.