لَمحَةٌ عامَّةٌ عن اضطرابات الأظافر

هناك العديدُ من الاضطرابات التي يُمكن أن تُصِيب الأظافر، وهي تنطوي على التشوه والحثل، والإصابات، وحالات العدوى، وأظافر القدم النَّاشبة.يمكن أن تحدُث العدوى في أي جزء من الظفر، وقد تُغيِّرُ أو لا تُغيِّر من مظهره.تكون معظمُ أشكال عدوى الأظافر فطريةً (الفطار الظفريّ)، ولكن تحدث عدوى بكتيريَّة وفيروسيَّة.

تشريح ظفر إصبع اليد الصورة

تتكوَّن وحدة الظفر من صفيحة الظفر nail plate (الجزء الصلب الذي يتكوَّن من بروتين الكيراتين) والبنى المُحيطة.يقع سريرُ الظفر أسفل الظفر، وهو يصِلُ الظفر بالإصبع،بينما يُوجد مطرس الظفر في قاعدة الظفر، أي في المكان الذي ينمو فيه الظفر.تصِلُ البشرة المُتصلِّبة (الجُلَيدَة) cuticle قمَّة صفيحة الظفر بالجلد خلفه.الهُليل lunula هو الشكلُ الذي يُشبه نصف القمر (الهلال) في قاعدة الظفر.طيات الأظافر هي طيات الجلد الصلب على قاعدة وجانبي صفيحة الظفر، حيث يلتقي الظفر مع الجلد.