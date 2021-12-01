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لَمحَةٌ عامَّةٌ عن اضطرابات الأظافر

حسبChris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
تمت مراجعته ربيع الثاني 1443

هناك العديدُ من الاضطرابات التي يُمكن أن تُصِيب الأظافر، وهي تنطوي على التشوه والحثل، والإصابات، وحالات العدوى، وأظافر القدم النَّاشبة.يمكن أن تحدُث العدوى في أي جزء من الظفر، وقد تُغيِّرُ أو لا تُغيِّر من مظهره.تكون معظمُ أشكال عدوى الأظافر فطريةً (الفطار الظفريّ)، ولكن تحدث عدوى بكتيريَّة وفيروسيَّة.

تتكوَّن وحدة الظفر من صفيحة الظفر nail plate (الجزء الصلب الذي يتكوَّن من بروتين الكيراتين) والبنى المُحيطة.يقع سريرُ الظفر أسفل الظفر، وهو يصِلُ الظفر بالإصبع،بينما يُوجد مطرس الظفر في قاعدة الظفر، أي في المكان الذي ينمو فيه الظفر.تصِلُ البشرة المُتصلِّبة (الجُلَيدَة) cuticle قمَّة صفيحة الظفر بالجلد خلفه.الهُليل lunula هو الشكلُ الذي يُشبه نصف القمر (الهلال) في قاعدة الظفر.طيات الأظافر هي طيات الجلد الصلب على قاعدة وجانبي صفيحة الظفر، حيث يلتقي الظفر مع الجلد.

هل تعلم...

  • يولد بعض الأطفال من دُون أظافر، وهي حالة تُسمَّى انعِدام الأظافر anonychia.

أسباب اضطرابات الأظافر

تنطوي بعضٌ أسباب اضطرابات الظفر على التالي:

أضواء على الشيخوخة: اضطرابات الأظافر

مع تقدُّم الشخص في العُمر، تُصبِح أظافره جافَّةً وسهلة التكسُّر ومُسطَّحةً أو مُقعَّرةً بدلاً من أن تكون مُحدَّبةً،وقد تظهر حواف متدلِّية على امتدادهاكما قد يتغيَّر لون الظفر إلى الأصفر أو الرَّماديّ.وقد تتصدَّع الأظافر الهشَّة.

تحتاج أظافر القدم إلى عنايةٍ خاصَّة عند كِبار السنّ وأشخاص السكَّري ( انظر مشاكلُ القدم عند مرضى السُّكَّري) أو أشخاص داء الأوعية المُحيطيَّة ( انظر العنايةُ بالقدم).قد يضعف الإحساس في القدمين عند بعض الأشخاص، ممَّا يزيد من خطر الإصابة عندما يُحاولون تقليم أظافرهم،ويستطيع اختصاصيّ القدم مُساعدتهم على العناية بأظافرهم للوقاية من تشقُّق الجلد الذي يُمكن أن يُسبِّب العدوى.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.