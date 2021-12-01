الثؤلولُ الشائع

الثؤلول الشائع باللاتينيَّة verruca vulgaris هُو common wart بالإنكليزيَّة،

الثآليل الشائعة هِي الثآليل التي تنجُم عن عَدوى فيروس الورم الحُليمي البشري.ويُمكن أن تحدث في أيَّة منطقة على الجلد حول الظفر وتظهر بشكل متكرر على البشرة المُتصلِّبة (الجلد في قاعدة الظفر)، والمنطقة تحت الظفر أحيَانًا .يُمكن للثآليل التي تنطوي على الجليدة أن تؤثر في نمو الظفر وتُسبِّب تشوهه.وتكون أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من جروح صغيرة أو رضوض حول الأظافر، مثل أولئك الذين يقضمون أظافرهم أو يعملون في وظائف تتعرَّض فيها أيديهم باستمرار إلى الماء.يُمكن أن يُؤدِّي قضم الأظافر إلى انتشار هذه العدوى من ظفر إلى آخر أو من الظفر إلى الجلد، مثل الجلد المحيط بالشفتين.

ومن الصعب جدًّا مُعالَجَة الثآليل في هذه المناطق.ولكن، قد يكون التجميد (المُعالجة بالبرودة) بالنيتروجين السائل فعَّالاً.في بعض الأحيان، يَجرِي تطبيق حمض السالسيليك، أو إميكويمود، أو 5-فلورويوراسيل، أو تريتينوين على الثؤلول أيضًا، وخصوصًا إذا كانت الثآليل معندة على العلاج.