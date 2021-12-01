إصابة أظافر أصابع اليد والقدم

لا يُسبب قضم الأظافر أيّة مشاكل دائمة أو خطيرة ما لم يتضرَّر سرير الظفر.ومع ذلك، فهناك بعض المضاعفات المحتملة:

تغيُّرات في نسيج الظفر، أو شكله، أو كليهما (الحَثَل)

العدوى (البكتيريَّة، أو الفطريَّة، أو الفيروسيَّة)، وهي تنجُم عادةً عن مناطق صغيرة من رضّ الأظافر وتضررها

مشاكل الأسنان

الحَثَل والذي قد يحدثَ إذا أدَّى قضم الأظافر المزمن إلى إفساد وحدة الظفر، والذي غالبًا ما يؤدي إلى التهاب مطرس الظفر.قد تظهر حواف مستعرضة للأظافر، ووهدات، ومناطق مرتفعة، ويمكن أن يؤدي العضّ لفترةٍ طويلةٍ إلى تقصير الأظافر بشكلٍ دائم.تتضرر الجُليدات بشكلٍ دائمٍ تقريبًا، ممَّا يُؤدِّي إلى إلحاق الضرر "بختم" الأظافر المقاوم للماء، ممَّا يَتسبَّب في ترقُّق وتقشُّر الأظافر، ويزيد من خطر العدوى.وفي نهاية المطاف، يُمكن للتندب أن يؤثر في الجليدات والمطرس، ممَّا يجعل الحَثَل غير قابل للشفاء.

غالبًا ما تنجم العدوى البكتيرية عن بكتيريا المكوَّرات العنقودية والعقدية، ولكنها قد تكون ناجمة عن الزائفة الزنجارية.قد تتطور جيوب قيحية (خراجات) حول الظفر (كما هي الحال في الداحس المحيطي paronychia) أو في ذروة الظفر (تُسمى الداحس الذروي felon)قد تؤدي إلى فقدان دائم للظفر إذا لم يُجر تصريف جراحيّ في الوقت المناسب.قد تحدث تغيرات دائمة في الظفر حتى مع التصريف الجراحي.

تكون حالات العدوى الفطرية، التي تنجم عادةً عن خمائر المبيضات، شائعة جدًا، وقد تحدث أيضًا بين الأشخاص الذين يطبقون طلاء الأظافر بشكل متكرر.تُسبب عدوى الأظافر الفطرية عادةً تورم طيات الظفر وحثلًا بسيطًا في الظفر وفي بعض الأحيان انفِكاك صفحية الظفر بشكل جزئي عن سرير الظفر أو فقدان كامل لصفيحة الظفر (انفكاك الظفر).تؤدي الإصابة المزمنة في الجليدات، والأظافر، والجلد المُحيط إلى التهاب مزمن، وهي الطريقة التي يمكن أن تدخل بها العدوى إلى الأظافر.تطبق الأدوية المُضادَّة للفطريات مباشرة على الظفر (موضعيًا)، وغالبًا ما تستخدم بالمشاركة مع الستيرويدات القشرية الموضعية، وتُعد علاجًا فعَّالًا عادةً إذا توقف الشخص عن قضم الأظافر.

تتضمن حالات العدوى الفيروسية هذه فيروس الورم الحليمي البشري الذي يُسبب الثآليل.إن وجود مناطق صغيرة من الإصابة حول جميع أنحاء الظفر هو ما يُمكّن الفيروسات من الدخول إلى الظفر.يصعب القضاء على هذه العدوى وهي تنتشر بسهولة بين الأصابع، ومن الأصابع إلى الفم والشفتين.يمكن للثآليل أن تكون قبيحة ومزعجة.

قد تنطوي المضاعفات السنية على تشوه الأسنان أو سوء ارتصافها.كما يرتفع خطر الإصابة بأمراض اللثة والعدوى.

بالنسبة إلى العديد من الأشخاص، تكون عادة قضم الأظافر خفيفةً، ويمكن أن يساعدهم تلقي المشورة من الطبيب حول المضاعفات المحتملة (التي لا يعرفها الأشخاص غالبًا) على محاولة إيقافها.قد يشعر البعض بالخجل من عادة قضم الأظافر.قد تنطوي تقنيات كسر العادة على تطبيق طلاء أظافر كريه الطعم يُباع من دون وصفة طبية، أو طلاء طويل الأمد يعيق قيام الشخص بقضم أظافره، مثل مسحوق الغمر (dip-powder).وفي حالاتٍ نادرة، قد يكون قضم الأظافر الشديد أو الوسواسي علامةً على وجود اضطراب في الصحة النفسية أو القلق، وينبغي تقييم الأشخاص من قبل ممارس الصحة النفسية.