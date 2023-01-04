خَلعُ الكتف

تحدث حالاتُ خلع الكتف عندما يخرج رأس عظم العضد humerus الذي يكون على شكل كرة من مسكنه المدوّر في لوح الكتف scapula،
وعندما ينخلع الكتف، فإنَّه يندفع للأمام خارج المفصل عادةً؛
وقد يبدو الكتف مشوهًا ويكون مؤلمًا بشكلٍ كبيرٍ عادةً.
يستطيع الأطباءُ تشخيصَ حالات خلع الكتف عن طريق تفحُّص الكتف غالبًا، ولكنهم يستخدمون التصويرَ بالأشعة السينية لتأكيد التشخيص؛
وعادةً ما يُمكنهم إعادة المفصل إلى مكانه من دُون جراحة، وذلك بعد إعطاء المُصاب أدويةً تُساعده على تحمّل الإجراء غالبًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).
الكتف هُوَ أكثر مفصل كبير يتعرَّض إلى الخلع،وفي أكثر من نسبة 95% من حالات خلع الكتف، يندفع عظم العضد للأمام خارج المفصل (الخلع الأمامي).ولكن في بعض الأحيان، يندفع للخلف أو للأسفل.يحدث الخلع الخلفي عادةً عندما يتعرض الشخص إلى اختلاجة أو يتلقى صدمة كهربائية (مثل الإصابة في الصواعق).تُعدُّ حالات الخلع النازلة نادرةً وعادةً ما تكون واضحة.يمسك معظم المصابين الذين لديهم خله نازل الذراعَ فوق الرأس، ويكون الساعد على الرأس عادةً.
قد يخرج العظمُ بأكمله من المفصل، يُسمَّى خلع كامل dislocation complete، أو جزء منه، يُسمَّى خلع جزئيّ (subluxation)،
وقد ينخلع الكتفُ عندما تُؤدِّي قوة شديدة (مثل ضربة مفاجئة) إلى سحب أو دفع أو التواء الكتف نحوَ الخارج أو الأعلى أو الخلف،وينسحب الكتف ويدور للخارج عادةً.تنطوي الأسبابُ الشائعة على الإصابات الرياضية (مثل عرقلة رمية للكرة في أثناء لعب كرة السلة) وحوادث السيارات والسقُوط.
عندما ينخلع الكتف، قد تتمطّط النسج حول المفصل أو تتمزَّق، مثل الأربطة والأوتار وأوعية الدَّم والأعصاب؛وأحيانًا ينكسر عظم وذلك في أعلى عظم الذراع عادةً، خُصوصًا عند الأشخاص في عمرٍ أكبر من 45 عامًا.
إذا كانت الإصابة شديدةً أو إذا حدث خلع للكتف لمراتٍ عديدة، خُصوصًا عند من هم دُون 30 عامًا من العُمر (على سبيل المثال عن طريق الاستمرار في ممارسة الرياضة)، قد يُصبح مفصل الكتف غير مستقر وأكثر ميلًا لأن يتعرض إلى الخلع من جديد.
أعراض الكتف المخلوع
قد يكون الكتفُ المخلوع خارج موضعه بشكل واضح أو يبدو مشوهًاً.وقد تكون المنطقة حول المفصل متورمةً أو متكدمةً،ويكُون الألم شديدًا عادةً،يكون المُصابُون غيرَ قادرين أو غيرَ راغبين في تحريك الذراع بعيدًا عن الجسم،كما قد تُسبب خلوع الكتف إحساسًا بالخدر في العضلة التي تُغطِّي مفصل الكتف (الداليَّة deltoid) أيضًاً.
قد يُسبب رضّ الخلع تشنجات في عضلات الكتف، ممَّا يُفاقِمُ من الألم غالبًا.
تشخيصُ الكتف المخلوع
الفحص السريري
التصوير بالأشعة السينية
إذا اشتبه المُصابون في خلعٍ في الكتف، ينبغي عليهم زيارة الطبيب مباشرةً؛وينبغي ألَّا يُحاولوا تحريك الكتف إلى الخلف لإرجاعه إلى مكانه؛حيث يُمكن أن يُؤدِّي القيام بهذا إلى المزيد من الضرر في المنطقة؛وإلى أن يتمكنوا من زيارة الطبيب، ينبغي عليهم الحفاظ على الذراع ثابتةً قدر الإمكان، وربما باستخدام وشاحٍ أو جبيرة، مع تطبيق الثلج.قد يساعد الثلج على تخفيف الألم وتقليل التورم.
يسأل الأطباء المُصابينَ عن كيفية حدوث الإصابة ومدى شدة الألم، وما إذا كانوا يستطيعون تحريك الذراع،ويستطيعُ الأطباء تَشخيصَ خلع الكتف من خلال تفحصه غالبًا،ولكنهم يستخدمون التصوير بالأشعَّة السِّينية عادةً لتأكيد التشخيص واستبعاد الكسور.يحتاج الأطباء إلى معرفة ما إذا كانت أية عظام مكسورة قبل أن يُحاولوا إعادة المفصل إلى مكانه.
علاج الكتف المخلوع
مناورات لإعادة المفصل إلى مكَانه
وشاح ورِبَاط لتثبيت المفصل
ينطوي علاج خلع الكتف على إعادة المفصل إلى مكانه (الرد).قبلَ هذه المناورة، غالبًا ما يُعطى المُصاب مهدئًا، و/أو مسكنات قوية، و/أو حقنة مخدّرة في المفصل، ولكنه يبقى واعيًا.يمكن استخدام العديد من الطرائق، مثل طريقة دافوس Davos أو هينيبين Hennepin، من دون استخدام مهدئ، ولكنها تحتاج إلى وقت (دقائق عديدة) حتى تسترخي العضلات المصابة بما يكفي لردّ الكتف.
هناك طرائق عديدة لإعادة الكتف إلى مكانه،وهي تنطوي على:
الجَر والجر المُعاكِس: يجري تثبيت المُصاب بينما يقوم الممارس بسحب الذراع المصابة للأسفل ونحو الخارج.
إعادة الكتف إلى مكانه: الجر والجرّ المُعاكس
يستلقي المُصاب على سطح ثابت،ويقُوم مُمارسٌ بشدّ قطعة قماش ملفوفة حول صدر المُصاب لإبقائه ثابتاً، بينما يقوم ممارس آخر بشدّ الذراع المُصابة نحو الأسفل والخارج،وتسمى هذه الطريقة الجرّ والجرّ المُعاكس،
التدوير الخارجيّ: مثال على ذلك طريقة هينيبين،حيث يقوم الممارس بحني الذراع عند المرفق، ثُمَّ يقوم بتدوير الذراع ببطءٍ بعيداً عن الجسم.
إعادة الكتف إلى مكانه: طريقة هينيبين
يحني المُمارس الذراع، ثم يقوم بتدوير الذراع ببطءٍ بعيداً عن الجسم.
مناورة لوح الكتف: يمكن إجراء هذه المناورة بينما يكون المُصاب جالسًا أو مستلقيًا،ويقوم الممارس بتحريك الطرف السفلي من لوح الكتف باتجاه العمود الفقري.ويقوم مساعد بالسحب والتدوير، وقد يقوم بتطبيق ضغط خفيف على الذراع.
طريقة كنينغهام للتدليك: يجلس الممارس مقابل المُصاب ويضع يد المصاب على كتفه (أي كتف الممارس)،ثم يقوم بتدليك العضلات في العضد والكتف ويطلب من المُصاب الاسترخاء وأن يهزّ كتفيه إلى الخلف بحيث يُحاول جعل لوحي الكتف يلامسان بعضهما بعضًا.يساعد التدليك على استرخاء العضلات بحيث يستطيع المُصاب إزلاق الكتف إلى مكانه.
طريقة دافوس للردّ التلقائي: يجلس المُصاب على سرير، ويثني الركبة على جانب الكتف المصاب، ويضع تلك القدم على السرير.يشبكُ المُصاب اليدين أمام الركبة ويكون مرفقاه قريبين من الفخذ، ويجري لف شريط مطاطي حول اليدين، ويربطهما معًا وإلى الركبة لتثبيت اليدين في مكانهما.ثم يجلس الممارس على قدم الشخص ويطلب منه إمالة الرأس إلى الخلف،وعند إمالة الرأس إلى الخلف، يضع المُصاب ضغطًا على الكتف المخلوع، مما يساعد على إعادته إلى مكانه.
طريقة ستيمسون (الأوزان المتدلية): يستلقي المُصاب على السرير ووجهه للأسفل وتكون ذراع الكتف المخلوع مُعلَّقةً على جانب السرير.يجري تعليق أوزان على معصم المُصاب،وبعد حَوالى 30 دقيقة، تسترخي عضلات الكتف بما يكفي ليعود الكتف إلى مكانه عادةً.
طريقة FARES (سريعة وموثوقة وآمنة): يستلقي المُصاب ووجهه للأعلى مع مدّ مرفقه وذراعه على الجسم.يُمسك الممارس ذراع المُصاب من اليد أو المعصم، ويقوم بتحريك الذراع ببطءٍ بعيدًا عن جسم المُصاب،وفي نفس الوقت، يقوم الممارس بتحريك الذراع للأعلى والأسفل في حركات صغيرة تبادُليَّة بين الأعلى والأسفل،وتساعد هذه الحركة العضلاتَ على الاسترخاء.
وبعد الرد، يجري تثبيت المَفصِل على الفور بوشاح ورباط.بالنسبة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، يَجرِي استخدام الوشاح والرباط لفترة أقل من الوقت بالمقارنة مع الأشخاص الأصغر سنًا، وذلك لتشجيع الحركة والمساعدة على منع المضاعفات (مثل الكتف المتجمد).
الوشاح والرِّبَاط