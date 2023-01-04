خَلعُ الكتف

تحدث حالاتُ خلع الكتف عندما يخرج رأس عظم العضد humerus الذي يكون على شكل كرة من مسكنه المدوّر في لوح الكتف scapula،

وعندما ينخلع الكتف، فإنَّه يندفع للأمام خارج المفصل عادةً؛

وقد يبدو الكتف مشوهًا ويكون مؤلمًا بشكلٍ كبيرٍ عادةً.

يستطيع الأطباءُ تشخيصَ حالات خلع الكتف عن طريق تفحُّص الكتف غالبًا، ولكنهم يستخدمون التصويرَ بالأشعة السينية لتأكيد التشخيص؛

وعادةً ما يُمكنهم إعادة المفصل إلى مكانه من دُون جراحة، وذلك بعد إعطاء المُصاب أدويةً تُساعده على تحمّل الإجراء غالبًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).

الكتف هُوَ أكثر مفصل كبير يتعرَّض إلى الخلع،وفي أكثر من نسبة 95% من حالات خلع الكتف، يندفع عظم العضد للأمام خارج المفصل (الخلع الأمامي).ولكن في بعض الأحيان، يندفع للخلف أو للأسفل.يحدث الخلع الخلفي عادةً عندما يتعرض الشخص إلى اختلاجة أو يتلقى صدمة كهربائية (مثل الإصابة في الصواعق).تُعدُّ حالات الخلع النازلة نادرةً وعادةً ما تكون واضحة.يمسك معظم المصابين الذين لديهم خله نازل الذراعَ فوق الرأس، ويكون الساعد على الرأس عادةً.

قد يخرج العظمُ بأكمله من المفصل، يُسمَّى خلع كامل dislocation complete، أو جزء منه، يُسمَّى خلع جزئيّ (subluxation)،

وقد ينخلع الكتفُ عندما تُؤدِّي قوة شديدة (مثل ضربة مفاجئة) إلى سحب أو دفع أو التواء الكتف نحوَ الخارج أو الأعلى أو الخلف،وينسحب الكتف ويدور للخارج عادةً.تنطوي الأسبابُ الشائعة على الإصابات الرياضية (مثل عرقلة رمية للكرة في أثناء لعب كرة السلة) وحوادث السيارات والسقُوط.

عندما ينخلع الكتف، قد تتمطّط النسج حول المفصل أو تتمزَّق، مثل الأربطة والأوتار وأوعية الدَّم والأعصاب؛وأحيانًا ينكسر عظم وذلك في أعلى عظم الذراع عادةً، خُصوصًا عند الأشخاص في عمرٍ أكبر من 45 عامًا.

إذا كانت الإصابة شديدةً أو إذا حدث خلع للكتف لمراتٍ عديدة، خُصوصًا عند من هم دُون 30 عامًا من العُمر (على سبيل المثال عن طريق الاستمرار في ممارسة الرياضة)، قد يُصبح مفصل الكتف غير مستقر وأكثر ميلًا لأن يتعرض إلى الخلع من جديد.

أعراض الكتف المخلوع قد يكون الكتفُ المخلوع خارج موضعه بشكل واضح أو يبدو مشوهًاً.وقد تكون المنطقة حول المفصل متورمةً أو متكدمةً،ويكُون الألم شديدًا عادةً،يكون المُصابُون غيرَ قادرين أو غيرَ راغبين في تحريك الذراع بعيدًا عن الجسم،كما قد تُسبب خلوع الكتف إحساسًا بالخدر في العضلة التي تُغطِّي مفصل الكتف (الداليَّة deltoid) أيضًاً. قد يُسبب رضّ الخلع تشنجات في عضلات الكتف، ممَّا يُفاقِمُ من الألم غالبًا.

تشخيصُ الكتف المخلوع الفحص السريري

التصوير بالأشعة السينية إذا اشتبه المُصابون في خلعٍ في الكتف، ينبغي عليهم زيارة الطبيب مباشرةً؛وينبغي ألَّا يُحاولوا تحريك الكتف إلى الخلف لإرجاعه إلى مكانه؛حيث يُمكن أن يُؤدِّي القيام بهذا إلى المزيد من الضرر في المنطقة؛وإلى أن يتمكنوا من زيارة الطبيب، ينبغي عليهم الحفاظ على الذراع ثابتةً قدر الإمكان، وربما باستخدام وشاحٍ أو جبيرة، مع تطبيق الثلج.قد يساعد الثلج على تخفيف الألم وتقليل التورم. يسأل الأطباء المُصابينَ عن كيفية حدوث الإصابة ومدى شدة الألم، وما إذا كانوا يستطيعون تحريك الذراع،ويستطيعُ الأطباء تَشخيصَ خلع الكتف من خلال تفحصه غالبًا،ولكنهم يستخدمون التصوير بالأشعَّة السِّينية عادةً لتأكيد التشخيص واستبعاد الكسور.يحتاج الأطباء إلى معرفة ما إذا كانت أية عظام مكسورة قبل أن يُحاولوا إعادة المفصل إلى مكانه.