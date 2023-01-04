خلوعُ عظام اليد

تخرج عظام الرسغ الموجودة في قاعدة اليد، عادةً العظم الهلالي أو العظم الرأسي الشكل، من مكانها الطبيعيّ،

وتحدث هذه الخلوع عادة عندما يجري تطبيق قوة كبيرة على الرسغ ويكون منحنياً نحو الخلف.

يحدث ألم في الرسغ واليد، وقد يبدوان مشوَّهين ولا يستطيع المُصابُ تحريكهما بشكلٍ طبيعيّ.

تشير الأعراض وظروف الإصابة إلى التشخيص، لكن يأخذ الأطباء صورًا بالأشعة السينية لتأكيده.

يقوم الأطباء بإعادة العظام إلى مكانها يدويًا ومن دُون إحداث شقّ جراحيّ، ويضعون جبيرةً ويُحيلون المُصاب إلى اختصاصي عظام لأن الحالة تحتاج إلى الجراحة غالبًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).

تتموضع عظام الرسغ في قاعدة اليد بين عظام الساعد (الكُعبُرَة والزند) وعظام السنع metacarpal bones الطويلة في اليد.هناك ثمانية عظام رسغية صغيرة؛

ومن الشائع أن تحدث خلوع في اثنين منها:

العظم الرأسيّ الشكل (الكبير) (وهو أكبر عظم في اليد ويتموضع في منتصف الجزء السفلي من راحة اليد)

العظم الهلاليّ (الذي يتموضع بين العظم الرأسيّ الشكل ونهاية الزند ulna)

يُسمَّى الخلع في العظم الرأسيّ الشكل خلع المنطقة المجاورة للعظم الهلاليّ perilunate،وهذا النوع من الخلع أكثر شيوعًا من خلوع العظم الهلاليّ.

تنجُم هذه الخلوعُ عن قوة كبيرة تسبب انحناء الرسغ إلى الوراء، وعادة ما تكون هذه القوة عبارة عن السقوط على يد ممدودة أو إصابة في حادث سيارة.

العظامُ في الرسغ

أعراض خلع اليد أو عظم المعصم عندما ينخلعُ أحد هذه العظام الرسغية، يحدث ألم في المعصم وراحة اليَد.ولا يستطيع المُصاب تحريك رسغه وراحة يده بشكل طبيعي،ويبدو الرسغ مشوهًا عادةً وتتورَّم اليد. قد يحدث وخز وخَدر في الأصابع، وذلك لأنَّ العظم المخلوع يضغط على النفق الرسغي (ممر ضيق يتكون من نسيج ليفي) والأعصاب والأوعية الدموية التي يحتوي عليها (مما يُسبب أعراض متلازمة النفق الرسغي ).قد تضعف التروية الدموية إلى عظام الرسغ أو تنقطع، وقد يتموّت النسيج العظمي.ومع مرور الزمن، قد يتلف مفصل الرسغ وينجم عنه التهاب المفاصل الذي يُسبب العجز.

تشخيص خلع اليد أو عظم المعصم التصوير بالأشعة السينية يمكن أن تُساعد مُعالجة حالات الخلع في الرسغ وتشخيصها بشكل فوري على التقليل من خطر المُضاعفات، مثل التهاب المفاصل وموت النسيج العظميّ. ينبغي على المُصاب الذهاب إلى قسم الطوارئ إذا اعتقد أن لديه خلع في هذه العظام، ويُمكنه الانتظار لمدة تصل إلى يوم واحد قبل أن يقرر ما إذا كان سيتصل بالطبيب إذا بدا شكل المعصم طبيعيًا وكذلك حركته، وإذا كان يُمكن ضبط الألم باستخدام الأدوية التي تُباع من دُون وصفةٍ طبيةٍ؛ولكن إذا استمرت الأعراض لأكثر من يوم، ينبغي عليه مراجعة الطبيب. يشتبه الأطباء في خلوع المنطقة المحيطة بالعظم الهلالي وخلوع العظم الهلاليّ استنادًا إلى الأعراض وظروف الاصابة،ويستخدمون التصوير بالأشعة السينية لتأكيد التَّشخيص.