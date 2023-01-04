خلوعُ الورك

تحدث خلوع الورك عندما يخرج الرأس الكرويّ الشكل لعظم الفَخِذ من المسكن المستدير لعظم الورك (الحَوض)،

وينخلعُ الوركان عادةً عندما ترتطم قوة كبيرة بركبة منحنية وتدفع رأس عظم الفخذ إلى الوراء—على سبيل المثال عندما ترتطم ركبة بلوحة القيادة في حادث سيارة.

يكون لدى المُصاب بخلع في الورك إصابات أخرى غالبًا؛

ويكون الورك مؤلماً جدًا، ولا يستطيع المُصاب تحريك ساقه عادةً.

يُشخِّصُ الأطباءُ هذه الخلوع من خلال تفحص الورك والتصوير بالأشعة السينية؛

ويُمكنهم إعادة مفصل الورك إلى مكانه من دون جراحة عادةً، وذلك من بعد إعطاء المُصاب أدوية بحيث يتحمل الإجراء بشكلٍ أكبر عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).

بالنسبة إلى معظم خلوع الورك، يندفع رأس عظم الفخذ إلى الوراء، وتُسمى الحالة خلع الورك الخلفيّ،وتحدث هذه الخلوع عادة عندما تكون الركبة والورك في وضعية منحنيةٍ (كما هيَ الحال عند الجلوس) وتتعرض الركبة إلى قوَّة كبيرةٍ؛ومن الأسباب الشائعة ارتطام الركبة بلوحة القيادة في السيارة في حادث اصطدام.كما يمكن أن تحدث خلوع الورك أيضًا عند السقوط من مكان مرتفع (مثل السلم) أو ممارسة رياضة يحدث فيها احتكاك جسدي بين اللاعبين (مثل كرة القدم والركبي).بالنسبة إلى الأشخاص الأكبر سنًا، يحدث خلع الورك بسبب قوَّة أقل بكثير.

كما تُؤدِّي القوَّة التي تُسبب خلوع الورك إلى حدوث إصابات أخرى أيضًا غالبًا؛فعلى سبيل المثال، عندما ينجُم خلع الورك عن السقوط أو عن إصابة رياضية، قد يحدث كسر في الحوض أو الركبة أو الساقين، وقد يصاب الظهر أو الرأس.

عندما ينخلع الورك، قد تنكسر العظام وقد تحدث إصابة في الأعصاب، بما فيها العصب الوركيّ sciatic nerve (انظر عرق النسا Sciatica).قد تضعف التروية الدموية لرأس عظم الفخذ، ممَّا يَتسبَّب في موت النسيج العظمي (تُسمَّى الحالة النخر العظميّ osteonecrosis).

كما قد ينخلع مفصل اصطناعي للورك أيضًا؛ويحدث هذا الخلع أحيانًا من بعد إصابة، ولكن يمكن أن يحدث في أثناء القيام بنشاطات يومية اعتيادية، حتَّى عند وضع ساقٍ فوق الأخرى.

أعراض خلع الورك تُسبب خُلوع الورك ألمًا شديدًا،ولا يستطيع المُصاب تحريك ساقه عادةً. عندما يندفع عظم الفخذ إلى الخلف، تبدُو الساق المُصابة أقصر وتنقلب للداخل. عندما يندفع عظم الفخذ إلى الأمام، تنقلب الساق إلى الخارج،وتبدُو أقصر، ولكن ليس بوضوح كما هيَ الحال عندما يندفع عظمُ الفخذ إلى الخلف. إذا حدث ضرر في الأعصاب، قد يشعر المُصاب بخدرٍ في أجزاءٍ من القدم والكاحل.

تشخيص خلع الورك التصوير بالأشعة السينية إذا اعتقد المُصاب أن لديه خلع في الورك، ينبغي عليه عَدم تحريكه؛وينبغي أخذه إلى قسمٍ للطوارئ، وذلك في سيارة إسعاف عادةً. يستطيع الأطباء التعرّف إلى خلع الورك عند تفحص المنطقة عادةً؛ويستخدمون التصوير بالأشعة السينية لتأكيد التَّشخيص والتحري عن وجود كُسور.