خلوعُ الورك

تحدث خلوع الورك عندما يخرج الرأس الكرويّ الشكل لعظم الفَخِذ من المسكن المستدير لعظم الورك (الحَوض)،
وينخلعُ الوركان عادةً عندما ترتطم قوة كبيرة بركبة منحنية وتدفع رأس عظم الفخذ إلى الوراء—على سبيل المثال عندما ترتطم ركبة بلوحة القيادة في حادث سيارة.
يكون لدى المُصاب بخلع في الورك إصابات أخرى غالبًا؛
ويكون الورك مؤلماً جدًا، ولا يستطيع المُصاب تحريك ساقه عادةً.
يُشخِّصُ الأطباءُ هذه الخلوع من خلال تفحص الورك والتصوير بالأشعة السينية؛
ويُمكنهم إعادة مفصل الورك إلى مكانه من دون جراحة عادةً، وذلك من بعد إعطاء المُصاب أدوية بحيث يتحمل الإجراء بشكلٍ أكبر عادةً.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).
بالنسبة إلى معظم خلوع الورك، يندفع رأس عظم الفخذ إلى الوراء، وتُسمى الحالة خلع الورك الخلفيّ،وتحدث هذه الخلوع عادة عندما تكون الركبة والورك في وضعية منحنيةٍ (كما هيَ الحال عند الجلوس) وتتعرض الركبة إلى قوَّة كبيرةٍ؛ومن الأسباب الشائعة ارتطام الركبة بلوحة القيادة في السيارة في حادث اصطدام.كما يمكن أن تحدث خلوع الورك أيضًا عند السقوط من مكان مرتفع (مثل السلم) أو ممارسة رياضة يحدث فيها احتكاك جسدي بين اللاعبين (مثل كرة القدم والركبي).بالنسبة إلى الأشخاص الأكبر سنًا، يحدث خلع الورك بسبب قوَّة أقل بكثير.
كما تُؤدِّي القوَّة التي تُسبب خلوع الورك إلى حدوث إصابات أخرى أيضًا غالبًا؛فعلى سبيل المثال، عندما ينجُم خلع الورك عن السقوط أو عن إصابة رياضية، قد يحدث كسر في الحوض أو الركبة أو الساقين، وقد يصاب الظهر أو الرأس.
عندما ينخلع الورك، قد تنكسر العظام وقد تحدث إصابة في الأعصاب، بما فيها العصب الوركيّ sciatic nerve (انظر عرق النسا Sciatica).قد تضعف التروية الدموية لرأس عظم الفخذ، ممَّا يَتسبَّب في موت النسيج العظمي (تُسمَّى الحالة النخر العظميّ osteonecrosis).
كما قد ينخلع مفصل اصطناعي للورك أيضًا؛ويحدث هذا الخلع أحيانًا من بعد إصابة، ولكن يمكن أن يحدث في أثناء القيام بنشاطات يومية اعتيادية، حتَّى عند وضع ساقٍ فوق الأخرى.
أعراض خلع الورك
تُسبب خُلوع الورك ألمًا شديدًا،ولا يستطيع المُصاب تحريك ساقه عادةً.
عندما يندفع عظم الفخذ إلى الخلف، تبدُو الساق المُصابة أقصر وتنقلب للداخل.
عندما يندفع عظم الفخذ إلى الأمام، تنقلب الساق إلى الخارج،وتبدُو أقصر، ولكن ليس بوضوح كما هيَ الحال عندما يندفع عظمُ الفخذ إلى الخلف.
إذا حدث ضرر في الأعصاب، قد يشعر المُصاب بخدرٍ في أجزاءٍ من القدم والكاحل.
تشخيص خلع الورك
التصوير بالأشعة السينية
إذا اعتقد المُصاب أن لديه خلع في الورك، ينبغي عليه عَدم تحريكه؛وينبغي أخذه إلى قسمٍ للطوارئ، وذلك في سيارة إسعاف عادةً.
يستطيع الأطباء التعرّف إلى خلع الورك عند تفحص المنطقة عادةً؛ويستخدمون التصوير بالأشعة السينية لتأكيد التَّشخيص والتحري عن وجود كُسور.
علاج خلع الورك
إعادة الورك إلى مكانه بمناورات يدوية
ربَّما الراحة في السرير أو تثبيت الحركة لفترة قصيرة
العلاج الطبيعي
إذا كان خلع الورك هو الإصابة الوحيدة أو كان الإصابة الأشد خطورة، فسوف يُعيد الاطباءُ الورك إلى مكانه (إجراء يسمَّى الرد) في أسرع وقت ممكن.وأي تأخير يزيد من خطر موت النسيج العظميّ.لا تحتاج الحالة بالضرورة إلى جراحةٍ،
قبل رد الورك، يُعطَى المُصاب دواءً مهدئًا (عن طريق الوريد عادةً) ومسكنًا للألم ومرخيًا للعضلات، لكن قد يبقى مستيقظًا،أو قد يحتاج إلى التخدير العام أو إلى مخدرٍ يجري حقنه حول الحبل الشوكي لتخدير المنطقة من الخصر إلى الأسفل.
يُمكن استخدام واحدة من مُناورات كثيرة لإعادة الورك إلى مكانه،وتنطوي إحدى المناورات (طريقة الكابتن مورغان Captain Morgan)، على أن يستلقي المُصاب ووجهه للأعلى، وذلك على لوحٍ صلبٍ على الأرض عادةً.يجري تثبيت وركي المُصاب إلى الأسفل بقطعة قماش أو حزام، ويقوم الممارس بثني ركبة المُصاب بلطفٍ ويحرِّكها بحيث تكون فوق مفصل الورك.ثم يقوم الممارس بوضع ركبته تحت ركبة المُصاب ويرفع تحت الركبة في أثناء الضغط على الكاحل.
ردّ خلع في الورك: طريقة الكابتن مورغان
تنطوي هذه الطريقة على أن يستلقي المُصاب ووجهه للأعلى، وعادةً ما يكون على لوح صلب على الأرض.يجري تثبيت وركي المُصاب إلى الأسفل بقطعة قماش أو حزام، ويقوم الممارس بثني ركبة المُصاب بلطفٍ ويحرِّكها بحيث تكون فوق مفصل الورك.ثم يقوم الممارس بوضع ركبته تحت ركبة المُصاب ويرفع تحت الركبة في أثناء الضغط على الكاحل.
بعد الردّ، يُستخدم التصوير المقطعي المحوسب (CT) للتحري عن الكسور وعن أية بقايا أو قطع من العظم أو الغضروف في المَفصِل،وإذا وُجدت أية من هذه البقايا، يقوم الأطباء باستشارة جرَّاح العظام حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى الجراحة.
إذا لم تكُن هناك كسور أو بقايا أو شظايا، يَجرِي إرسال معظم من لديهم خلع الورك الخلفي إلى المنزل مع عكازات،ويُعطون تعليمات حول أنَّ القدم على الجانب المُصاب قد تلامس الأرض، على سبيل المثال، للمُساعدة على عملية التوازن، ولكن ينبغي عدم عدم وضع اي وزن للجسم عليها.
يحتاجُ المُصاب إلى زيارات المتابعة مع اختصاصي العظام.ينبغي على المصاب عدم وضع وزن جسمه على القدم إلى أن يسمح له اختصاصي العظام بفعل هذا.
يستطيع معظم المصابين المشي من دون عكازات خلال أسبوع تقريبًا،وبالنسبة إلى المُصابين الذين لديهم أنواع معينة من الخلوع، قد يحتاجون إلى عكازات لفترةٍ أطول أو بشكلٍ دائمٍ في حالاتٍ نادرةٍ.
لا ينصح الأطباء بالراحة في السرير، لأنها تزيد من خطر المضاعفات مثل جلطات الدم؛
وإذا كانت هناك إصابات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى الجراحة لإصلاحها.
بعد أن يخضع المُصاب إلى جراحةٍ لخلع في الورك مباشرةً، يقوم اختصاصي العلاج الطبيعي عادة بتمرين مفصل المُصاب بلطف (يسمى التمرين اللافاعل)، وأحيانًا باستخدام آلة الحركة اللافاعِلَة المستمرة continuous passive motion machine