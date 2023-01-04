خلوعُ أصابع اليد

تحدث خلوع أصابع اليد عندما تخرج عظام الأصابع من موضعها الطبيعي،

وتحدث معظم هذه الخلوع في المَفصِل الأوسط، وذلك عندما تنحني الإصبع إلى الخلف عادةً،

ويبدو الإصبع معوجًا بشكلٍ واضحٍ عادة.

لتشخيص الخلع في إصبع، يأخذ الأطباء صورًا بالأشعَّة السِّينية من عدة زوايا،

وبعدَ حقن مُخدِّر في قاعدة الإصبع المصابة، يستطيع الأطباء إعادة العظام إلى مكانها يدويًا ومن دون جراحةٍ عادةً.

بعدَ الجراحة، يحتاج المُصاب عادةً إلى وضع جبيرة لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).

تحدث معظم حالات الخلع في الإصبع في المَفصِل الأوسط،ولكنها قد تحدث في مفاصل أخرى للأصابع؛وعادةً ما تحدث عندما يكون الإصبع منحنياً للخلف، كما قد يحدث عندما ترتطمُ كرة السلة أو البيسبول بطرف إصبع ممدود،ولكنها قد تحدث عندما يكون الإصبع منحنيًا إلى الجانب أو الأمام.

قد تتمزق الأربطة التي تربط عظام الأصابع مع بعضها بعضًا،وإذا جرى سحب عظم إصبع بعيدًا عن الأوتار المتصلة فيه، قد تنفصل قطعة من العظم وتبقى متصلة بالوتر (تُسمى الحالة الكسر القلعي avulsion fracture).

أعراض خلع الإصبع عادةً ما تبدُو الإصبع المخلوعة معوجَّةً.وتكُون مؤلمةً ومتورمةً.

تشخيص خلع الإصبع التصوير بالأشعة السينية إذا اشتبه المُصاب في أن لديه إصبع مخلوعة، ينبغي عليه زيارة الطبيب على الفور. يأخذ الأطباء صورًا بالأشعة السينية من زوايا عديدة.