تشيع لسعات النحل والدبابير والزنابير في مختلف أنحاء الولايات المتحدة،كما أنَّ بعض أنواع النمل تلسع أيضًا.

تُسبب لسعات النحل والدبابير والزنابير والنمل ألمًا واحمراراً وتورماً وحكَّةً عادةً،

ولا تعد الاستجابات التحسسية شائعةً ولكنها قد تكون خطيرةً.

ينبغي إزالة الإبرة، ويُمكن أن يُساعد رهيم أو مرهم على تخفيف الأعراض.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

يستطيع الشخص المتوسِّط تحمُّل 10 لسعات بشكلٍ آمن لكلّ 453 غراماً من وزن جسمه،ويعني هذا أنَّ البالغ المتوسِّط يستطيع تحمُّل أكثر من 1000 لسعة، بينما يُمكن أن تقتل 500 لسعة طفلاً،ولكن بالنسبة إلى شخص لديه حساسية لمثل هذه اللسعات، يُمكن أن تُسبب لسعة واحدة الوفاة بسبب الاستجابة التأقيَّة (استجابة تحسسية تهدد الحياة ينخفض فيها ضغط الدم وينغلق مجرى الهواء).

نحل العسل الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Justin Kaplan, MD..

في الولايات المتَّحدة، يتوفى أشخاص بمعدلات أكبر بثلاث أو أربع مرات بسبب لسعات النحل وذلك بالمُقارنة مع لدغات الأفاعي.وصل نوع من نحل العسل أكثر عدوانية يُسمَّى النحل الأفريقي القاتل killer bee إلى الوِلايات الشمالية وبعض الولايات الشمالية الغربية قادماً من أمريكا الجنوبيَّة،ويقُوم هذا النحل بمُهاجمة ضحاياه ضمن أسرَابٍ وهُو يُسبب استجابات تحسسية أكثر شدَّةً من بقية أنواع النحل.

في جنوب الولايات المتحدة، وخُصوصًا في منطقة الخليج، يلسع النمل الناريّ ما يصلُ إلى 40% من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تواجده كل عام، ممَّا يُسبِّب 30 حالة وفاة على الأقل.

الأعراض تُسبب لسعات النحل والدبابير والزنابير ألمًا مباشراً واحمراراً وتورماً وأحيانًا حكَّة في منطقة عرضها حوالى 1 سنتمترٍ،وبالنسبة إلى بعض الأشخاص، تتورم المنطقة ليصل قطرها إلى 5 سنتمتراتٍ أو أكثر خلال 2 أو 3 أيام من بعد التعرُّض إلى اللسع.يجري أحيانًا الخلط بين هذا التورُّم والعَدوى، حيث تكون الأخيرة غير اعتيادية من بعد لسعات النحل.قَد تُسبب الاستجابة التحسسية طفحاً وحكَّة شاملة وأزيزاً تنفسياً وصعوبةً في التنفُّس وصدمةً. ردة الفعل تجاه لسعة الدبور الصورة ALAN SIRULNIKOFF/SCIENCE PHOTO LIBRARY تُؤدِّي لسعات النمل الناري مباشرةً إلى ظهور منطقة متورمة بلون أحمر ومؤلمة، وهي تزول خلال 45 دقيقةً،ثُمَّ تتشكَّل بثرة وتتمزَّق خلال 2 إلى 3 أيام، وتُصبح المنطقة مُصابة بالعدوى غالبًا.في بعض الحالات، تظهر بقعة حمراء ومتورمة مع حكَّة بدلًا من البثرة.قَد تلتهب الأعصاب المنعزلة وقد تحدث اختلاجات عندَ الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى عددٍ كبيرٍ من اللسعات.