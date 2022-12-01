كسورُ الطرف السفلي

التصوير بالأشعة السينية

(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)

على الرغم من أن كسور جسم العظم قد تكون واضحة استنادًا إلى الأَعرَاض والظروف، إلا أن الأطباء يستخدمون التصوير بالأشعة السينية لتأكيد التشخيص.

نظرًا إلى أنَّ هذه الكسور تنجم عادةً عن قوة كبيرة، يتحرى الأطباء أيضًا عن إصابات أخرى.