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كسورُ الطرف السفلي

حسبDanielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
تمت مراجعته جمادى الأولى 1444 | المعدل جمادى الآخرة 1444

تحدث كسور الساق في واحد أو أكثر من العظام الطويلة الثلاثة في الطرفين السفليين: عظم الفخذ والظنبوب والعظم الأصغر في الساق (الشَّظِيَّة).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

تُصنف كسور الظنبوب أو الشظية المجاورة للقدم على أنها كسور في الكاحل.

كسورُ عظم الفخذ

  • تحدث كسور عظم الفخذ عادةً نتيجة السقوط من ارتفاع أو حوادث اصطدام السيارات بسرعة عالية أو حوادث دهس المُشاة.

  • يكون الفخذ متورمًا، وتبدو الساق ملتوية، ولا يتمكن المصاب من الوقوف أو المشي.

  • على الرغم من أن كسر عظم الفخذ قد يكون واضحًا، إلا أن الأطباء يستخدمون التصوير بالأشعة السينية لتأكيد التشخيص.

  • يجري تطبيق جبيرة أو جهاز جر، يتبع ذلك عمل جراحي لمحاذاة الكسر وتثبيته في أقرب وقت ممكن.

تنجُم الكسورُ في جسم العظم عن قوة كبيرة عادةً، وذلك لأن هذا العظم قوي جدًا.

أعراض كسور عظم الفخذ

عندما ينكسر جسمُ العظم، يتورم الفخذ ويبدو الطرف السفلي مشوهًا وأقصر غالبًا؛ولا يستطيع المرضى الوقوف أو المشي.وقد يفقدون كمية كبيرة من الدم، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى انخفاض ضغط الدَّم بشكل خطير (الصدمة).

تشخيص كسور عظم الفخذ

  • التصوير بالأشعة السينية

(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)

على الرغم من أن كسور جسم العظم قد تكون واضحة استنادًا إلى الأَعرَاض والظروف، إلا أن الأطباء يستخدمون التصوير بالأشعة السينية لتأكيد التشخيص.

نظرًا إلى أنَّ هذه الكسور تنجم عادةً عن قوة كبيرة، يتحرى الأطباء أيضًا عن إصابات أخرى.

علاج كسور عظم الفخذ

  • جبيرة وجهاز للجرّ

  • الجِراحة لإعادة ترصيف العظام المكسورة

يجري تطبيق جبيرة وعادةً ما تُطبق قوة جر باستخدام جبيرة جر أو جهاز جر خاص من أجل تثبيت الطرف السفلي، وذلك قبل نقل الشخص إلى المستشفى عادةً،ثم يقوم الأطباء بالجراحة لترصيف القطع المكسورة وتثبيتها في مكانها باستخدام قضبان أو صفائح معدنية، وذلك في أقرب وقت ممكن.يسمى هذا الإجراء الرد المفتوح مع التثبيت الداخلي (ORIF).

بعد الجراحة بوقت قصير، يبدأ معظم الأشخاص بالمشي باستخدام عكازات.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.