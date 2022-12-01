الكُسورُ الانضغاطية للعمود الفقريّ

بالنسبة إلى الكسر الانضِغاطي للعمود الفقري، ينخمص جزء الفقرة الظهرية الذي يكون على شكل طبل على نفسه، ويصبح مهروسًا (منضغطًا) على شكل وتد.

تنجُم معظم الكسور الانضغاطية عن تعرُّض أشخاص هشاشة أو تخلخل العظام من كبار السنّ إلى قوَّة خفيفة أو حتى من دون أيَّة قوَّة.

وبالنسبة إلى معظم الأشخاص، لا تسبب الكسور الانضغاطية الناجمة عن هشاشة أو تَخَلخُل العَظم أية أعراض، ولكن عندما يحدث الألم، فهو يتفاقم عند المشي أو الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة من الزمن.

يُشخِّصُ الأطباء الكُسور الانضغاطية للعمود الفقريّ عن طريق الأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب.

يمكن أن تنطوي المعالجة على السنادات وتدابير الراحة وأحيانًا على حقن الملاط العظمي في العظم المكسور.

الكسر الانضغاطي في العمود الفقري الصورة

الكُسُورُ الانضِغاطية في العمود الفقري

يتكون العمود الفقري من 24 عظمة ظهر (فقرات) بالإضافة إلى عظم العصعص (العَجُز sacrum)،وتحمل عظام الظهر معظم وزن الجسم ولذلك تكون تحت الكثير من الضغط.تتكون الفقرة من جزء على شكل طبلة في الأمام (جسم الفقرة)، وثقب للحبل الشوكي، وعدد من البروزات العظمية في الخلف (تسمى النواتئ processes).تُساعد الأقراص الغضروفية بين كل عظم في الظهر على توسيد ووقاية العظام؛

وبالنسبة إلى الكسور الانضغاطية، ينخسفُ جسم واحدة من فقرات الظهر، وذلك بسبب الكثير من الضغط عادةً.وتحدث هذه الكسور في منتصف أو أسفل الظهر عادةً.وهي أكثر شيوعًا بين كبار السن، وعادةً الذين يعانون من هشاشة أو تَخَلخُلُ العَظام، وهو اضطراب يُضعِفُ العظم.في بعض الأحيان، تحدث هذه الكسورُ عند الأشخاص الذين لديهم سرطان انتقلَ إلى العمود الفقري وأضعفه (تُسمى الكسور المرضية).وعندما يضعُف العظم، يمكن أن تنجُم كسور الانضغاط عن قوة خفيفة جدًا، كما قد يحدث عندما يرفع الأشخاص جسمًا ما أو ينحنون للأمام أو ينهضون من السرير أو يتعثرون.في بعض الأحيان، لا يتذكر الأشخاص أي حدث قد يكون السبب في الكسر.

ومن حين لآخر، تنجم الكسور الانضغاطية أو أنواع أخرى من الكسور الفقرية عن قوة كبيرة، كما قد يحدث في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط من ارتفاع أو جروح الأسلحة النارية.وفي مثل هذه الحالات، قد يكون هناك أيضًا إصابة في الحبل الشوكي ، وقد ينكسر العمود الفقري في أكثر من مكان واحد.إذا كان السبب هو السقوط من ارتفاعٍ كبيرٍ ووقع الشخص على كعبٍ واحدٍ أو كلا الكعبين، فقد يُعاني أيضًا من: كسر الكعب.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

أعراض كسور العمود الفقري الانضغاطية لا تظهر أيَّة أعراض عند نحو ثلثي الأشخاص الذين يعانون من كسور انضغاطية ناجمة عن هشاشة أو تَخَلخُل العظام.ولا يشعرون بأي ألم عند حدوث الكسر. قد يصبح المصاب أقصر وقد يصبح ظهره مستديرًا (يُسمَّى الحداب أو حدبة الأرملة dowager's hump) وذلك عندما تنكسر العديد من فقرات العمود الفقري.وقد لا يتمكن المصاب من الوقوف بشكل مستقيم.ويمكن أن يواجه صعوبة في الانحناء، والوصول إلى الأشياء ورفعها وصعود الدرج والمشي. وفي بعض الأحيان، يُسبب الكسر الانضغاطي ألمًا مفاجئًا وحادًا في الظهر؛ أو قد يحدث الألم تدريجيًا.وقد يكون الألم خفيفا أو شديدًا جدًّا،وقد يكون مستمرًا وكليلاً؛ ويمكن أن يتفاقم عندما يقف الأشخاص أو يمشون أو ينحنون للأمام أو يجلسون لفترة طويلة.قد ينتشر الألم إلى البطن.يشعر المرضى بالانزعاج عندما يقوم الأطباء في أثناء الفحص بالنقر برفق على طول الظهر. يقلّ الألم بعد نَحو 4 أسابيع عادةً، ويختفي بعد نَحو 12 أسبوعًا. تُسبب الكسور الانضغاطية التي لا تنجم عن هشاشة العظام ألمًا مفاجئًا، ويكون موضع الكسر مؤلمًا عند لمسه.قد يعاني هؤلاء المصابون أيضًا من تشنجات عضلية. هل تعلم... الإصاباتُ الأخرى من النادر أن تحدث إصابة في الحبل الشوكيّ أو جذور الأعصاب الشوكية (التي تمر عبر الأحياز بين عظام الظهر).تكون هذه الإصابة أكثر احتمالًا عندما ينجُم الكسر الانضغاطي عن قوة كبيرة، كما يحدث في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط من ارتفاع كبير. يُمكن أن تُسبب إصابات الحبل الشوكيّ الخدر وفقدان الإحساس والضعف في الساقين والشلل (انظر الشكل أين يتعرض الحبل الشوكي للضرر؟).وقد يصبح المرضى غير قادرين على ضبط التبوُّل أو التغوط (إصابة بالسَّلَس). تكُون إصابات جذور الأعصاب الشوكية أقل خطورة بكثير عادةً،وهي تميل إلى أن تسبب الألم الذي ينتشر إلى الساق، وأحيانًا تسبب ضعفًا خفيفًا في الساق أو القدم.

تشخيص كسور العمود الفقري الانضغاطية تقييم الطبيب

التصوير بالأشعة السينية

التصوير المقطعي المُحوسب و التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا يشتبه الطبيب في الكسور الانضغاطية استنادًا إلى الأَعرَاض.ثُمَّ يقوم بالفَحص السَّريري.ينقر الطبيب برفق على منتصف الظهر لمعرفة ما إذا سيحدث ألم.يستخدِمُ الطبيب التصوير بالأشعَّة السينية لتأكيد التشخيص.(انظر أيضًا تشخيص الكسور.) وقَد يستخدم مقياسُ امتصاص الطاقة المزدوجة للأشعة السِّينية (DXA) لتحديد ما إذا كانت هشاشة العظام موجودةً؛ وإذا كان الأمر كذلك، لتحديد مدى شدَّة الحالة .استنادًا إلى نتائج هذا الاختبار، يمكن للطبيب تقديم توصيات للمساعدة على الوقاية من الكسور الانضغاطية. إذا نجم الكسر عن قوة هائلة، يُجرى التصوير المقطعي المحوسب (CT) وأحيانًا التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).كما يتحرَّى الطبيب عن إصاباتٍ أخرى، مثل كسور العقب والكسور الإضافية في العمود الفقري.