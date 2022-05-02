لمحة عامة عن التَّسمُّم

تختلف الأَعرَاضُ الناجمة عن التسمم باختلاف نوع السُّم والكميَّة المُستَعمَلة والعمر وصحَّة الشخص الذي يستعمله.لا تكون بعض السموم شديدة القوَّة، ويقتصر تأثيرها على حدوث مشاكل عند التعرض لفترات طويلة أو عند تكرُّر استعمال كميات كبيرة منها.بينما تكون السموم الأخرى شديدة القوَّة بحيث يمكن أن تُسبِبَ قطرة على الجلد أعراضًا شديدة.

تتسبَّب بعض السموم في ظهور أعراضٍ في غضون ثوان، في حين أنَّ البعض الآخر لا يُسبِّبُ ظهور الأعراض إلَّا بعد ساعاتٍ أو أيامٍ أو حتى سنوات.وتُسبَّبُ بعض السموم ظهورَ بعض الأَعرَاض الواضحة حتى تتضرَّر الأعضاء الحيويَّة - مثل الكلى أو الكبد - بشكلٍ دائمٍ في بعض الأحيان.

تؤديالسُّموم المُتناوَلة (المبتَلعة) والمُمتَصَّة إلى ظهور أعراض في كامل الجسم، لأنَّها غالبًا ما تحرم خلايا الجسم من الأكسجين أو تنشط أو تمنع عمل الإنزيمات والمستقبلات.قد تشتمل الأعراضُ على حدوث تغيُّرات في الوعي وفي درجة حرارة الجسم وفي مُعدَّل ضربات القلب والتنفس وعدد من الأعراض الأخرى، وذلك بحسب الأعضاء المُصابة.

المواد الكاوية أو المُهيِّجة تؤدِّي إصابة الأغشية المخاطيَّة في الفم والحلق والسبيل الهضمي والرئتين إلى الشعور بالألم والسعال والقيء وضيق النَّفَس.

يمكن أن يتسبَّب تعرُّض الجلد للسموم في ظهور أعراضٍ مختلفة، مثل، الطفح الجلدي والألم وظهور نفطات.كما يمكن أن يؤدي التَّعرُّض المديد للسُّموم إلى حدوث التهابٍ في الجلد.

قد يؤدي تعرُّض العين للسموم إلى إلحاق الضَّرر بالعين، ممَّا يَتسبَّب في الشعور بألمٍ في العين وحدوث احمرارٍ ونقصٍ في الرؤية.