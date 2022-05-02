التَّسمُّم بالنباتات والشُّجيرات

تحتوي بذور الخروع على الريسين، وهو سُمٌّ قوي للغاية.وقد استُعمِلَ الريسين Ricin في محاولات الاغتيال وكسلاح إصابات جماعية.تكون قشور بذور الخروع شديدة الصلابة، لذلك يجب مضغها لتحرير السُّم.

وتحتوي بذور الجيكيريتي على الأَبرِين abrin، وهو سمّ مرتبطٌ وحتى أنه أشدّ قوة من الريسين.يمكن للبذور أن تكون قاتلة في حال ابتلاعها.وقد يموت الأطفال بعد مضغ حبةٍ واحدةٍ فقط.

يمكن أن يتسبَّبُ التَّسمُّم النَّاجم عن بذور الخروع أو الجيكريتي في حدوث قيءٍ وإسهالٍ شديدين (يكون دمويًا غالبًا) في وقتٍ لاحق.ويصبح الأشخاص لاحقًا مصابين بالهذيان ويُعانون من اختلاجات.وقد يدخلون في سُباتٍ ويُتوَفُّون.

يحاول الأطباء في بعض الأحيان إخراج البذور من المعدة والأمعاء قبل امتصاصها.لا يتوفر ترياق، ولكن الأطباء يُعطون الأشخاص السوائل عن طريق الوريد وغير ذلك من وسائل الرعاية لعلاج أعراضهم.