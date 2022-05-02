التَّسمُّم بالمبيدات الحشريَّة

المُبيدات الحشرية هي مواد كيميائيَّة تُستخدم للقضاء على الحشرات.كما تكون بعضَ المبيدات الحشرية خطيرةً على البشر أيضًا.

يمكن أن تُسبِّبَ الكثير من المبيدات الحشريَّة التَّسمُّم بعد ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها من خلال الجلد.

وقد تشتمل الأَعرَاض على تدميع العين والسُّعال وحدوث مشاكل في القلب والمعاناة من صعوبات في التنفُّس.

يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض والاختبارات الدَّمويَّة ووصف الأحداث المحيطة بحادثة التَّسمُّم.

يتوفَّر عدد من الأدوية الفعَّالة في مُعالَجَة حالات التَّسمُّم الخطيرة بالمبيدات الحشريَّة.

(انظُر أيضًالمحة عامة عن التَّسمُّم).

والخصائص التي تجعل المبيدات الحشريَّة قاتلةً للحشرات يمكن أن تجعلها سامَّة للبشر في بعض الأحيان.تنجم أخطرُ حالات التَّسمُّم بالمبيدات الحشرية عن الأنواع المحتوية على الفوسفات العضويَّة والكارباميت، وخصوصًا عند استعمالها في محاولات الانتحار وفي الحالات العَرَضيَّة وفي أماكن العمل.

تشتمل أنواع الفوسفات العضوية على مالاثيون وباراثيون وفينثيون ودورسبان وديازينون وكلوربيريفوس والسَّارين.وبعض هذه المركبات مُشتَقَّة من غازات الأعصاب.

وتشتمل الكاربامات على الألديكارب والكرباريل والكربوفوران والفينوبوكارب وأوكساميل.

وتكون البيرثرينات والبيرثرويدات من المبيدات الحشرية المُستَعمَلة عادةً مشتقةٌ من الأزهار، ولا تكون شديدة السُّميَّة للبشر (ولكنها سامة للقطط).

يمكن أن تُسبِّبَ الكثير من المُبيدات الحشريَّة التَّسمُّم بعد ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها من خلال الجلد.تكون بعض المبيدات الحشريَّة عديمة الرائحة، وبذلك فإنَّ الشخص لا يدركُ أنَّه قد تعرَّضَ للإصابة بها.تؤدي المبيداتُ الحشرية من زمرة الفوسفات العضويَّة والكربامات إلى جعل بعض الأعصاب "تطلق إشارات" بشكلٍ شاذ، ممَّا يؤدِّي إلى جعل الكثير من الأعضاء مفرطة النشاط لتتوقَّف في النهاية عن العمل.يمكن أن تتسبَّبَ البيريثرينات في حدوث ردَّات فعل تحسُّسية في بعض الأحيان.ولكن، من النَّادر أن تتسبَّب البيريثرويدات في حدوث أيَّة مشاكل.

أعراض التسمم بالمبيدات الحشرية تتسبَّبُ الفوسفات العضوية والكربامات في حدوث تدميعٍ في العين وتشوُّش الرؤية وسيلان اللعاب والتَّعرق والسعال والقيء وتكرار التَّبرُّز والتَّبوُّل.ويمكن أن ينخفض ضغط الدَّم.وقد ينقص مُعدَّل ضربات القلب ويصبح غيرَ منتظمٍ، وقد تحدث اختلاجات.قد يصبح التنفس صعبًا، وتصاب العضلات بالنفضان وتصبح ضعيفة.ويكون ضيق النَّفَس أو ضَعف العضلات مميتًا في حالاتٍ نادرة.تستمرُّ الأعراض لساعات، وقد تصل إلى أيام، بعد التعرض للكارباماتات، ولكنَّ الضَّعف يمكن أن يستمرَّ لأسابيع بعد التَّعرُّض للفوسفات العضويَّة. يمكن أن يُسبِّبَ البيريثرينات العُطاس وتدميع العين والسُّعال، وفي بعض الأحيان صعوبة في التنفُّس.تحدث أعراضٌ شديدةٌ في حالاتٍ نادرة.

تشخيص التسمُّم بالمبيدات الحشرية تاريخ التَّعرُّض لمبيدات الحشرات والأَعرَاض المُميَّزة

الاختبارات الدموية يعتمد وضع تشخيصُ التَّسمُّم بالمبيدات الحشرية على الأَعرَاض وعلى وصف الأحداث المُحيطة بحادثة التَّسمُّم.ويُدعَمُ التشخيص إذا كان الأتروبين، الذي يُعطى عن طريق الوريد، يُخفِّفُ شدَّة الأعراض التي يُعاني منها الشخص.يمكن للاختبارات الدَّمويَّة أن تؤكِّد أنَّ التَّسمُّمَ ناجمٌ عن مركبات الفوسفات العضويَّة أو الكاربامات.

علاج التسمُّم بالمبيدات الحشرية نزع الملابس المُلَوَّثة وغسل الجلد

مُعالجَات لدعم التَّنَفُُّّس ووظيفة القلب

استعمال الأتروبين عن طريق الوريد يجب على أيِّ شخصٍ يعاني من أعراض التَّسمُّم بالفوسفات العضويَّة أن يُراجعَ الطبيب.ينبغي عند الاشتباه في أنَّ المبيد الحشري قد لامسَ الجلد أن يتمَّ نزع الملابس وغسل الجلد.كما يجب على مقدمي الرعاية تجنُّبَ تلويثَ أنفسهم في أثناء تقديم الرعاية. يقوم الأطباء بمراقبة فشل الجهاز التنفسي واستعمال الأتروبين وغيرهما من المُعالجات للحفاظ على وظيفتي التنفس والقلب.يمكن للأتروبين، الذي يُعطى عن طريق الوريد، أن يُخفِّف معظم أعراض التسمم بالفوسفات العضوي.كما يمكن للبراليدوكسيم، الذي يُستَعملُ عن طريق الوريد، تسريع استعادة الوظيفة العصبية والقضاء على سبب الأعراض.كما يتمُّ تخفيف أعراض التَّسمُّم بالكاربامات من خلال استعمال الأتروبين، وليس من خلال استعمال البراليدوكسيم عادةً.تزول أعراض التَّسمُّم بالبيريثرين دون معالجة.