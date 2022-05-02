يُعد الحديد أحد المعادن الأساسية للحياة، ولكن تناول الكثير من الحديد يمكن أن يسبِّب أعراضًا شديدة، وضررًا في الكبد، وحتى الموت.

تظهر الأَعرَاض على مراحل، وتبدأ بالقيء والإسهال وألَم البَطن.

ويمكن أن يحدث فشل الكبد بعد أيَّام.

يعتمد وضع التَّشخيصُ على تاريخ الشخص والأَعرَاض التي يُعاني منها وكمية الحديد الموجودة في الدَّم.

يحتاج الأشخاصُ المُصابون بالتَّسمُّم بالحديد إلى دخول المستشفى.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن التَّسمُّم).

تُستَعمل أقراصُ منع الحمل المحتوية على الحديد عادةً في علاج أنواعٍ مُعيَّنة من فقر الدَّم.كما يكون الحديد موجودًا في الكثير من مُكمِّلات الفيتامينات المُتعدِّدة.قد يحدث التَّسمُّم بالحديد عند الأشخاص - وخاصة الأطفال حديثي المشي - الذين يستعملون جرعةً زائدة من هذه الأقراص.ونتيجةً لوجود مُكمِّلات الفيتامين المُتعدِّدة الخاصَّة بالبالغين والمُحتوية على الحديد عند الكثير من الأُسَر، فمن الشَّائع استعمال جرعة زائدة من الحديد.ولكن، لا تحتوي أقراص فيتامين الأطفال القابلة للمضغ والمحتوية على الحديد على كميَّة كبيرة منه، لذلك فإنَّ كميَّة الحديد المُتناوَلة حتى عند استعمال عبوة كاملة من هذه الأقراص لا تكون كافية لحدوث تسمُّم خطير بالحديد؛إلا أنَّ استعمال جرعة زائدة من مُكمِّلات الحديد النقيَّة قد يُسبِّبُ تَسمُّمًا خطيرًا بالحديد.تحتوي فيتامينات ما قبل الولادة على الكثير من الحديد الذي قد يُسمِّمُ طفلًا صغيرًا.

التَّسمُّم بالحديد هو سببٌ محتملٌ للتَّسمُّم القاتل الذي يحدث عند الأطفال الذين تَقِلُّ أعمارهم عن 5 سنوات.وهو يُهيِّج المعدة والسبيل الهضمي في البداية، ويُسبِّبُ النَّزف في بعض الأحيان.وفي غضون ساعات، يقوم الحديدُ بتسميم الخلايا ويتداخل في تفاعلاتها الكيميائية الداخلية.ويمكن أن يتضرَّر الكبد في غضون أيَّام.وبعد أسابيع من الشفاء، يمكن أن تظهرَ ندباتٌ في المعدة والسبيل الهضمي والكبد نتيجة التَّهيُّج السابق.

أعراض التسمم بالحديد تظهر أعراض التسمُّم الخطير بالحديد عادةً في غضون ستِّ ساعاتٍ من استعمال الجرعة الزائدة.تظهر أعراض التَّسمُّم بالحديد على خمس مراحل عادةً: المرحلة الأولى (خلال ستِّ ساعات التالية لاستعمال الجرعة الزائدة): تنطوي الأَعرَاض على القيء والقيء الدَّموي والإسهال وألَم البَطن والتَّهيُّج والنُّعاس.أمَّا إذا كان التَّسمُّم شديد الخطورة فقد يصبح التنفُّس سريعًا ويتسرع مُعدَّل ضربات القلب وتحدث غيبوبة وفقدان للوعي واختِلاجَات وانخفاض في ضغط الدَّم.

المرحلة الثانية (الفترة بعد الساعات الست لاستعمال الجرعة الزائدة وحتَّى ثمانٍ وأربعين ساعة): يمكن أن تبدو حالة الشخص في تحسُّن.

المرحلة الثالثة (الفترة بين الساعات 12 - 48 التالية لاستعمال الجرعة الزائدة): يمكن أن يحدث انخفاض شديد في ضغط الدَّم (صدمة) وحُمَّى ونزف ويرقان وفشل كبدي وحُماض استقلابي واختِلاجَات.

المرحلة الرابعة (الفترة بين الأيَّام 2-5 من استعمال الجرعة الزائدة): يحدث فشلٌ في الكبد، وقد يموت الأشخاص بالصدمة والنزف وشذوذات تجلُّط الدَّم.كما يمكن أن تنخفض مستويات السكر في الدَّم.قد يحدث تخليط ذهنِي وكَسَل (نُوام) أو غيبوبة.

المرحلة الخامسة (الفترة الممتدَّة من الأسبوع 2-5 بعد استعمال الجرعة الزائدة): يمكن أن يحدث انسداد في المعدة أو الأمعاء بسبب التَّندُّب.يمكن أن يُسبِّبَ تندُّب أيَّ عضوٍ شعورًا بألمٍ ماغصٍ في البطن والقيء.وقد يحدث تَنَدُّبٌ شديدٌ في الكبد (تشمُّع الكبد) في وقتٍ لاحق.

تشخيص التسمم بالحديد مستويات الحديد واختبارات الدَّم الأخرى

الأشعَّة السِّينيَّة في بعض الأحيان يعتمد وضع تشخيصُ التَّسمُّم بالحديد على تاريخ الشخص والأَعرَاض التي يُعاني منها ووجود إصابة بالحُماض الاستقلابي (حمض في مجرى الدَّم مُتحرِّر من الخلايا المُسَمَّمة) وكميَّة الحديد في الدَّم.إذا تمَّ ابتلاع الكثير من الأقراص، فيمكن رؤيتها في بعض الأحيان في صور الأشعة السِّينيَّة للمعدة أو الأمعاء.

علاج التسمم بالحديد الإرواء الكامل الأمعاء

العلاج بالاستخلاب Chelation (للحالات الشديدة) يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراضٍ شديدة أو من وجود مستوياتٍ مرتفعة من الحديد في الدَّم إلى دخول المستشفى.يمكن أن تبقى كميةٌ كبيرةٌ من الحديد في المعدة حتى بعد القيء.يمكن إعطاء محلول خاص من البولي إيثيلين غليكول عن طريق الفم أو من خلال أنبوب المعدة لشطف محتويات المعدة والأمعاء (إرواء كامل للأمعاء)، على الرغم من أنَّ فعاليَّته غير واضحة.يُعطى ديفيروكسامين، وهو دواء يرتبط مع الحديد في الدَّم (يُسمَّى العلاج بالاستخلاب)، ممَّا يُتيح مروره إلى البول، عن طريق الوريد إذا كان التَّسمُّم شديدًا.