التَّسمُّم بالأسبرين

يمكن أن يحدث التَّسمُّم التَّدريجي بالأسبرين عن غير قصد عندما يستخدم الأشخاص جرعات اعتيادية أو جرعات أعلى قليلًا من الاعتيادي من ■الأسبرين■ لمدة طويلة.يمكن أن تحدث حالات تسمُّم عند الأطفال المصابين بالحمى والذين يحصلون على جرعة أعلى بقليل من الجرعة الموصوفة من الأسبرين لعدة أيام، على الرغم من أنَّه من النادر استعمال الأسبرين عند الأطفال لتدبير الحمى وذلك لإمكانيَّة حدوث متلازمة راي.لا يحتوي أيٌّ من مستحضرات السعال والبرد الخاصَّة بالأطفال التي تباع من دون وصفة طبية في الولايات المتحدة على الأسبرين؛ ولكن يحتوي معظمها على أسيتامينوفين أو إيبوبروفين.

بينما يمكن أن يحدث التَّسمُّم بشكلٍ تدريجي بعد عدَّة أسابيع من استعماله عند البالغين، وكثيرًا ما يكونون من الأكبر سنًا.

تُعدُّ جرعة الأسبرين المنخفضة المُوصى باستعمالها عند الأشخاص المصابين بداء الشَّريان التَّاجي، للحدِّ من خطر الإصابة بأزمة قلبية (قرص واحد من أسبرين الأطفال أو نصف قرص من أسبرين البالغين أو قرص كامل من أسبرين الكبار يوميًّا)، صغيرةٌ جدًّا للتسبب بحدوث تسمُّم الأسبرين حتى ولو استعملت لفترة طويلة.