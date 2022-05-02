التَّسمُّم بالأسبرين

يُعدُّ الأسبرين والأدوية المرتبطة به والتي تُسمَّى الساليسيلات، والتي تدخل في تركيب العديد من الأدوية التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية والأدوية التي لا تصرف إلا بموجب وصفةٍ طبيةٍ، آمنًا عند استعماله بجرعاتٍ اعتيادية، ولكن يُمكن للجرعة الزائدة الشديدة أن تُسبب أعراضًا شديدة وقد تفضي إلى الموت في حالاتٍ نادرةٍ.
قد يحدثَ التسمُّم بالأسبرين بسرعة بعدَ استعمال جرعة مفردة عالية أو قد يحدث بشكلٍ تدريجي بعد استعمال جرعات منخفضة لمدة طويلة.
يمكن أن تنطوي الأَعرَاض على الرنين في الأذنين والغثيان والقيء والنُّعاس والتَّخليط الذهنِي والتنفُّس السريع.
ويعتمد التَّشخيصُ على الاختبارات الدَّمويَّة والأعراض التي يُعاني منها الشخص.
وتشتمل المعالجةُ على استعمال الفحم المنشط عن طريق الفم أو الأنبوب المَعِدي وتسريب السوائل والبيكربونات عن طريق الوريد، أمَّا في حالات التَّسمُّم الشديدة فينبغي إجراء غسلٌ للكلى.
(انظُر أيضًا لمحة عامة عن التَّسمُّم).
التَّسمم الحادّ بالأسبرين
يمكن أن يؤدي استعمال الأسبرين والأدوية المماثلة (الساليسيلات) إلى حدوث تسمُّم سريع (حاد) بسبب الجرعة الزائدة.ولكنَّ الجرعة اللازمة للتَّسبُّب في التَّسمُّم الحاد كبيرةٌ جدًّا.ويجب على الشخص الذي يزن حوالى 70 كغ أن يستعمل أكثر من ثلاثين قرصًا من الأقراص التي تحتوي على 325 ملغ من الأسبرين حتى يحدث تسمُّمٌ خفيفٌ.لذلك، نادرًا ما يكون استعمال جرعة زائدة من الأسبرين عرضيًا، إلَّا أنَّ منتجات الساليسيلات المُركَّزة المُخصَّصة للتطبيق على الجلد، مثل زيت وينترجرين (ميثيل ساليسيلات)، تُسبِّبُ حالات تسمُّمٍ عَرَضيَّة.
التَّسمُّم التَّدريجي بالأسبرين
يمكن أن يحدث التَّسمُّم التَّدريجي بالأسبرين عن غير قصد عندما يستخدم الأشخاص جرعات اعتيادية أو جرعات أعلى قليلًا من الاعتيادي من ■الأسبرين■ لمدة طويلة.يمكن أن تحدث حالات تسمُّم عند الأطفال المصابين بالحمى والذين يحصلون على جرعة أعلى بقليل من الجرعة الموصوفة من الأسبرين لعدة أيام، على الرغم من أنَّه من النادر استعمال الأسبرين عند الأطفال لتدبير الحمى وذلك لإمكانيَّة حدوث متلازمة راي.لا يحتوي أيٌّ من مستحضرات السعال والبرد الخاصَّة بالأطفال التي تباع من دون وصفة طبية في الولايات المتحدة على الأسبرين؛ ولكن يحتوي معظمها على أسيتامينوفين أو إيبوبروفين.
بينما يمكن أن يحدث التَّسمُّم بشكلٍ تدريجي بعد عدَّة أسابيع من استعماله عند البالغين، وكثيرًا ما يكونون من الأكبر سنًا.
تُعدُّ جرعة الأسبرين المنخفضة المُوصى باستعمالها عند الأشخاص المصابين بداء الشَّريان التَّاجي، للحدِّ من خطر الإصابة بأزمة قلبية (قرص واحد من أسبرين الأطفال أو نصف قرص من أسبرين البالغين أو قرص كامل من أسبرين الكبار يوميًّا)، صغيرةٌ جدًّا للتسبب بحدوث تسمُّم الأسبرين حتى ولو استعملت لفترة طويلة.
هل تعلم...
التَّسمُّم بالساليسيلات الأخرى غير الأسبرين
يُعد زيت وينترجرين (ميثيل ساليسيلات) نوعًا مركزًا جدًا من الساليسيلات ويدخل في تكوين العديد من المنتجات التجارية مثل الزيوت والمحاليل المُتسعملة في المِبخَرَات الساخنة.تعادل ملعقة صغيرة (5 مل) من الزيت النقي من وينترجرين ما يعادل نَحو 7,000 ملليغرام من الأسبرين (22 من أقراص البالغين).يمكن لهذا المقدار أن يكون قاتلًا للأطفال الصغار.
أمَّا بالنسبة للسُّميَّة الأقل فتوجد في المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفةٍ طبيَّة والمحتوية على تحت ساليسيلات البزموت (المُستَعمَل في معالجة حالات العدوى في السبيل الهضمي)، والتي يمكن أن تُسبِّبَ التَّسمُّم بعدَ عدَّة جرعات.
هل تعلم...
أعرَاض التسمُّم بالأسبرين
تكون الأعراض الأولى عند الإصابة بالتَّسمُّم الحاد بالأسبرين عادةً كما يلي:
الغثيان والتقيّؤ
التنفُّس السريع أو العميق
طنين في الأذنين
تعرُّق
وفي وقت لاحق، إذا كان التَّسمُّم شديدًا، يمكن أن يُعاني الشخص من خِفَّةٍ في الرأس والحُمَّى والنُّعاس وفرط النشاط والتَّخليط الذهنِي والاختِلاجَات وتخرّب الأنسجة العضلية (انحلال الرُّبيدات rhabdomyolysis) والفشل الكلوي وصعوبة في التنفُّس.
تظهر الأعراض عند حدوث التَّسمُّم التدريجي بالأسبرين على مدى أيام أو أسابيع.الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا هي
النُّعاس
تخليط ذهني خفي
حالات هلوسة
يمكن أن تحدث خِفَّة في الرأس وتسرّع وضيق في التنفُّس وحُمَّى وتجفاف وانخفاض ضغط الدَّم وانخفاض مستوى الأكسجين في الدَّم (نقص التَّأكسج) وتراكم حامض اللاكتيك في الدَّم (حُماض لَاكتيكِي) والسوائل في الرئتين (وذمة رئويَّة) واختِلاجَات وتورُّم الدِّماغ.
تشخيص التسمُّم بالأسبرين
الاختبارات الدموية
تؤخذ عَيِّنَة من الدَّم لقياس المستوى الدَّقيق للأسبرين فيه.كما قد يساعد الأطبَّاء قياسُ درجة الحموضة في الدَّم (كمية الحمض في الدَّم) ومستوى ثاني أكسيد الكربون أو البيكربونات في الدَّم لتحديد شِدَّة التَّسمُّم.تتكرَّر الاختبارات عدة مرات خلال فترة العلاج عادةً لمعرفة ما إذا كان الشخص يتعافى.
علاج التَّسمم بالأسبرين
الفحم المُنَشَّط
استعمال بيكربونات الصوديوم مع البوتاسيوم عن طريق الوريد
غَسل الكُلى في بعض الأحيان
يَجرِي إِعطاءُ الفحم المُنَشَّط في أقرب وقت ممكن حيث إنَّه يَحُدُّ من امتصاص الأسبرين.بالنسبة للتَّسمُّم المتوسِّط أو الشديد، يَجرِي تسريب السوائل المحتوية على بيكربونات الصوديوم من خلال الوريد.ويُضاف البوتاسيوم إلى السوائل ما لم يوجد ضررٌ في الكلى.يؤدي هذا المزيج إلى تحريك الأسبرين من مجرى الدَّم إلى البول.فإذا كانت حالة الشخص تتفاقم رغم المُعالجَات الأخرى، فيمكن لغَسل الكُلى (الذي يستعمل الكلية الاصطناعية [مديال] لترشيح السُّموم) أن يستبعدَ الأسبرين والساليسيلات الأخرى والأحماض من الدَّم.وتتمُّ معالجة الأعراض الأخرى، مثل الحُمَّى أو الاختلاجات عند الضرورة.
للمَزيد من المَعلومات
نورد فيما يلي مصدرًا باللغة الإنجليزية قد يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
American Association of Poison Control Centers: الرابطة التي تمثل مراكز السموم في الولايات المتحدة، والتي توفر خدمات مجانية وسرية (على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع) من خلال خط مساعدة السموم (1-800-222-1222)