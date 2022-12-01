الإصابة الإِشعاعية

إن مصدر الإشعاعات الصُنعية التي يتعرض لها معظم البشر هو أجهزة التصوير الشعاعي الطبية التي تستخدم الأشعة السينية (وخاصةً التصوير المقطعي المحوسب CT) أو تنطوي على إعطاء المواد المشعة (وخاصة تصوير القلب الطبي النووي).كما إن الأشخاص الذي يُعالَجون من السرطان شعاعيًا قد يتلقون جرعات عالية جدًا من الأشعة.ولكن في هذه الحالات، يبذل الفريق الطبي كل جهد ممكن لتوجيه الأشعة نحو النسج المريضة وتقليل كميات الأشعة الواصلة إلى الأنسجة السليمة.

كما يحدث التعرض للأشعة أيضًا من مصادر أخرى، مثل الحوادث الإشعاعية والتعرض لمخلفات التجارب الأسلحة النووية السابقة.ولكن هذه الأنواع من التعرض للأشعة لا تمثل سوى نسبة قليلة من إجمالي التعرض السنوي للإشعاعات من مصادر صناعية.عادةً ما تُصيب الحوادث الإشعاعية الأشخاص الذين يتعاملون مع مواد مشعة أو مصادر الأشعة السينية، مثل المُشععات الغذائية، ومصادر التصوير الشعاعي الصناعية، وأجهزة التصوير بالأشعة السينية.يواجه العاملون في مثل هذه المجالات خطر التعرض لجرعات عالية من الأشعة.تكون هذه الحوادث نادرة وعادةً ما تنجم عن عدم الالتزام بإجراءات السلامة.كما يمكن للحوادث الإشعاعية أن تحدث بسبب ضياع أو سرقة أجهزة طبية أو صناعية تحتوي على مقادير عالية من المواد المشعة.ويمكن أيضًا للحوادث الإشعاعية أن تصيب المرضى الذين يتلقون معالجة شعاعية أو يخضعون لإجراءات طبية محددة تكون موجهة بحزمة من الأشعة السينية تُظهر صورة شعاعية على شاشة حاسوبية (تنظير تألقي fluoroscopy).يمكن لبعض تلك الإصابات أن تحدث عند المرضى كنتيجة لحوادث إشعاعية أو إساءة استخدام الجهاز الطبي، وفي حالات أكثر تعقيدًا، يمكن لبعض الإجراءات الطبية أن تُسبب مضاعفات إشعاعية وردات فعل نسيجية لا يمكن تجنبها.

وفي حالات نادرة، قد تتسرب كميات كبيرة من المواد المُشعة من محطات الطاقة النووية، كما في حادث محطة الطاقة النووية بجزيرة الثلاثة أميال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في العام 1979، وحادثة مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا في العام 1986، وحادثة مفاعل فوكوشيما في اليابان في العام 2011.لم يؤدِ حادث جزيرة الثلاثة أميال إلى تعرض إشعاعي كبير.وفي الحقيقة، فإن الأشخاص الذين كانوا يعيشون في نطاق 1.6 كيلومتر حول المحطة النووية قد تلقوا جرعة إضافية من الأشعة تُقدر بـ 0.08 ميلي سيفرت.

وفي المقابل، فإن الجرعة الوسطية التي تلقاها الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من محيط مفاعل تشرنوبل والبالغ عددهم حوالى 115 ألف شخص قد بلغت 30 ميلي سيفرت.وللمقارنة، فإن الجرعة الوسطية التي يتلقاها المريض في جلسة تصوير مقطعي محوسب واحدة CT تتراوح بين 4-8 ميلي سيفرت.أما العاملون في مفاعل تشرنوبل نفسه فقد تلقوا جرعات أعلى من ذلك بكثير.فقد توفي أكثر من 30 عاملًا ومنقذًا في غضون بضعة أشهر من الحادث، في حين أصيب العشرات بأمراض إشعاعية حادة.وقد وصلت آثار التلوث الإشعاعي منخفض المستوى الذي سببته حادثة مفاعل تشرنوبل إلى أوروبا وآسيا وبدرجة أقل إلى أمريكا الشمالية.وقد قدر العلماء الجرعة التراكمية التي تعرض لها السكان في مناطق التلوث الإشعاعي منخفض المستوى (في مناطق متنوعة من بيلاروسيا، وروسيا، وأوكرانيا) على مدى 20 عامًا بعد الحادثة بحوالي 9 ميلي سيفرت.من الجدير ذكره بأن الجرعة الإضافية السنوية التي تعرض لها سكان المناطق المتلوثة بسبب حادثة مفاعل تشرنوبل (والتي تقدر بحوالي 0.5-1 ميلي سيفرت سنوياً) تقل عن الجرعة الوسطية من الأشعة الخلفية التي يتعرض لها سكان الولايات المتحدة الأمريكية سنويًا (والتي تقدر بحوالي 3 ميلي سيفرت سنويًا).

وقد تعرض بعض العاملين في محطة فوكوشيما داياتشي اليابانية إلى جرعات عالية من الأشعة السينية على الرغم من عدم تسجيل حالات وفاة أو ردات فعل نسيجية بسبب الأشعة.جرى إخلاء سكان المناطق المحيطة بالمحطة النووية ضمن دائرة قطرها 20 كيلومتر، وذلك بسبب المخاوف من التعرض للإشعاع.وتشير التقديرات إلى أن أيًا من هؤلاء السكان لم يتعرض لجرعة من الأشعة تزيد عن 5 ميلي سيفرت.وتتوقع منظمة الصحة العالمية بأن خطر وفيات السرطان الناجمة عن هذا الحادث ستكون قليلة جدًا.

تُحرر الأسلحة النووية كميات هائلة من الطاقة والإشعاعات.ولم تستخدم تلك الأسلحة ضد البشر منذ عام 1945.ولكن العديد من الدول تمتلك هذه الأسلحة النووية، كما إن العديد من المجموعات الإرهابية تسعى لامتلاكها أو تصنيعها، وهو ما يزيد من خطر استخدام تلك الأسلحة مجددًا.تنجم معظم حالات الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية عن الانفجار النووي والحروق الحرارية.في حين أن نسبة ضئيلة من الوفيات تحدث بسبب الأمراض الناجمة عن الإشعاع (ومع ذلك فإن عدد الإصابات يكون مرتفعًا).

كما أن هنالك احتمالات قائمة لحدوث هجمات إرهابية بواسطة أجهزة تنثر مواد مشعة (انظر الأسلحة الإشعاعية)، وهو ما يؤدي إلى تلوث إشعاعي ضمن منطقة محددة (تُسمى هذه الأجهزة بالقنابل الإشعاعية أو القذرة dirty bombs، حيث يجري حشي قنابل عادية بمواد مشعة).في حين تتضمن سيناريوهات إرهابية أخرى استخدام مصادر إشعاعية خفية بهدف تعريض الناس لجرعات عالية من الأشعة دون أن يشعروا بذلك، أو مهاجمة مفاعلات نووية أو مخازن نووية، أو تفجير سلاح نووي.