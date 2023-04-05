الانصمام الغازي الشرياني هو انسداد في المجرى الدَّموي الواصل إلى الأعضاء بسبب فقاعات في أحد الشرايين.يعد سببًا رئيسيًا للوفاة بين الغواصين تحت الماء، مثل غواصيي السكوبا (scuba divers)، الذين يتنفسون الهواء المضغوط.

يمكن للغواص أن يفقد وعيه أو يُصاب بأعراض مشابهة لأعراض السكتة الدماغية في غضون دقائق من وصوله إلى السطح.

يُعطى المُصاب الأكسجين، ويُوضع بوضعية استلقاء، ويُرسل بأسرع وقت إلى حجرة إعادة الضغط.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات الغوص).

يمكن لفقاعات الهواء أن تدخل إلى المجرى الدموي الوريدي أو الشرياني (صمّة هوائية - انظر أنواع غير مألوفة من الصُمّات)، وذلك بعد الرضح الضغطي الرئوي أو داء تخفيف الضغط decompression sickness (ويُسمى أيضًا داء الغواص).عندما تحدث الفقاعات في الشرايين، فقد تنتقل إلى أي عضو في الجسم وتسد الشعيرات الدموية الصغيرة، وخاصة تلك الموجودة في الدماغ، وقد تصل أيضًا إلى الشعيرات الدموية في القلب، أو الجلد، أو الكلى.يمكن للصمة الهوائية الكبيرة جدًا أن تُعيق جريان الدم في حجيرات القلب أو الشرايين الكبيرة.عندما تحدث فقاعات في الأوردة، فقد تصل إلى الشرايين من خلال شذوذات تشريحية قلبية، مثل شذوذات الحَاجِزِ الأُذَينِيّ atrial septal defect أو الثُّقبَةِ البيضاوية السالكة foramen ovale.

يُعد الانصمام الغازي الشرياني (يشار إليه أحيانًا بـ AGE في مراجع الغوص) أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الغواصين.

أعراض الانصمام الغازي الشرياني تظهر أعراض الانصمام الغازي الشرياني عادةً خلال بضع دقائق من الوصول إلى سطح الماء.غالبًا ما تشبه أعراض الانصمام الغازي الشرياني في الدماغ أعراض السكتة الدماغية، حيث تؤدي إلى التَّخليط الذهنِي والشلل الجزئي، أو فقدان الإحساس.قد يعاني بعض الأشخاص من فقدان مفاجئ للوعي، أو من اختِلاجَات.يمكن للانصمام الغازي الشرياني الشديد أن يُفضي إلى الصَّدمَة والوفاة. يمكن لبعض الأعراض الأخرى أن تنجم عن رضح ضغطي رئوي مستبطن، أو داء تخفيف الضغط، أو صمة غازية شريانية في أي مما يلي: شرايين القلب (نوبة قلبية، اضطراب نظم قلبي، نوبة قلبية)

الجلد (ظهور بقع بنفسجية زرقاء على الجلد، وشحوب اللسان)

الكلى (وجود البروتين أو الدم في البول، إصابة الكلى الحادة)

تشخيص الانصمام الغازي الشرياني بناءً على تاريخ الغوص وفقدان الوعي غالبًا ما يُشتبه بالانصمام الغازي الشرياني عند الغواصين الذين يفقدون وعيهم في أثناء الصعود أو بعد فترة وجيزة للغاية من ذلك.ويجب معالجته فورًا.تُجرى اختبارات التصوير أحيانًا، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها دائمًا. هل تعلم...

علاج الانصمام الغازي الشرياني المعالجة بالأكسجين عالي الضغط يُوضع المُصاب بانصمام غازي شرياني بوضعية استلقاء بشكل مُباشر ويُعطى الأكسجين.ينبغي إعادة المُصاب بأسرع وقت إلى وسط ذو ضغط مرتفع، لكي تنضغط الفقاعات الغازية وتُدفع إلى الانحلال مجددًا في الدم.تتوفر غرف الضغط العالي (إعادة الضغط أو الضغط المفرط) في العديد من المراكز الطبية لهذا الغرض. يمكن للطيران، حتى ولو على ارتفاع منخفض، أن يُقلل من الضغط الجوي ويسمح للفقاعات بالتمدد أكثر، وقد يمكن تبرير هذا الإجراء إذا كان يوفر وقتًا جوهريًا في إيصال الشخص إلى غرفة ضغط عال.إذا كان ذلك ممكنًا، ينبغي أن يطير المُصاب في طائرة تتمتع بضغط جوي مكافئ للضغط عند مستوى سطح البحر، أو ينبغي أن تطير الطائرة ضمن ارتفاع منخفض لا يُعرض المُصاب للخطر.كما يُوصى أيضًا باستنشاق الأكسجين المكمل.