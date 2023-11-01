مُتلازمة العضلة الكُمَّثريَّة

مُتلازمة العضلة الكمَّثريَّة Piriformis Syndrome هي انضغاط العَصَبُ الوَرِكِيّ من خلال العضلة الكمَّثريَّة الشكل piriformis muscle (عضلة مُسطَّحة في الأُليتين تتوضَّع بالقرب من الورك)، ممَّا يُسبِّبُ الألم في الأُليتين وأحيانًا في العصب الوركي (عرق النسا).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

تمتدُّ العضلة الكمَّثريَّة الشكل من سطح الحوض للعظم المثلثي الكبير في قاعدة العمود الفقري (العَجُز أو العُصعُص) إلى النتوء العظمي (المَدوَر) في النهاية العُليا من عظم الفخذ.وفي أثناء الجري أو الجلوس، يمكن لهذه العضلة أن تضغط على العصب الوركي من مكان خروجه من تحت العضلة الكمَّثريَّة ليمُرَّ فوق عضلات الورك المُدوِّرة.من غير الشَّائع حدوث مُتلازمة العضلة الكمَّثريَّة.

أعراض متلازمة العضلة الكمثرية الشُّعور بآلام مزعجة مزمنة أو بالألم أو بالنَّخز أو باخدرار يبدأ في الأليتين ويمكن أن يمتدَّ نحو الأسفل إلى كامل الجزء الخلفي من الفخذ والساق، وأحيَانًا إلى القَدَم.يتفاقم الألم عندما تضغط العضلة الكمَّثريَّة على العصب الوَرِكي (مثلًا، في أثناء الجلوس على المرحاض أو مقعد السيارة أو مقعد الدراجة الضَّيِّق أو في أثناء الجري).

تشخيص متلازمة العضلة الكمثرية تقييم الطبيب يقوم الأطباء بوضع تشخيص مُتلازمة العضلة الكمثريَّة بناءً على أعراض الشخص ونتائج الفَحص السَّريري.يمكن للأطباء تحريك الساق أو يطلبون من الشخص الانحناء لأنَّه يتمُّ تشخيص متلازمة العضلة الكمَّثريَّة عندما تتسبَّب حركاتٌ مُعيَّنة في حدوث الألم.