لمحة عامة عن الإصابات الرِّياضيَّة

من الشَّائع حدوث الإصابات الرياضية بين الرياضيين وغيرهم من الأشخاص الذين يشاركون في الألعاب الرياضية.كما يمكن أن تحدث بعض الإصابات التي تُعَدُّ تقليديًّا من الإصابات الرياضية عند الأشخاص الذين لا يُمارسون الرياضة.فمثلًا، تحدث عند رَبَّات المنازل وعمال المصانع إصابةٌ "بمرفق التنس tennis elbow"، رغم أنَّهم قد لا يكونوا من ممارسي هذه اللعبة الرياضيَّة على الإطلاق.

تحمل المشاركة الرياضيَّة دائمًا خطر التَّعرُّض للإصابة.تزداد فرصة حدوث الإصابات الرِّياضيَّة عندما لا يقوم الأشخاص بإجراء تمارين الإحماء بشكلٍ مناسب (تمارين رياضيَّة وتمطيط للعضلات بإيقاع مريح قبل البدء بالتمرين المُكثَّف انظر الإحماء).

تحدث الإصابة في العضلات والأربطة عند تعرُّضها لقوى أكبر من قوَّتها الأصليَّة.فمثلًا، يمكن أن يتعرَّضوا للإصابة إذا كانوا شديدي الضَّعف أو التَّوتُّر من الرياضة التي يُحاولون القيام بها.تكون المَفاصِل أكثرَ عُرضةً للإصابة عندما تكون العضلات والأربطة التي تدعمها ضعيفة، كما هيَ الحال بعد حدوث التواء.

يمكن للفروق الفرديَّة في بنية الجسم أن تجعل الأشخاص عُرضةً للإصابات الرياضية من خلال إجهاد أجزاءٍ من الجسم بشكلٍ غير متساوٍ.فمثلًا، عندما تكون الساقان غير متساويتين في الطول، تكون القوى المُطبَّقة على الوركين والركبتين غير متكافئة وتُشكِّل مزيدًا من الضغط على أحد جانبي الجسم.

يمكن أن يُسَبِّبَ الانكبابُ المُفرِطُ - الدّوران باتجاه الجهة الدَّاخليَّة من القدم بعد أن تضرب الأرض - آلامًا في القدم والرُّكبة.فمن الطبيعي القيام بدرجة مُعيَّنة من الانكباب الذي يمنع الإصابات من خلال المساعدة على توزيع قوة صدمة القدم على كامل القدم.عند الأشخاص المصابين بفرط الانكباب، تكون الأرجل شديدة المرونة بحيث يتسطَّح القوس الطويل، ممَّا يُتيح للجزء الداخلي من القدم الاقترابَ من ملامسة الأرض في أثناء المشي أو الركض وإعطاء مظهر القدم المُسطَّحة.قد يُعاني العدّاؤون المصابون بانكبابٍ مفرطٍ من ألمٍ في الركبة عند جريهم لمسافاتٍ طويلة لأنَّ رضفات الركبة (عظام رأس الركبة) تميل إلى الاتجاه نحو الخارج عندما تتَّجه القدمان نحو الداخل.تُشكِّل هذه الوضعيَّة بدورها ضغطًا مفرطًا على الجزء الأمامي من الركبة.

يمكن أن تحدث المشكلة المعاكسة ـ انكباب طفيف ـ عند الأشخاص الذين تكون كواحلهم صلبة.يبدو أن أقواس القدمين عند هؤلاء الأشخاص تكون شديدة الارتفاع ولا تمتصُّ الصدمة بشكلٍ جيد، ممَّا يزيد من خطر حدوث شقوقٍ صغيرةٍ في عظام (كسور الإجهاد) القدمين والساقين.

يمكن للطريقة التي يتمُّ بها تراصف الساقين أن تؤدِّي إلى الشعور بالألم، لاسيَّما عند النساء اللواتي أوراكهنَّ عريضة.تُبدي تِلكُمُ النساء ميلًا لدفع الرَّضفات نحو الخارج بعيدًا عن خط الوسط.يؤدي تطبيق هذه القوة على الرَّضفات إلى الشعور بالألم.

وبشكلٍ عام، يمكن تقسيم الإصابات الرياضيَّة إلى أربع فئات:

الإفراط في الاستعمال يُعدُّ الإفراط في الاستعمال (التآكل المفرط) أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابات الرياضية.تنجم إصابات الإفراط في الاستعمال عن تقنية خاطئة غالبًا، ولكن قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسِّمنة زيادة في خطر هذه الإصابات النَّاجمة عن زيادة الحمل على العظام والمفاصل.ومن الأمثلة على اتِّباع أسلوبٍ غير صحيح نجد الجري على نفس الجانب من الطريق.يؤدي الضَّرب المتكرِّر على السطح الأعلى قليلًا بنفس القدم إلى تطبيق قوىً مختلفة على الركبتين والوركين الأيمن والأيسر.تزيد هذه الفوارق في القوى من خطر حدوث إصابةٍ في جانب ضرب السطح العلوي وتغيُّرات القوى المؤثِّرة في الساق الأخرى، والمخاطرة في حدوث إصابةٍ بها أيضًا. يزيد بعض الرياضيين من سرعة أو شِدَّة تمارينهم بسرعةٍ كبيرة، ممَّا يُشكِّل ضغطًا على العضلات.فمثلًا، يُحمِّلُ بعض العَدَّائين الذين يزيدون السرعة أو المسافة بسرعةٍ كبيرة ٍخلال التدريب ضغطًا على الساقين أو الوركين أو القدمين.يؤدي هذا الإجهاد الزائد غالبًا إلى حدوث التواءٍ عضلي وكسورٍ إجهاديَّة في العظام. يقوم بعض الرياضيين بتدريب مجموعة من العضلات بشكلٍ مفرطٍ دون تقوية المجموعة المقابلة للعضلات، مما يؤدي إلى حدوث عدم توازن يمكن أن يُسهِم في الإصابة. ويُسهم عاملٌ آخر في حدوث إصابات فرط الاستعمال وهو عدم كفاية فترة التعافي بعد التمرين.كما أنَّ بعض الأشخاص لا يتوقفون عن ممارسة الرياضة عند حدوث الألم (العمل رغم الشعور بالألم).يؤدي الاستمرار في ممارسة التمارين رغم الشعور بالألم إلى إصابة المزيد من العضلات أو الأنسجة الضَّامَّة، مما يؤدي إلى امتداد الضَّرر وتأخير التعافي، في حين تسمح الراحة بحدوث الشفاء. هل تعلم...

الرَّضح الكليل يمكن أن يؤدي الرَّضح الرياضي غير الكليل إلى حدوث كدمات وحالات ارتجاجات وكسور.ينطوي هذا النوع من الإصابات عادةً على اصطدامات شديدة التأثير مع رياضيين آخرين أو أشياء أخرى (مثل تجهيزات كرة القدم أو اصطدامها بالألواح الجانبية في الهوكي) وحالات السقوط والصدمات المباشرة (مثل، الملاكمة والفنون القتاليَّة).

الكسور وحالات الخَلع تُعدُّ حالات كسور العظام وخلوع المَفاصِل من الإصابات الخطيرة التي تحتاج الرِّعاية الطبيَّة الفوريَّة.يوجد عند الأشخاص الذين يعانون من هذه الإصابات غالبًا تَشوُّه في الأطراف وألم شديد وخلل في وظيفة الطرف أو المَفصِل، ويجب القيام بالمزيد من التقييم من خلال اختبارات تشخيصيَّة، مثل الأشعة السِّينيَّة.عندما يشتبه الأشخاص بأنَّهم مُصابون بكسرٍ أو خلعٍ في المَفصِل، يجب عليهم تجبير الطرف "على حالته الرَّاهنة" دون تحريكه والذهاب إلى قسم الطوارئ. كسور الإجهاد هي شقوق صغيرة في العظام تنجم عن إصابة إجهاد مُتكرِّرة.من الشائع حدوثها في القدمين أو في العظام الطويلة في الساقين.قد لا تتسبَّبَ في ظهور أيَّة علامات واضحة للإصابة ولا تظهر دائمًا في صورة الأشعَّة السينية.العَرَض الوحيد هو الشُّعور بالألم عندما يحاول الشخص وضع وزنه على القدم المُصابة (انظر كسور الإجهاد في القدم).

الالتواءات والوثي تحدث حالات الالتواء والوثي عادةً عند بذل مجهود مفاجئ وقوي، ومن الشَّائع حدوثها في أثناء الجري، ولاسيَّما عند حدوث تغيُّرات مفاجئة في الاتجاه (مثل، عند تفادي وتجنُّب المنافسين في كرة القدم).كما أنَّه من الشائع حدوث مثل هذه الإصابات في تدريب القوَّة، وذلك عندما يقوم الأشخاص بنترِ أو إسقاط الأوزان بسرعة بدلًا من التَّحرُّك ببطءٍ وسلاسة مع الشّد المستمر والمضبوط.

الإصابات الرياضيَّة عند الأطفال تحدث في الولايات المتحدة سنويًّا نَحو 3.5 مليون إصابة مرتبطة بالرياضة عند أطفالٍ لا تتعدَّى أعمارهم 14 عامًا.ومع مشاركة عددٍ أكبر من الأطفال في الأنشطة الرياضيَّة المُنظَّمة والبدء بالمشاركة في الأعمار الأصغر، فإنَّهم يكونون أكثرَ عُرضةً للتَّعرُّض للإصابات الرياضية، ولاسيَّما إصابات فرط الاستعمال.ويكون هذا الخطر مرتفعًا بشكلٍ خاص عند الأطفال الذين يشاركون في رياضةٍ واحدة على مدار العام، وينتقلون من موسمٍ رياضيٍّ إلى آخر بدون أيِّ فاصلٍ بينهما أو يلعبون مع فرق النُّخبة.قد يحاول بعض الأطفال اللعب رغم إصابتهم لأنَّهم يَخشَون من استبعادهم عن الفريق. بشكل عام ، تُطبَّق نفس إرشادات الوقاية من الإصابات على الأطفال كما تُطبَّق على الرياضيين البالغي ، بما في ذلك فحص الأطفال والبالغين للحالات الموجودة مسبقًا التي قد تجعل التمارين خطيرة، والحاجة إلى تقنيَّات الإحماء والتمطيط المناسبة.يعتقد بعض الخبراء أنَّه يجب على الأطفال الذين تَقِلُّ أعمارهم عن 10 سنوات أن يشاركوا في مجموعةٍ واسعة من الأنشطة بدلًا من التَّخَصُّص في ممارسة رياضةٍ واحدة.قد يؤدي التَّخصُّص إلى إجبار الأطفال على الإفراط في تدريب مجموعةٍ من العضلات، ممَّا يزيد من خطر حدوث إصابة. من الضروري استعمال المُعِدَّات المناسبة المُجَهَّزة بشكلٍ صحيح.يمكن لمُعِدَّات السلامة مثل الخوذات وحامية العين وواقي الأسنان ووسادات المرفق والركبة المعتمدة لهذه الرياضة؛ أن تساعد على الوقاية من حدوث الإصابة. توجد لبعض الألعاب الرياضية إرشادات مُعيَّنة حول مدَّة ممارسة أو لعب الأطفال الرياضيين لهذه الألعاب.مثل رياضة البيسبول، حيث جَرَى تحديد عدد الرَّميات وفقًا لعمر الرَّامي. قد يكون الشعور بالألم خلال القيام بالنشاط أو بالألم الشديد بعد الانتهاء من أدائه دليلاً على وجود إصابة فرط استعمال.كما قد تكون الحاجة إلى تطبيق الثلج واستعمال الأدوية المُخفِّفة للألم بعد ممارسة الرياضة دليلاً على وجود إصابة فرط استعمال.إذا تَسبَّب الألم أو التَّقرّح في حدوث تغيُّرات في المشي أو في حركات الجسم أو في تقنية الرياضة؛ فقد يكون الاستعمال المُفرِط هو المشكلة.لا يشتكي بعض الأطفال من الألم، لكنَّ نجاحهم أو استمتاعهم في المشاركة الرياضية يكون باهتًا مع حدوث تغيُّرات في المزاج أو الأداء المدرسي. عند المراهقات، قد يكون تاريخ كسور الإجهاد علامةً على الإصابة بالثالوث الرياضي النِّسائي والمُكوَّن من هشاشة العظام وعدم انتظام الدَّورة الشهرية وعدم كفاية النظام الغذائي.ورغمَ عدم تمتُّع أي رياضي بمناعة من عواقب قصورالتَّغذية، فإنَّ الشابات اللواتي يشاركن في أنشطة التَّحمُّل أو الرياضات "الاستعراضيَّة" مثل التزلّج على الجليد أو الجمباز أو الرقص؛ تَكُنَّ مُعرَّضاتٍ للخطر بشكل خاص.

أعراض الإصابات الرياضية تُسبِّب الإصابة دائمًا شعورًا بالألم، والذي يمكن أن يتراوح بين الخفيف إلى الشديد.قد يكون للأنسجة المصابة أيُّ مجموعةٍ من الملامح التالية: التَّورُّم

الدِّفء

الشعور بالإيلام عند اللَّمس

ظهور كدمات

حدوث نقص في مجال الحركة الطبيعي

تشخيص الإصابات الرياضية تقييم الطبيب يستدعي وضع تشخيص الإصابة الرياضية استفسار الأطبَّاء عن توقيت وطريقة حدوث الإصابة وعن الأنشطة الترفيهيَّة والمهنيَّة التي قام بها الشخص مؤخرًا أو بشكلٍ روتيني، وما إذا كان يوجد تغييرٌ في شِدَّة النشاط.كما قد يستفسرون عمَّا إذا كان الشخص قد استعمل بعض المضادَّات الحيويَّة التي تزيد من خطر إصابة الأوتار (مثل، سيبروفلوكساسين ciprofloxacin أو ليفوفلوكساسين levofloxacin).كما يقوم الاطباء بفحص المنطقة المصابة. ويمكن إحالة الأشخاص إلى اختصاصي لإجراء المزيد من الاختبارات.يمكن أن تشتمل الاختبارات التَّشخيصية على الأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغنطيسي والتصوير بتخطيط الصَّدى ومسح العظام وقياسُ امتصاص الطاقة المزدوجة للأشعة السِّينية (DEXA scanning) وتَخطيطُ كَهرَبِيَّةِ العَضَل (EMG).

الوقاية من الإصابات الرياضية جرت دراسة التدابير العامة التي تساعد على زيادة السلامة خلال ممارسة الرياضة، بما في ذلك الفحص المناسب للأطفال والبالغين للحالات الموجودة مسبقًا التي قد تجعل التمارين خطيرة والإحماء والتهدئة والترطيب، في مكانٍ آخر.يساعد التمرين نفسه على الوقاية من الإصابات لأنَّ الأنسجة تصبح أكثرَ قدرة على التكيُّف مع إجهادات الأنشطة القويَّة. يمكن أن يساعد استعمال المُعِدَّات المناسبة على الوقاية من حدوث الإصابات.فمثلًا، قد يساعد ارتداء الخوذات وواقيات الأسنان على الوقاية من حدوث الإصابات في أثناء لعب كرة القدم.بالنسبة للرياضيين العدَّائين، من الضروري اختيار انتعال أحذية جري جيِّدة.حيث يجب أن يكون لحذاء الجري كعبًا صلبًا (الجزء الخلفي من الحذاء الذي يحيط كعب) لضبط حركة الجزء الخلفي من القدم ومُدَعَّمًا من خلال مُثَبِّت (سرج) لمنع حدوث انكباب شديد وطوق مفتوح ومُبطَّن لدعم الكاحل. يمكن أن تساعد حشوات الأحذية (مُقَوِّمَات انحِناءِ العِظام) أحيانًا على تصحيح المشاكل مثل الانكباب الشديد.يمكن أن تكون الحشوة المرنة أو شبه الصلبة أو الصلبة مختلفة في الطول؛ ويجب أن تكون ملائمة لأحذية الجري.يجب أن يكون في الأحذية حيِّزٌ كافٍ للحشوات التي تَحِلُّ مَحِلَّ الحشوات الموجودة في الأحذية عند شرائها. يؤدي التَّوقف عن ممارسة الرياضة عند ظهور أولى علامات الألم والتي تسبق معظم إصابات إفراط الاستعمال؛ إلى الحدِّ من درجة إصابة العضلات والأوتار. وبعد تدبير الإصابة الرِّياضية، يرغب الرِّياضيُّون غالبًا في معرفة مدى سرعة عودتهم لاستئناف نشاطهم الرياضي.تختلف فترة التَّعافي باختلاف شِدَّة الإصابة.في البداية، يجب أن تكون ممارسة التمارين الرياضيَّة في المناطق المصابة سابقًا منخفضة الشدَّة لتقوية العضلات والأوتار والأربطة الضَّعيفة ومنع عودة الإصابة.يحتاج الرياضيون في كثيرٍ من الأحيان إلى تعديل أسلوبهم لتجنُّب عودة الإصابة.فمثلًا، قد يحتاج لاعب كرة المضرب المُصاب بمرفق التنس إلى تغيير أسلوب استعمال المضرب.