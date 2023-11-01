إصابة الكُفَّة المُدَوَّرَة / التِهابُ الجِرابِ تَحتَ الأَخرَم

(كتف الرَّامي؛ كتف السبَّاح؛ كتف لاعب كرة المضرب؛ التهاب وتر الكُفَّةٌ المُدَوَّرَة؛ تمزُّق الكُفَّةٌ المُدَوَّرَة)

يمكن للعضلات التي تساعد على تثبيت أعلى الذراع في مفصل الكتف (عضلات الكُفَّةٌ المُدَوَّرَة) أن تصبح مقروصة (مُتلازمة انحشار الكتف shoulder impingement syndrome) أو مُلتهبة (التهاب الوتر) أو أن تتمزَّق جزئيًا أو كليًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرِّياضيَّة ).

يمكن الشُّعور بالألم في الكتف عند تحريك الذراع فوق الرأس ولاحقًا حتى عند عدم تحريك الذراع.

يكون إجراء التمارين الرياضيَّة مفيدًا.

تتكوَّن الكُفَّة المُدوَّرة من العضلات التي تربط لوح الكتف برأس العضد.تُقوِّي الكُفَّة المُدوَّرة مفصل الكتف وتساعد على تدوير أعلى الذراع.

تشريح مفصل الكتف

يحدث غالبًا انحشارٌ في الكُفَّة المُدوَّرة والتهابٌ في الأوتار عند ممارسة الألعاب الرياضية التي تتطلَّب تحريك الذراعين فوق الرأس بشكل مُتكرِّر، مثل رمي الكرة في لعبة البيسبول ورفع الأوزان الثقيلة فوق الكتف وإرسال الكرة في رياضة كرة المضرب والسباحة الحُرَّة أو الفراشة أو الظهر.يؤدي التحريك المُتكرِّر للذراع فوق الرأس إلى جعل الجزء العلوي من عظم الذراع يقرص عضلات الكفة المدورة في الجزء العلوي من لوح الكتف ممَّا قد يؤدي إلى التهاب وتورُّم العضلات.إذا استمرَّت الحركة رغم وجود الالتهاب، فقد يَضعُفُ الوتر ويتمزَّق.

حتى دون حدوث إفراط في الاستعمال ووجود الالتهاب المزمن، يمكن أن يتمزق الكفة المدورة فجأةً عند القيام بحركةٍ قوية (مثل التمطيط أو الدَّفع الشديدين) أو السقوط.

الكُفَّة المُدوَّرة نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أعراض إصابة الكفة المدورة يُعدُّ الشعور بألمٍ في الكتف هو العَرَض الرئيسي.في البداية، يقتصر الشعور بالألم خلال ممارسة النَّشاطات التي تتطلَّب رفع الذراع فوق الرأس (مُتلازمة الانحشار impingement syndrome).يتفاقم الألم عند رفع الذراع بين 60 و 120° بعيدًا عن الجانب.ما لم تُعالَج الحالة بشكلٍ فعَّال، يمكن أن يصبح الكتف في وقتٍ لاحقٍ مؤلمًا خلال وقت الرَّاحة (التهاب الأوتار)، في كثيرٍ من الأحيان وخصوصًا في أثناء الليل، ممَّا يُحدِث خللًا في النوم.يؤدي تمزُّق الوتر إلى جعل تحريك الذراع بشكل طبيعي نحو الخارج عند الكتف ضعيفًا أو مستحيلًا.

تشخيص الكفة المدورة تقييم الطبيب يقوم الأطباء بوَضع التَّشخيص اعتمادًا على أعراض الشخص ونتائج الفحص السَّريري.توجد حاجةٌ إلى إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان لاستبعاد وجود تمزُّق في عضلات الكُفَّةٌ المُدَوَّرَة. إصابة الكفة المدورة فيديو