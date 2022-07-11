مقدمة إلى الإسعافات الأوَّليَّة

السكتة القلبية والإنعاش القلبي الرئوي
الغرق
ضربة الشمس (الرَّعن) heatstroke
انخفاض درجة حرارة الجسم
الاستجابات التحسُّسية الخطيرة(التأق anaphylaxis)
إصابات الحبل الشوكي
انخفاض سكر الدَّم (نقص السكر في الدم hypoglycemia)
التَّسمُّم
الاختلاجات
اللسعات
الجروح الناجمة عن العضّ
الحُروق
الحروق الكيميائيَّة في العينين
الكسور
عضَّة الصَّقيع Frostbite
حالات الرُّعاف nosebleeds
الالتواءات
كسور أو خلوع أو تقلقل الأسنان
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محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.
محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.