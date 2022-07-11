يمكن أن تنجُم جروحٌ أو تمزُّقاتٌ في النسيج وخدوشٌ وجروح وخزية عن عضَّاتٍ أو من خلال آليَّاتٍ أخرى.تشفى الجروح التي لا تنجُم عن عضات وتكون نظيفةً وصغيرةً نسبيًّا بسرعة من دُون أيَّة مشاكل عادةً،ولكن، يمكن لبعض الجروح أن تتسبَّبَ بفقدان الكثير من الدَّم.

في بعض الجروح، تحدث إصابة أيضًا في البُنَى الأعمق، مثل الأعصاب أو الأوتار أو الأوعية الدَّمويَّة،ويُمكن أن تحدث عدوى في جروح أخرى.كما يمكن أن تبقى قطعةٌ من مادَّة غريبة (مثل شظيَّة أو قطعة زجاج أو قطعة ملابس) مخبئةً داخل الجرح أيضًا، وتُسبب مشاكل لاحقة مثل العدوى.

من النَّادر أن يحدث نزفٌ غزيرٌ من الجروح السَّطحيَّة في معظم مناطق الجلد، وغالبًا ما تتوقف عن النزف من تلقاء ذاتها.يحدث نزف شديد من الجروح في اليد وفروة الرأس بالإضافة إلى الجروح في الأوردة والشرايين الأكبر.

هل تعلم...

ويُمكن ان تحدث عَدوى عندما يكون الجرح ملوثًا بالتُّراب والبكتيريا.رغم أنَّ أيَّ جرحٍ يمكن أن يُصابَ بالعدوى، تبقى العدوى أكثر احتمالًا في الخدوش العميقة التي تُلوث الجلد بالتراب، وفي الجروح الوخزية (خُصوصًا النَّاجمة عن عضَّات الحيوانات أو عضَّات الإنسان)، والتي تُسبِّبُ تلوُّثًا عميقًا تحت الجلد.كما تتكرر حالات العدوى في الجروح التي تحتوي على مادة غريبة أيضًا،وكلَّما بقي الجرح متلوثًا لفترةٍ أطول، ازداد الميل في أن يُصاب بعدوى.

يمكن أن تكون الجروح مؤلمةً في البداية، لكنَّ يخف الألم بعد اليوم الأول عادةً.إذا أصاب الجرح عصبًا أو وترًا، قد يكون المُصاب غيرَ قادر على تحريك جزء الجسم بشكلٍ كاملٍ.تُسبِّبُ بعض الإصابات في الأعصاب الضَّعف أو الشَّلل أو نقص الإحساس أو الاخدرار.إذا بقيت المادة الغريبة داخل الجرح الوخزي، فإنَّ جزء الجرح القريب من المادَّة يكون مؤلمًا عند لمسه عادةً.

يكون الألم الذي يتفاقم بعد يومٍ أو أكثر من الإصابة هو العلامة الأولى للعدوى غالبًا،وفي وقتٍ لاحق، قد يصبح الجرح المصاب بالعدوى أحمرَ ومتورِّمًا وقد يخرج قيح منه،كما قد تحدث حمَّى أيضًا.

عدوى الجلد النَّاخِرة هي عدوى تتفاقم بسرعة وتهدد الحياة والطرف المُصاب ويمكن أن تحدث حتى من بعد جرح طفيف في الجلد.