فرط الحرارة الخبيث malignant hyperthermia هُو ارتفاع نادر ومهدِّد للحياة في درجة حرارة الجسم يحدُث عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وأخذوا أدوية مُعيَّنة مُرخِّية للعضلات مع غازٍ مُخدِّر للجراحة.

يمكن أن يحدث فرطُ الحرارة الخبيث عندما يجري إعطاء المُخدِّر أو في أثناء الجراحة أو من بعدها بفترةٍ قصيرةٍ.

تُصبِحُ خلايا العضلات أكثر نشاطًا، ممَّا يُؤدِّي إلى تقلُّصات عضلية مستمرَّة تُنتِجُ حرارةً وتزيد من درجة حرارة الجسم بشكلٍ كبيرٍ.

تنطوي الأعراضُ على الصَّمل العضليّ muscle rigidity وسرعة نبضات القلب وسرعة التنفُّس

يقُوم الأطباء بتشخيص فرط الحرارة الخبيث استنادًا إلى الأعراض عند الأشخاص الذين خضعوا إلى الجراحة منذ فترةٍ قريبةٍ،

وتنطوي المُعالَجة على التبريد السريع.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات الحرارة).

يحدُث فرطُ الحرارة الخبيث عادةً من بعد أن يتلقَّى الشخص مُرخيًّا للعضلات (سكسينيل كولين succinylcholine في معظم الأحيان) مع غازٍ مُخدِّرٍ (هالوثان في معظم الأحيان) لغرض الجراحة،وعلى الرغم من أنَّ فرطَ الحرارة الخبيث قد يحدُث من بعد أول استخدام لهذه الأدوية، يُصاب الأشخاص بالحالة فقط من بعد حوالى 3 مرَّات من التعرُّض.يُعدُّ الاستعدادُ لفرط الحرارة الخبيث سِمةً جينية وراثيَّة تسري بين العائلات.

قَد يُؤدِّي فرطُ الحرارة الخبيث إلى اختلال في توازن أملاح الجسم (الكهارل) وتجلّط الدَّم،ويُؤدِّي تجلط الدَّم المفرط (التخثُّر المُنتشر داخل الأوعية disseminated intravascular coagulation) إلى ضررٍ في الأعضاء، يتبعه نزف شديد عندما يفقد الجسمُ عوامل التخثُّر.

كما يُمكن أن يُؤدِّي فرط الحرارة الخبيث إلى ضررٍ ملحوظ في العضلات أيضًاً.تقوم العضلاتُ المتضرِّرة بإطلاق بروتين الميوغلوبين myoglobin الذي يجعل لون البول بُنيَّاً أو مُدمَّى،ويُمكن أن تُؤدِّي هذه الحالةُ (البيلة الميوغلوبينيَّة myoglobinuria) إلى إصابة حادَّة في الكُلَى أو حتَّى إلى الفشل الكلويّ،وقد تحدُث الوفاة.

أعراض فرطُ الحرارة الخبيث قد يحدُث فرطُ الحرارة الخبيث في أثناء التخدير أو من بعد الجراحة بفترةٍ قصيرةٍ،وتنطوي الأعراضُ الأولى غالبًا على التنفُّس السريع وسرعة نبضات القلب والصمل العضليّ، خُصوصًا في الفكّ.ترتفع درجة حرارة الجسم بشكلٍ كبيرٍ عادةً (أكثر من 104 درجة فهرنهايت [40 درجة مئوية] وأحيَانًا أعلى من 109 درجة فهرنهايت [43 درجة مئوية])،وقد يحدُث اضطرابٌ في نظم القلب وغثيان وتقيُّؤ،وقد يبدو البولُ بلونٍ بنّي أو مُدمَّى.

تشخيص فرط الحرارة الخبيث ظهور الأعراض النموذجيَّة من بعد إعطاء المُخدِّر يشتبه الأطباءُ في فرط الحرارة الخبيث عندما تحدُث الأعراض والعلامات النموذجيَّة خلال مدَّة تتراوح بين بضعة دقائق إلى بضعة ساعات من بعد أن يجري إعطاء المُخدِّر. يقوم الأطباءُ باختبار للدَّم للتحرِّي عن ضَرَر في الأعضاء ولاستبعاد الأسباب المُحتَملة الأخرى،ويقومون باختبار للبول للتحري عن البيلة الميلوغلوبينيَّة (بيلة الميوغلوبين). بالنسبة إلى المرضى الذين لديهم تاريخ عائليّ لهذا الاضطراب أو تعرَّضوا في السابق إلى تأثيراتٍ جانبية خطيرة في أثناء التخدير، يُمكن أن يخضعوا إلى الفحص لمعرفة ما إذا كان لديهم استعداد لفرط الحرارة الخبيث.يقوم الأطباءُ بفحص عيِّنة من النسيج العضليّ لمعرفة ما إذا كان ينقبِضُ في استجابة للكافيين والهالوثان (اختبار تقفُّع الهالوثان والكافيين)، كما يُمكن أن يقوموا بفحص جينيٍّ أيضًا؛ولكن، نظرًا إلى أنَّ العديد من العيوب الجينيَّة قد تُمارِسُ دورًا، لا يتحرَّى الفحص الجينيّ عن جميع أو حتى مُعظَم الأشخاص الذين لديهم استعداد، وهو غير مُتاح دائمًا.

علاج فرطُ الحرارة الخبيث التبريد السريع للجسم

إعطاء دواء دانترولين dantrolene يجري تبريدُ المصابين بفرط الحرارة الخبيث بأسرع وقت ممكن، ويكون هذا عادةً عن طريق نزع الثياب وتغطية الجلد بالماء أو بالثلج أحيانًا.لتسريع التبخر وتبريد الجسم، يمكن استخدامُ مروحة لضخّ الهواء على الجسم.يجري قياسُ درجة حرارة الجسم بشكلٍ مُنتظمٍ، وغالباً بشكلٍ مُستمرّ، في وحدة العناية المركَّزة.يَجرِي إعطاءُ دواء دانترولين عادةً، وهو مُرخٍّ للعضلات،وعن طريق إرخاء العضلات، يجري التقليلُ من الحُمَّى والضرر في العضلات أيضًا؛ كما قد يحتاج تخثرُ الدَّم غير الطبيعي والأَعرَاض المرتبطة بخلل في وظائف الأعضاء إلى مُعالجة أيضًا؛ومثلما هُو بالنسبة إلى المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان neuroleptic malignant syndrome، قد يُحاوِلُ الأطباءُ الوِقاية من ضرر الكُلى من البيلة الميوغلوبينيَّة عن طريق إعطاء كمياتٍ كبيرةٍ من السوائل عبر الوريد تحتوي على بيكربونات الصوديوم المُضاف. يقضي العديدُ من أشخاص فرط الحرارة الخبيث نحبَهم حتى عندما يتلقَّون مُعالجة مُبكِّرةً ومُركَّزة.