ضَربة الحرارة هيَ حالة تُهدِّدُ الحياة وتُؤدِّي إلى ارتفاع كبيرٍ في درجة حرارة الجسم وخلل في وظائف العديد من الأجهزة العضوية، وهو ما قد يكون مميتًا.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات الحرارة).

ويمكن أن تَحدُثَ ضربة الحرارة بعد ساعاتٍ من الإجهاد بالنسبة إلى الرياضيين اليافعين، أو بعد أيَّام من الطقس الحار في غُرف لا تحتوي على تكييف للهواء بالنسبة إلى كبار السنّ.

تكون درجة حرارة الجسم أعلى من 104 فهرنهايت (40 درجة مئويَّة)، ويحدث خلل في وظائف الدِّماغ،

وينبغي تبريدُ المرضى بشكلٍ فوريّ.

ضربةُ الحرارة هيَ أكثر أشكال الأمراض المُحدَثة بالحرارة شدَّةً،حيث تكون حالاتُ الأشخاص أكثر شدَّةً من أشخاص اضطرابات الحرارة الأخرى.تُساعد السِّماتُ التالية على التمييز بشكلٍ خاص بين ضربة الحرارة واضطرابات الحرارة الأخرى:

تكُون درجة حرارة الجسم أعلى من 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية) عادةً.

تظهر أعرَاضُ خلل في وظائف الدِّماغ

قد تحدث ضربة الحرارة بشكلٍ سريعٍ نوعًا ما عندما يقوم الأشخاص بإجهاد أنفسهم في درجات حرارة عالية، أو عندما يكونون في بيئة مُغلقة وحارَّة؛فعلى سَبيل المثال، يُمكن أن تُصيب ضربة الحرارة الرياضيين السليمين اليافعين والجنود، خُصوصًا الذين لم يتأقلَموا، وذلك من بعد ساعاتٍ فقط من الجهد الشديد في طقسٍ حارّ ورطبٍ.بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون في بيئةٍ حارَّة، مثل رجال الإطفاء وعُمَّال سبك المعادن والذين ينبغي عليهم ارتداء ملابس ثقيلة واقية، يتعرَّضون إلى نفس الخطر.ضربةُ الحرارة هي سبب شائع للوفاة عند الرياضيين،

كما يمكن أن تَحدُثَ ضربة الحرارة أيضًا خلال أيام من الطقس الحار عندما يبقى الأشخاص، خُصوصًا كبار السنّ الخاملين، في غرفٍ ذات تهوية سيئة ولا تحتوي على تكييف للهواء.تنطوي الشرائحُ البشرية الأكثر عرضةً لضربة الحرارة على كبار السنّ والأشخاص الذين لديهم حالات طبيَّة مُعيَّنة (مثل الحالات التي تنطوي على خللٍ وظيفيّ في القلب والرئتين والكُلى أو الكبد)، وعلى الصغار.يمكن أن تحدث ضربة الحرارة بسرعة عندَ الأطفال الذين تُركوا في سيارة ساخنة.

تحدُث ضربةُ الحرارة لأنَّ الجسمَ لا يستطيع فقدان الحرارة بسرعة كافيةٍ في ظروفٍ من الحرارة الشديدة،وبما أن الجسمَ لا يستطيع تبريد نفسه، تستمر حرارته بالارتفاع بسرعة لتصل إلى مستويات خطيرة.تزيدُ الحالاتُ التي تؤثّر في فقدان الحرارة، مثل اضطرابات مُعيَّنة في الجلد والأدوية التي تُقلِّلُ من التعرُّق، من هذا الخطر.

يُمكن أن تُسبِّب ضربةُ الحرارة ضررًا مُؤقتًا أو دائمًا لأعضاء حيويَّة، مثل القلب والرئتين والكُلَى والكبد والدِّمَاغ،وكلما ارتفعت درجة حرارة الجسم، خُصوصًا عندما تتجاوز 106 فهرنهايت (41 درجة مئويَّة)، حدثت المشاكلُ بشكلٍ أسرَع،وقد تحدُث الوَفاة.

أعراض ضربة الحرارة تنطوي الأعراضُ التحذيريَّة الشائعة لضربة الحرارة على الدَّوخة، وخفَّة الرأس، والضعف، والخَرَق clumsiness، وضعف التنسيق، والتَّعب، والصداع، وتغيُّم الرؤية، وألم العَضلات، والغثيان، والتقيُّؤ (وهي أعرَاض الإنهاك الحراري أيضًاً).لا يشعر الأشخاص بالارتفاع الكبير في درجةِ حرارة أجسامهم. في أثناء ضربة الحرارة، يُصبِحُ الجلد ساخنًا ومُحمرًّا، وجافاً أحيانًا؛وقد يحدُث التعرُّقُ أو لا يحدُث، وذلك بغضّ النظر عن الحرارة؛ وبسبب الخلل في وظائف الدِّماغ، قد يُعاني الأشخاص من التخليط الذهنيّ والتَّوَهان؛ وقد تحدث اختلاجات أو يدخلون في غيبوبَة،ويزداد معدَّل ضربات القلب والتنفُّس،ويكون معدَّل النبض سريعًا عادةً.قَد يكون ضغط الدَّم مرتفعًا أو منخفضًا، تتعدَّى درجة حرارة الجسم 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) عادةً، وقد تصل إلى ارتفاعٍ يتجاوز العلامات على مقياس الحرارة العاديّ.

تشخيص ضربة الحرارة أعراض وتاريخ التعرُّض إلى الحرارة المرتفعة والرطوبة عادةً ما يكُون تشخيص ضربة الحرارة واضحًا.ويُعاني المرضى من حُمَّى شديدة وأعراض خلل في وظائف الدِّمَاغ، ويكون لديهم تاريخ من التعرُّض إلى الحرارة المرتفعة والرطوبة. إذا لم يكن التَّشخيصُ واضحًا، يقوم الأطباء باختباراتٍ للتحري عن اضطراباتٍ أخرى يُمكن أن تُؤدِّي إلى أعرَاضٍ مُشابهة، مثل حالات العَدوَى والسكتة وتعاطي العقاقير وفرط الدَّرقيَّة hyperthyroidism.

علاج ضربة الحرارة التغطيس أو الغمر بالماء البارد

تدابير للتبريد بالتبخُّر evaporative cooling

سوائل مُبرَّدة تُعطى عن طريق الوريد أحيانًا ينبغي تبريد الأشخاص المصابين بضربة الحرارة فورًا، كما ينبغي استدعاء سيارة الإسعاف.وفي أثناء انتظار وسيلة نقل للمستشفى، ينبغي تغطيس المُصاب بالماء البارد، مثل بحيرة أو جدول ماء أو حوض استحمام.لتقليل خطر الغرق، لا ينبغي تغطيس الشخص في الماء إذا كان مشوشًا أو غير قادر على التعاون.إذا لم تكن هناك إمكانية لتغطيس المُصاب، ينبغي تبريده عن طريق تبليل جسمه بالماء ومن ثمَّ تعريضه إلى الهواء بواسطة مروحة (التبريد بالتبخُّر).يُعدُّ الماءُ الدافئ أو الفاتر قليلاً أفضل من الماء البارد عند تبليل الجسم وذلك لأنَّ المُصابَ سيكون أقل ميلاً للارتعاش الذي يُولِّدُ المزيد من الحرارة. يكُون استخدامُ الأدوية (الأسبرين أو الأسيتامينوفون) المُصمَّمة لمُعالجة الحمَّى الناجمة عن عَدوى غير فعال وينبغي تجنُّبه. هل تعلم... يجري في المستشفى تبريدُ الجسم بسرعةٍ عادةً، وذلك عن طريق نزع ثياب الشخص وتغطية الجلد المكشُوف بالماء (الدافئ أو الفاتر) أو في بعض الأحيان الثلج.لتسريع التبخُّر وتبريد الجسم، قد يجري استخدَامُ مروحة صناعية كبيرة (كثيرًا ما تستخدم من قبل قسم التنظيف) لضخ الهواء على الجسم.يجري قياسُ درجة حرارة الجسم بشكلٍ مُنتظمٍ، وغالبًا بشكلٍ مُستمرّ.يُمكن إعطاءُ سوائل التبريد عن طريق الوريد.لتجنُّب التبريد المُفرِط، يَجرِي إيقافُ التبريد عند انخفاض درجة حرارة الجسم إلى نَحو 102 درجة فهرنهايت (حوالى 39 درجة مئوية). قد تحتاج الاختِلاجَاتُ والغيبوبة والخلل الوظيفيّ في أعضاء أخرى إلى المُعالَجة أيضًا.تجري مُعالجةُ ضربة الحرارة بأفضل طريقة في وحدة الرعاية المركَّزة في المستشفى.