إصابات الأذن

يُمكن أن تُؤدِّي ضربةٌ كليلة على الأذن الخارجيَّة إلى تكدُّمٍ بين الغضروف وطبقة النسيج الضامّ حولَه (سمحاق الغضروف perichondrium)،وعندما يتجمَّع الدَّم في هذه المنطقة، تنتفِخُ الأذنُ الخارجيَّة وتصبِحُ بلونٍ أرجوانيّ.يُمكن أن يُؤدِّي هذا الدَّمُ المُتجمِّع (ورم دمويّ) إلى قطع التروية الدمويَّة إلى الغضروف، ممَّا يسمَح بموت هذا الجزء من الغضروف وإلى تشوُّه الأذن مع مرور الزَّمن،ويكُون هذا التشوُّه الذي يُسمَّى الأذن القرنبطيَّة، شائعاً عند المُصارِعين والمُلاكمين ولاعبي رياضة الركبي.

يقومُ الطبيبُ بفتح الورم الدمويّ ويُزيل الدَّم،وبعدَ إزالة الدم، يضعُ ضمادًا مُحكمًا، ويتركه لمدَّة تتراوح بين 3 إلى 7 أيَّام لمنع الورم الدمويّ من العودة.يُحافِظُ الضَّمادُ على بقاءِ الجلد وسمحاق الغضروف في مكانيهما الطبيعيين، ممَّا يسمَحُ بوُصول الدَّم إلى الغضروف من جديد.تكُون هذه الإصاباتُ عرضةً إلى العدوى، ولذلك يقُوم الأطباءُ بإعطاءِ مُضادٍّ حيويّ للوِقاية من العَدوى عادةً.

أذن قِنَّبيطيَّة (أذن مُشوَّهة) الصورة ARGENTUM/SCIENCE PHOTO LIBRARY