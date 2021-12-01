إصابات الأذن

هناك عددٌ من الإصابات المُختلفة التي يُمكن أن تُؤثِّرَ في الأذن الخارجيَّة.
الأذنُ القنَّبيطيَّة Cauliflower ea (الورم الدموي تحت سمحاق الغضروف)
يُمكن أن تُؤدِّي ضربةٌ كليلة على الأذن الخارجيَّة إلى تكدُّمٍ بين الغضروف وطبقة النسيج الضامّ حولَه (سمحاق الغضروف perichondrium)،وعندما يتجمَّع الدَّم في هذه المنطقة، تنتفِخُ الأذنُ الخارجيَّة وتصبِحُ بلونٍ أرجوانيّ.يُمكن أن يُؤدِّي هذا الدَّمُ المُتجمِّع (ورم دمويّ) إلى قطع التروية الدمويَّة إلى الغضروف، ممَّا يسمَح بموت هذا الجزء من الغضروف وإلى تشوُّه الأذن مع مرور الزَّمن،ويكُون هذا التشوُّه الذي يُسمَّى الأذن القرنبطيَّة، شائعاً عند المُصارِعين والمُلاكمين ولاعبي رياضة الركبي.
يقومُ الطبيبُ بفتح الورم الدمويّ ويُزيل الدَّم،وبعدَ إزالة الدم، يضعُ ضمادًا مُحكمًا، ويتركه لمدَّة تتراوح بين 3 إلى 7 أيَّام لمنع الورم الدمويّ من العودة.يُحافِظُ الضَّمادُ على بقاءِ الجلد وسمحاق الغضروف في مكانيهما الطبيعيين، ممَّا يسمَحُ بوُصول الدَّم إلى الغضروف من جديد.تكُون هذه الإصاباتُ عرضةً إلى العدوى، ولذلك يقُوم الأطباءُ بإعطاءِ مُضادٍّ حيويّ للوِقاية من العَدوى عادةً.
ARGENTUM/SCIENCE PHOTO LIBRARY
هل تعلم...
الجُروح (التهتُّكات)
إذا حدث جرحٌ (تهتُّك) في كامل الأذن، يجري تنظيفُ المنطقة بشكلٍ كاملٍ، وتجري خياطة الجلد، ويُوضَع ضماد لوقاية المنطقة والسماح بشفاء الغضروف.كما تجري خياطةُ الغضروف أيضًا، إلَّا إذا اهتَرأ الجلدُ الذي يُغطِّيه.يحتاج المريضُ إلى استخدام مُضادَّات حيويَّة للوِقاية من العدوى أحيانًا، خُصُوصًا إذا كانت الإصابة ناجمةً عن لدغة؛كما يحتاج إلى جراحةٍ تجميليَّةٍ بعدَ شفاء الجرح في بعض الأحيان.
تُواجه الجروح النَّاجمة عن عضَّات بشرية في الأذن زيادةً في خطر العدوى، خُصوصًا العدوى العدوى الشديدة المُحتَملة في الغضروف.ينبغي على الأطباء إزالة أي نسيج مُتضرِّر ومُتموِّت بدقة، ويجري إعطاء مُضادات حيويَّة وقائيَّة وأحيانًا أدوية مُضادَّة للفيروسات.
الانقِلاعات avulsions
تتمزَّق الأذن وتنفصِل عن الرأس (انقلاع) في بعض الأحيان.وقد تتمزَّق الأذنُ بشكلٍ جزئيٍّ أو كاملٍ.يكون مثل هذا التمزُّقُ أكثر ميلاً للحدُوث، لأنَّ الأذن تكون محميَّة أقل من غيرها من البنى الأخرى في الجسمِ.يستطيع الجرَّاحُ (غالبًا المُختّصّ في الجراحة التجميلية أو اضطرابات الأذن) إعادة تثبيت الأذن التي تعرَّضت إلى الانقلاع عادةً، ولكن لا تُعدُّ كل الجراحات ناجحة.يستطيعُ الجرَّاحُون أحيانًا استخدامَ الغضروف والجلد من جزء آخر من الجسم، أو يستخدِمون جلدًا اصطناعيًا لتشكيل أذنٍ جديدةٍ.
الكسُور
قد تُؤدِّي ضربة قويَّة على الفكّ إلى كسور في العظام حولَ قناة الأذن، وتُشوِّه شكل القناة، وتُؤدِّي إلى تضييقها غالبًا (انظر كسُور الفكّ ومُنتصَف الوجه).يمكن تصحيحُ الشكل عن طريق الجراحة.