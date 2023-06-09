لمحَة عامة حول إصابات البطن

يُمكن أن يتعرَّض البطن إلى الإصابة بطرقٍ عديدة،وقد يُصاب البطن وحده أو قد تحدُث إصابات في أي مكان في الجسم.يمكن أن تكون الإصابات خفيفة نسبيًا أو شديدة جداً.

يُصنِّفُ الأطباء الإصابات البطنية عادةً من خلال نوع البنية التي أصابها الضرر وكيف حدثت الإصابة.وتنطوي أنواع البنى على الآتي:

جدار البطن

الأعضاء الصلبة (أي الكبد والطحال والبنكرياس أو الكلى)

الأعضاء المُجوَّفة (أي المعدة والمعى الدَّقيق والقَولُون والحالبان أو المثانة)

الأوعية الدموية

كما قد يجري تصنيف إصابات البطن استنادًا إلى ما إذا كانت الإصابة

كليلةً

أو مُختَرقةً

قد ينطوي الرَّضح الكليل على ضربة مُباشرة (مثل الرَّكلة) والاصطدام بجسم (مثل السقوط على مقود الدراجة)، أو انخفاض مفاجئ في السرعة (مثل السقوط من مكان مرتفع أو حادث اصطدام بالسيارة).الكبِد والطحال هما العضوان الأكثر تعرضاً للإصابات،وتكون الأعضاء المُجوَّفة أقل ميلًا للإصابات.

تحدُث الإصابات المُخترِقة عندما يخترِقُ جسمٌ الجلدَ (مثلما يحدُث نتيجة طلق ناري أو طعنة).ينطوي بعض الإصابات المُخترِقة فقط على الدهون والعضلات تحت الجلد،ولا تُسبِّب مثل هذه الإصابات القلق بالمُقارنة مع الإصابات التي تصِلُ إلى تجويف البطن.تُسبِّبُ الطلقات النارية التي تصِلُ إلى تجويف البطن ضررًا ملحوظاً على نحوٍ دائمٍ تقريبًا،ولكن لا تُؤدِّي الجروج الناجمة عن الطعن والتي تصِلُ إلى تجويف البطن ضررًا للأعضاء أو أوعية الدَّم دائمًا.في بعض الأحيان، تنطوي إصابة مُختَرِقة على الصَّدر والجزء العلويّ من البطن معًا،وعلى سبيل المثال، قد يمر الجرح الناجم عن طعنة نزولاً نحو أسفل الصدر عبر الحجاب الحاجز إلى داخل المعدة أو الطحال أو الكبِد.

قد تؤدي الإصابات الكليلة أو المُختَرِقة إلى قطع أو تمزيق أعضاء البطن وأوعية الدَّم.قد تُؤدِّي الإصابة الكليلة إلى تجمُّع الدَّم في داخل بنية عُضو صلب (مثل الكبد) أو في جدار عُضو مُجوَّف (مثل المعى الدَّقيق)،وتُسمَّى هذه التجمُّعات للدَّم بالأورام الدمويَّة.يُسمَّى النَّزف الذي لا يبقى محصوراً في داخل تجويف البطن وفي الحيِّز الذي يُحيط بالأعضاء بتدَمِّي الصّفاق.

تبدأ الجروح والتمزُّقات بالنَّزف مُباشرةً،وقد يكون النَّزف خفيفاً جدًّا ويُسبِّبُ مشاكل قليلة.قد تُؤدِّي الإصابات الأكثر خُطورة إلى نزفٍ شاملٍ مع صدمة وأحيانًا إلى الوفاة.يكون النَّزف من إصابة في البطن داخلياً في مُعظم الأحيان (ضمن تجويف البطن).عندما تكون هناك إصابة مُختَرِقة، قد تظهر كمية صغيرة من النَّزف الخارجيّ من خلال الجرح.

عندما يتعرَّض عُضو مُجوَّف إلى الإصابة، قد تدخل مُحتوياته (مثل أحماض المعدة والبراز أو البول) إلى تجويف البطن وتُسبِّب التهيًُّج والالتهاب (التِهاب الصفاق peritonitis).

مضاعفات إصابات البطن قد تُسبِّبُ الإصابات في البطن مشاكل في وقتٍ لاحقٍ بالإضافة إلى الضرر المُباشر،وتنطوي هذه المشاكل اللاحِقة على الآتي: تمزق دموي hematoma rupture

تجمُّع للقيح داخل البطن (خراج abscess)

انسداد المعى (انسِداد obstruction)

مُتلازِمة الحيِّز البطنيّ تمزق الورم الدَّموي hematoma يستطيع الجسم إعادة امتِصاص تجمُّعات الدَّم عادةً (الأورام الدمويَّة)، بالرغم من أنَّ هذا الأمر قد يحتاج إلى عدَّة أيام أو عدَّة أسابيع.ولكن يتمزَّق الورم الدمويّ أحيانًا بدلًا من أن تجري إعادة امتِصاصه.يُمكن أن يحدث التمزق خلال الأيام الأولى القليلة من بعد الإصابة، ولكنه يحدُث لاحقًا في بعض الأحيان، وربما بعد مرور أشهُر. يُمكن أن يُؤدِّي تمزق ورم دموي للطحال أو الكبد إلى نزفٍ في داخل تجويف البطن يُشكِّلُ تهديدًا للحياة. يُمكن أن يسمح تمزُّق ورم دمويّ لجدار المعى بتسرُّب مُحتوياته إلى البطن والتسبُّب بالتهاب الصفاق.تُشكِّلُ الأورام الدموية لجدار الأمعاء ندبةً أحيانًا عندما تشفى،ويُمكن أن يُسبِّب هذا التندب تضيُّقاً في المعى في البقعة التي تُؤدِّي إلى الانسداد المعوي، وذلك بعد مرور سنوات عادةً. خرَّاج داخِل البطن قد يحدُث الخراج داخل تجويف البطن إذا لم يجر التحرِّي عن إصابة في عُضوٍ مُجوَّف،كما قد تتشكَّل الخراجات من بعد الجراحة لإصلاح إصابة خطيرة في البطن. الانسِداد المعويّ في بعض الأحيان يتشكَّل نسيج مُتندِّب من بعد الشفاء من إصابة أو من بعد الجراحة على البطن،ويُشكِّلُ هذا النسيج المُتندِّب أشرِطةً ليفيَّةً (التِصاقات) بين عُرى المعى.لا تُسبِّبُ هذه الالتصاقات أيَّة أعراض عادةً، ولكن أحيانًا تلتوي عروة أخرى للمعى تحت التِصاقٍ،ويُمكن أن يُؤدِّي هذا الالتواء إلى انسِداد المعى انسِدَاد مِعويّ، ويُسبِّبُ ألمًا في البطن وتقيُّؤًا.في بعض الأحيان تحتاج الحالة إلى الجراحة لاستئصالِ الالتِصاق وفتح المعى. مُتلازِمة الحيِّز البطنيّ تنتفخُ أعضاء البطن أو تتورَّم من بعد التعرُّض إلى إصابة (خُصوصًا إذا خضع المريض إلى جراحة)، وذلك مثلما يحدُث تماماً عندما يتورَّم كاحل ملتوٍ أو ذراع مكسورة.على الرغم من أن هناك مساحة كافية في البطن لمثل هذا التورُّم عادةً، يُؤدِّي التورُّم الذي لم يجر التحقُّق منه إلى زيادة الضغط في البطن في نِهاية المطاف.يعصرُ الضغط المُتزايد الأعضاء ويُقلِّل من ترويتها الدمويَّة، ممَّا يُسبِّبُ الألمَ ومن ثمّ الضررَ للأعضاء،ويُسمَّى مثل هذا الضرر المُرتبِط بالضغط مُتلازِمة الحيِّز البطنيّ.تُشبه هذه المُتلازِمة إلى حد كبير مُتلازمة الحيز التي يمكن أن تحدث في أسفل الساق عند الإصابة بكسرٍ على سبيل المثال.كما قد تُؤدِّي الزيادة في الضغط في البطن إلى زيادةٍ في الضغط في نُسج أخرى في الجسم في نهاية المطاف، مثل الرئتين والكلى والقلب وأوعية الدَّم والجهاز العصبي المركزي.تميلً مُتلازِمة الحيِّز البطنيّ إلى الحدوث لدى الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى إصاباتٍ شديدةٍ أو إصابات تحتاجُ إلى الجراحة،وهي مُتلازمة خطيرة جدًّا وتزيدُ من خطر الوفاة.

أعراض إصابات البطن يُعاني المرضى عادةً من ألمٍ في البطن أو إيلام (مضض tenderness)،ولكن يُمكن أن يكون الألم خفيفاً وقد لا يُلاحِظُه الشخص أو يشتكي منه بسبب إصابات أخرى مُؤلمة أكثر (مثل الكُسور)، أو لأنَّه لا يكون بكامل وعيه (على سبيل المثال بسبب إصابةٍ في الرأس، أو الثمالة، أو الصدمة).يشعُّ الألم من إصابةٍ في الطحال إلى الكتِفُ الأيسر أحيانًا.يكون الألم من تمزُّق المعى الدَّقيق بأدنى درجاته في البِداية، ولكنه يتفاقم بانتِظام.قد يظهر دم في البول لدى المرضى الذين يُعانون من إصابةٍ في الكلى أو إصابة في المثانة. قد يُعاني المرضى الذين فقدوا كمية كبيرة من الدَّم من علامات الصدمة، والتي تتضمن: زيادة سرعة ضربات القلب

سرعة التنفُّس

تعرُّق

جلد بارد ومُتندٍّ بالعرق وشاحب أو مُزرقّ

تخليط ذهنيّ confusion أو انخفاض مستوى اليقظة قد يُؤدِّي الرضح الكليل إلى التكدُّم (على سبيل المثال، قد تحدث عند الأشخاص الذين كانوا يضعون حزام الأمان في أثناء تعرضهم إلى حادث اصطدام بالسيارة كدمة على الصدر أو على أسفل البطن، وهي تُسمَّى علامة حزام الأمان seat belt sign).لا يحدُث التكدُّم عند جميع الأشخاص، كما أنَّ وجود كدمة لا يعكِسُ بالضرورة شدَّة الإصابة في البطن.بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من نزفٍ شديدٍ، قد يتورَّم البطن بسبب الدَّم الفائض.

تشخيص إصابات البطن فُحوصات التصوير

تحليل البول

جراحة استكشافيَّة أحيانًا بالنسبة إلى بَعض الأشخاص، تكون إصابة البطن شديدة بشكلٍ واضحٍ (مثلما يحدُث في العديد من الجروح الناجمة عن الطلقات النارية)،ويأخذ الأطباء مثل هؤلاء الأشخاص إلى غرفة العمليات مُباشرةً لإخضاعهم إلى جراحة استكشافيَّة ولا يقومون بفُحوصات للتعرُّف إلى إصاباتٍ مُحدَّدة؛ولكن يحتاج مُعظم الأشخاص الذين لديهم إصابة في البطن إلى فُحوصات.يستطيع الأطباء التعرُّف إلى الإصابة المُحدَّدة من خلال الفُحوصات، كما تُساعدهم هذه الاختبارات بالإضافة إلى نتائج الفحص البدنيّ على تحديد الأشخاص الذين يحتاجُون إلى عمليَّة. تنطوي الخيارات الرئيسيَّة للفُحوصات على تخطيط الصَّدى والتصوير المقطعيّ المُحوسَب CT.يُمكن إجراء تخطيط الصَّدى بسرعة بينما يكون الشخص على السرير، وهو مُفيدٌ لاكتشاف النَّزف الشديد.يستغرق التصوير المقطعيّ المُحوسَب وقتاً أطول بعض الشيء وهو يحتاج إلى تحريك الشخص إلى جهاز المسح ولكنه يُعطي صُوراً أكثر دقَّةً،كما يتحرَّى عن الإصابات الأخرى مثل الكُسور في العمود الفقريّ أو الحوض.قد تكون هناك حاجة إلى تصوير الصدر أو الحوض بالأشعَّة العادية وذلك استنادًا إلى نوع الإصابة، كما يقوم الأطباء بتحليل للبول للتحرِّي عن الدم في البول، وهو يُشيرُ إلى ضرر في بعض أجزاء الجهاز البوليّ؛وعادةً ما يُجرى اختبار تعداد الدَّم الكامل حتى يحصل الأطباء على معلومات أوليَّة لمقارنتها مع العينات المأخوذة اللاحقة في حال تدهورت حالة الشخص.