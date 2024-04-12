اندِحَاسُ القلب هُو ضغطٌ على القلب يُسبِّبه الدَّم أو السائل الذي يتراكم في التأمور (كيس من طبقتين حول القلب).ويُؤثِّرُ هذا الاضطرابُ في قُدرَة القلب على ضخّ الدَّم،

ويشعُر المرضى بدوخةٍ وضيقٍ في النَّفس، وقد يفقدون الوعي.

يستند التَّشخيصُ إلى الأَعرَاض ونتائج الفحص وإلى تخطيط صدى القلب الذي يجري استخدامه في قسم الطوارئ عادةً.

يجري تصريفُ الدَّم من حول القلب باستخدام إبرة وعن طريق الجراحة أحيانًا.

(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).

بالنسبة إلى اندِحاس القلب، يتراكم السائل أو الدَّم بين طبقتي التأمور، ممَّا يُؤدِّي إلى ضغط شديدٍ على القلب.ويُمكن أن يحُولَ هذا الضغط دُون امتلاء القلب بالدَّم،ونتيجة لذلك، يَجرِي ضخ كمية أقل من الدَّم إلى الجسم، ممَّا يُؤدِّي أحيانًا إلى الصدمة (حيث ينخفض ضغط الدَّم بشكل خطير) والوفاة.

تنطوي الأسبابُ الأكثر شُيُوعًا على تمزق أم الدَّم الأبهرية (انتفاخ في جدار الأبهر)، وسرطان الرئة في مرحلةٍ متقدِّمةٍ والتهاب التأمور الحادّ (التهاب التأمور)، والنوبة القلبيَّة وجراحة القلب.

كما يُمكن أن تُؤدِّي إصابات الصدر إلى اندِحَاس القلب أيضًا،وتُعدُّ الجروح الناجمة عن الطعن هي أكثر هذه الإصابات شُيُوعًا،ويُمكن ان تُؤدِّي الإصابات الكليلة التي تُمزِّقُ جدار القلب إلى الاندحاس، ولكن يقضي العديد من الأشخاص الذين يتعرَّضون إلى مثل هذه الإصابات نحبهم قبلَ حصولهم على مُعالَجة طبيةٍ.

اندِحَاس القلب Cardiac Tamponade

أعراض اندحاس القلب قَد يشعرُ مرضى اندِحَاس القلب بدوخةٍ أو ضيق في النفس،وقد يفقدون الوعي،وقد ينخفض ضغطُ الدَّم لديهم وتتسرّع نبضات القلب.قد يكون الجلد باردًا ومُتعرِّقًا ومُتبيِّغًا،وقَد تبدُو الأوردة في العنق منتفخةً أو مُتمدِّدةً.

تشخيص اندِحَاس القلب تقييم الطبيب

تخطيط صدى القلب من المهمّ جدًا أن يجري تشخيص الحالة ومُعالجتها بشكلٍ فوريّ، وذلك لأنَّ اندحاس القلب يُمكن أن يكون قاتلاً بشكلٍ سريعٍ،ويستند التَّشخيصُ إلى الأَعرَاض ونتائج الفحص وإلى تخطيط صدى القلب عادةً، يُعد تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية (ينطوي على استخدام أمواج فوق صوتية للحصول على صورةٍ للقلب) المعيار الذهبي لتأكيد التشخيص.