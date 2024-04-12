استِرواحُ الصَّدر المفتُوح Open Pneumothorax

يحدُث استِرواحُ الصَّدر المفتُوح عندما يتراكَم الهواءُ بين جِدار الصدر والرئة، وذلك نتيجة جرح مفتوح في الصدر أو عيب بدني آخر.وكلما كانت الفتحة أكبر، ازدادت درجة انخماص الرئة وصعوبة التنفس.

تنطوي الأَعرَاضُ على ألم في الصدر وضيق النَّفس وسرعة التنفُّس وتسرّع نبضات القلب، ويتبع ذلك الصدمة أحيانًا.

يستطيعُ الأطباءُ تشخيصَ استِرواحُ الصَّدر المفتُوح عادةً استنادًا إلى الأَعرَاض عندَ الشخص ونتائج الفحص،

يقوم الأطباء بتغطية الجرح على الفور بضماد ثُلاثي الاتجاهات ( 3-way dressing)، ومن ثمّ يُدخِلون أنبوبًا في الحيِّز الصدري لإزالة الهواء.

(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).

عندما يستنشق الأشخاص الذين لديهم فتحة غير مُغلَقة في جدار الصدر، فإنَّ الضغطَ السلبي الناجم عن الاستنشاق يمتص الهواء إلى الحيز بين الرئة وجدار الصدر (الحيِّز الجنبي) من مصدرين مختلفين في نفس الوقت، أي الرغامى والفتحة في جدار الصدر.يكُون تدفُّق الهواء قليلًا عبر العيوب الصغيرة في جدار الصدر (أو الجروح)، ولذلك يكُون هناك بضعة تأثيرات سلبية.ولكن، عندما تكون الفتحة في جدار الصدر بقطر يصِلُ إلى نحو ثلثي قطر الرغامى أو أكبر، فإنَّ كميّة الهواء التي تمرُّ إلى الحيِّز الجنبي عبر فتحة جدار الصدر تكُون أكبر ممَّا هِيَ عليه عبر الرغامى، مما يؤدي إلى انخماص الرئة ومنع الهواء المستنشق من التدفق إلى الرئتين.يمكن أن تؤدي الفتحات الأكبر إلى انخماص كاملٍ للرئة.

أعراض استرواح الصدر المفتوح يكون الجرح في الصدر (أو الفتحة) مؤلمًا ويسبب صعوبات في التنفُّس.يُصدر الهواء الذي يدخل الجرح صوتًا ماصًّا يكُون مميزًا عادةً.ومع زيادة الضغط في داخل الصدر، يمكن أن ينخفض ضغط الدَّم، وأحيانًا إلى مستوى خطير (صدمة)، ويشعر الشخص بالضعف والدوخة وقد تبرُز أوردة العنق.

تشخيص استِرواحُ الصَّدر المفتُوح تقييم الطبيب يقوم الأطباءُ بتشخيص استِرواحُ الصَّدر المفتُوح استنادًا إلى التاريخ الطبِّي للشخص وتفحُّص السطح الكامل لجدار الصدر.