العواملُ الحارقة وفلوريد الهيدروجين (HF)

هناك أنواع كثيرة من عوامل الحرب الكيميائية التي تؤثِّر في أجزاء مختلفة من الجسمِ.العوامل الحارقة العسكرية هي مواد كيميائية مصممة لإضاءة ميدان القتال ولإشعال الحرائق ولإحداث دخان بهدف حجب التضاريس والمقاتلين.تنطوي العواملُ على البنزين المكثف (النابالم napalm) والثرميت والفوسفور الأبيض والمغنيزيوم؛ويُمكن أن يُسبب أي من هذه المركبات عددًا كبيرًا من الإصابات.

للنابالم قوام يُشبه الهلام،وعادةً ما يجري استخدام العوامل الحارقة الأخرى كأسلحةٍ على شكل مواد صلبة مسحوقة؛ويُستخدَمُ العديد من العَوامِل الحارقة في القذائف المتفجرة أو القنابل.قد يستمر الفوسفور الأبيض في الاحتراق على الجلدِ أو الملابس ما دام مُعرَّضًا للهواء؛ولأن المغنيزيوم يمكن أن يحترق تحت الماء، فإنه سيستمر في الاحتراق داخل النسيج.

عادة ما يجري الخلط بين حمض الهيدروفلوريك (Hydrofluoric acid)، المستخدم في الصناعة والتطبيقات التجارية الأخرى، وحمض الهيدروكلوريك (hydrochloric acid، الحمض المُستخدَم في أحواض السباحة).ولهذا السبب، يُشار إليه بالرمز HF.يمكن أن يوجد فلوريد الهيدروجين HF في درجات حرارة الغرفة كسائل أو بخار،وتنطوي أكثر سُبُل التعرّض شيوعًا على الجلد والعينين والرئتين؛وهو يخترق الجلد بعمق.بالإضافة إلى التسبُّب بحروق وآلام شديدة، يُمكن أن يُؤدِّي فلوريد الهيدروجين إلى خللٍ خطيرٍ في توازن المواد الكيميائيَّة في الجسم (الكهارل)، ممَّا يُسبب أحيانًا اضطرابًا في نظم القلب والوفاة.

أعراض إصابات العوامل الحارقة تُشبه الحروقُ الناجمة عن عامل حارق الحروق الأخرى الناجمة عن الحرارة أو النار، وقد لا يسبب التعرض لفلوريد الهيدروجين ألمًا أو حروقًا مرئية على الفور،حيثُ قد يظهر الألم في غضون ساعة، ولكن عادة ما يحدث بعد ساعتين أو ثلاث ساعات فقط؛إلا أنَّه عندما يحدث الألم، غالبًا ما يكون عميقًا وشديدًا؛ويُصبح الجلد المصاب محمرًا بشكل تدريجي، ولكنه لا يبدُو متأثرًا بشدَّة مثلما يُشيرُ الألم الشديد.

تشخيص إصابات العوامل الحارقة تقييم الطبيب تكون الحروق الناجمة عن عامل حارق ظاهرةً بشكل سريع للمستجيبين الأوائل،ولكن، نظرًا إلى أنَّ الحروق التي يسببها فلوريد الهيدروجين (خصوصاً في تراكيز منخفضة) تستغرق وقتًا لتُسبب أعراضًا، يبقى أفراد الطاقم الطبي الطبي متيقظين للإصابة التي تحدث في النسج والأعضاء العميقة للمُصاب.قد تتوهج الحروق الناجمة عن الفوسفور الأبيض أو يخرج منها دخان عند تعرضها للهواء.