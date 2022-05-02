لمحَة عامَّة عن الأدوية

يُعرَّف الدَّواءُ بحسب القانون الأمريكي بأنَّه أيّ مادة (عدا عن الطعام أو الأجهزة والأدوات) مُعدّة للاستعمال في التشخيص أو الاستشفاء أو التسكين أو العلاج أو الوقاية من المرض، أو تهدف إلى التأثير في بنية الجسم أو وظيفته.(حبوب منع الحمل مثالٌ عن الأدوية التي تؤثر في وظيفة الجسم، وليس في المرض.)هذا التعريف الشامل للدواء، رغم أنَّه مهمٌّ لأغراضٍ قانونية، إلَّا أنَّه معقَّد وليس للاستخدام اليومي.ولذلك، هناك تعريف أكثر بساطة - ولكنه عملي - للدواء، وهو أنَّه أي مادة كيميائية أو بيولوجية تؤثر في الجسم وعملياته.
يقتصر استعمالُ بعض الأشخاص بشكل غير صحيح لكلمة دواء على أنها تعني مادة تعطي إحساسًا سارًّا.لقد ارتبط الاستعمال المفرط والمستمر للمواد المؤثِّرة في الذهن، دون حاجة طبية، بالاستعمال الطبِّي المناسب للأدوية خلال التاريخ المعروف.وبعضُ الأدوية المنتمية لهذا التصنيف لها أغراض طبية مشروعة، والبعض الآخر تكون أهدافه غير مشروعة (نظرة عامَّة حول الاضطرابات المتعلِّقة بالمواد)
الأدوية التي تُعطَى بوصفة طبيَّة أو الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبيَّة
بموجب القانون، تنقسم الأدوية إلى فئتين: الأدوية التي يحتاج صرفها إلى وصفة طبيَّة والأدوية التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبيَّة؛
فالأدويةُ التي يحتاج صرفها إلى وصفة طبيَّة - وهي الأدوية التي لا يُعدُّ استعمالها آمنًا إلاَّ تحت الإشراف الطبي فقط - بوجود وصفة طبيَّة من مقدم الرعاية الصحية المُرخَّص قانونيًّا (على سبيل المثال، طبيب، طبيب أسنان، اختصاصي الأقدام، ممرضة، مساعد طبيب، أو طبيب بيطري).
الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبيَّة - وهي الأدوية التي يُعدُّ استعمالها آمنًا دون الإشراف الطبِّي (مثل الأسبرين) - تباع دون وصفة طبية.تُحدِّد هيئة الغذاء والدواء (FDA) في الولايات المتحدة (وكالة حكومية) الأدوية التي تُعطى بوصفة طبيَّة والأخرى التي لا تحتاج إلى وصفة طبيَّة.
المكمّلات الغذائية (مثل الأعشاب الطبية والمكملِّات والمُضافات الغذائية) هي منتجات مُخصَّصة لدعم النِّظام الغذائي.قد تحتوي هذه المنتجاتُ على الفيتامينات أو الأحماض الأمينية أو المعادن أو الأعشاب أو المواد المشتقة من النباتات الأخرى (المستحضرات النَّباتيَّة).ولكن، نتيجةً لعدم تصنيف المكملات الغذائيَّة ضمن الأدوية، فإنَّها لا تحتاج إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء قبل تسويقها، ولا تحتاج إلى الخضوع لنفس المعايير التي تواجهها الأدوية من حيث سلامة وفعالية الاستعمال.وبما أنه لا يشترط مطابقة هذه المنتجات لمعايير هيئة الغذاء والدواء من حيث سلامة وفعالية الاستعمال، فقد لا تدعي الشركة المصنعة أن المنتج يعالج أمراضًا معينة.قد تُسبِّبُ المكملات الغذائية مشاكل صحية إذا لم تُستَعمل بالشكل الصحيح أو إذا استُعملت بكمّيات كبيرة.
أسماء الأدوية
قد تساعد بعضُ المعرفة بأسماء الأدوية على فهم المُلصقات الموجودة على المُنتَج الدوائي.ولكلِّ دواء ثلاثة أسماء على الأقل - الاسم الكيميائي والاسم العام (غير مُسجَّل الملكيَّة أو الرسمي)، والاسم التجاري (المُسجَّل الملكية أو العلامة التجارية) (انظر الشريط الجانبي ما مضمون الاسم).
يصف الاسمُ الكيميائي البنية الذريَّة أو الجزيئيَّة للدواء.يكون هذا الاسم شديدَ التعقيد وصعبًا في الاستعمال العام عادةً.لذلك تقوم هيئة رسمية بتحديد اسم عام للدواء.
يكون للأسماء العامَّة للأدوية من نوعٍ معيَّن (صنف) نفس النهاية عادةً؛فمثلًا، تنتهي أسماءُ جميع حاصرات بيتا، والمستعملة في مُعالَجَة بعض الاضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم، بـاللاحقة "لول" (مثل ميتُوبرولول metoprolol وبروبرانولول propranolol).
ويجري اختيارُ الاسم التجاري من قبل شركات الأدوية التي تقوم بتصنيع أو بتوزيع الأدوية.تُباعُ الأدوية المَصونة ببراءة تحت اسم ٍ تجاري عادةً.يمكن بيع نسخ أو إصدارات عامَّة من الأدوية، ذات الأسماء التجاريَّة المُصنَّعة بعدَ انتهاء صلاحية براءة اختراع الشركة الصيدلانية، تحت الاسم العام (مثل ايبوبروفين) أو تحت اسم العلامة التجارية الخاصة بالشركة المصنعة (مثل أدابارين).
المجموعاتُ الدوائيَّة
يعدُّ فهمُ المجموعة الدوائيَّة التي ينتمي إليها الدواء مفيدًا؛حيث تُصنَّف الأدوية في مجموعاتٍ علاجيَّةٍ عادةً - أي بحسب الاضطراب أو العَرَض الذي تُستَعملُ في علاجه؛فمثلًا، تسمَّى الأدوية المُستعملة في معالجة ارتفاع ضغط الدَّم بأدوية الضغط (فرط ضغط الدَّم هو المصطلح الطبي لزيادة ضغط الدم)، وتُسمَّى الأدوية المُستَعملة في معالجة الغثيان بمضادَّات القيء (القيء هو المصطلح الطبي للتقيؤ).وتُصنَّف الأدوية ضمن كل مجموعة علاجية إلى أصناف أو فئات.وتعتمد بعضُ الأصناف على طريقة عمل الأدوية في الجسم للحصول على تأثيراتها؛فمثلًا، تعمل مدرَّات البول diuretics وحاصرات قنوات الكالسيوم calcium channel blockers وحاصرات بيتا beta-blockers ومثبطات الإنزيم المحوِّل للأنجيتونسين angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors وجميع أصناف خافضات ضغط الدم بطرائق مختلفة.
للمَزيد من المَعلومات
في ما يلي بعض المصادر باللغة الإنجليزية والتي قد تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
مركز المعلومات والدراسات حول المشاركة في الأبحاث السريرية (CISCRP): منظمة غير ربحية تعمل على توعية وإعلام المرضى، والباحثين الطبيين، ووسائل الإعلام، وصناع السياسات بالأدوار التي يمارسونها جميعًا في الأبحاث السريرية
ClinicalTrials.gov: قاعدة بيانات للدراسات السريرية الممولة من الجهات العامة والخاصة والتي تُجرى حول العالم