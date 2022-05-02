لمحَة عامَّة عن الأدوية

بموجب القانون، تنقسم الأدوية إلى فئتين: الأدوية التي يحتاج صرفها إلى وصفة طبيَّة والأدوية التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبيَّة؛

فالأدويةُ التي يحتاج صرفها إلى وصفة طبيَّة - وهي الأدوية التي لا يُعدُّ استعمالها آمنًا إلاَّ تحت الإشراف الطبي فقط - بوجود وصفة طبيَّة من مقدم الرعاية الصحية المُرخَّص قانونيًّا (على سبيل المثال، طبيب، طبيب أسنان، اختصاصي الأقدام، ممرضة، مساعد طبيب، أو طبيب بيطري).

الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبيَّة - وهي الأدوية التي يُعدُّ استعمالها آمنًا دون الإشراف الطبِّي (مثل الأسبرين) - تباع دون وصفة طبية.تُحدِّد هيئة الغذاء والدواء (FDA) في الولايات المتحدة (وكالة حكومية) الأدوية التي تُعطى بوصفة طبيَّة والأخرى التي لا تحتاج إلى وصفة طبيَّة.

المكمّلات الغذائية (مثل الأعشاب الطبية والمكملِّات والمُضافات الغذائية) هي منتجات مُخصَّصة لدعم النِّظام الغذائي.قد تحتوي هذه المنتجاتُ على الفيتامينات أو الأحماض الأمينية أو المعادن أو الأعشاب أو المواد المشتقة من النباتات الأخرى (المستحضرات النَّباتيَّة).ولكن، نتيجةً لعدم تصنيف المكملات الغذائيَّة ضمن الأدوية، فإنَّها لا تحتاج إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء قبل تسويقها، ولا تحتاج إلى الخضوع لنفس المعايير التي تواجهها الأدوية من حيث سلامة وفعالية الاستعمال.وبما أنه لا يشترط مطابقة هذه المنتجات لمعايير هيئة الغذاء والدواء من حيث سلامة وفعالية الاستعمال، فقد لا تدعي الشركة المصنعة أن المنتج يعالج أمراضًا معينة.قد تُسبِّبُ المكملات الغذائية مشاكل صحية إذا لم تُستَعمل بالشكل الصحيح أو إذا استُعملت بكمّيات كبيرة.