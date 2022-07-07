التداخلات الدوائيَّة

قد يؤدِّي استعمال دواءين لهما نفس التأثير إلى حدوث آثار جانبيَّة شديدة.كما يمكن أن يحدث تضاعفُ التأثير عندما يستعمل الأشخاص عن غير قصد دواءين (أحدهما على الأقل من دون وصفةٍ طبيَّة غالبًا) يحتويان على نفس المادة الفعَّالة.فمثلًا، قد يستعمل الأشخاص دواءً لمُعالَجَة النزلة وآخر للمساعدة على النوم، وكلاهما يحتوي على ديفينهيدرامين؛ أو لمُعالَجَة النزلة ولتسكين الآلام، وكلاهما يحتوي على أسيتامينوفين.ويحدث هذا النوعُ من التضاعفُ بشكلٍ خاص عندَ استعمال الأدوية التي تحتوي على مُكَوِّنات متعدِّدة أو التي تباع تحت أسماء تجارية (وبذلك تبدو مختلفة، ولكنها تحتوي على نفس المُكَوِّنات في حقيقة الأمر).

ولذلك، تُعدُّ معرفة مُكَوِّنات الأدوية من الأمور الضرورية، كما ينبغي التحقُّق من تركيب كل دواء جديد لتجنُّب تضاعف التأثير؛فعلى سَبيل المثال، تحتوي الكثير من مسكِّنات الألم التي تُعطى بموجب وصفة طبيَّة على مواد أفيونية، بالإضافة إلى الأسيتامينوفين.قد يَعمد المرضى، الذين يستعملون مثل هذه المنتَجات التي لا يعرفون مُكَوِّناتها، إلى استعمال الأسيتامينوفين المعطى من غير وصفة أيضًا لتعزيز قوة التسكين، ممَّا يعرِّضهم لخطر حدوث التسمُّم.

يمكن أن تنشأ مشاكلُ مماثلة مع تضاعف التأثير عندَ استعمال دواءين مختلفين لهما التأثير نفسه.ويزداد احتمالُ حدوث هذه الحالة عندما يراجع الأشخاص عددًا من الأطباء، ويصرفون الوصفات الطبية من أكثر من صيدلية.وقد يصف الأطباءُ الذين لا يعرفون ما وصفه الأطبَّاء الآخرون، عن غير قصد، أدوية متماثلة؛فمثلًا، قد تحدث تهدئةٌ ودوخة شديدة عندما يصف طبيبان أدوية مساعدة على النوم، أو عندما يصف أحدهما دواءً مساعدًا على النوم ويصف الآخر دواء آخر (مثل دواء مضادّ للقلق) له تأثيرات مهدِّئة مماثلة.

يمكن أن يُقلِّل المرضى من احتمال حدوث هذا النوع من تضاعف التأثير من خلال إعلام كل طبيب عن الأدوية التي يستعملونها، وكذلك من خلال صرف جميع الوصفات الطبّية من صيدليَّة واحدة.ومن المفيد الاحتفاظُ بقائمة مكتوبة حديثة لجميع الأدوية المُستعملة، وعرضها على الطبيب عندَ كلِّ مراجعة.كما يجب على الأشخاص ألَّا يستعملوا الأدوية الموصوفة سابقًا (مثل أقراص النوم أو مسكنات الألم) دون التحقُّق من الطبيب أو الصيدلاني، لأنَّ هذا الدواء قد يكون مكررًا أو يتداخل مع أحد من الأدوية المستعملة حاليًّا.