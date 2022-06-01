استقلابُ الدَّواء

استقلابُ الدواء هو التغيّر الكيميائي للدواء من قِبَل الجسم؛

(انظر أيضًا مقدمة في إعطَاء الأدوية وحركيَّاتها.)

حيث يتم تغييرُ بعض الأدوية كيميائيًا بفعل الجسم (الاستقلاب).وقد تكون الموادّ التي تَنجُم عن عملية الأيض (الاستقلاب) غير نشيطة، أو تكون مشابهة أو تختلف عن الدواء الأصلي في في النشاط العلاجي أو السمِّية.تُعطَى بعضُ الأدوية، والتي تسمَّى طلائع دوائيَّة، بشكل غير نشيط، حيث يَجرِي استقلابها إلى شكل نشيط.وتؤدِّي النواتج أو المستقلبات النشيطة الناتجة إلى التأثيرات العلاجية المرجوَّة.ويمكن أن تخضعَ المستقلَبات للمزيد من الاستقلاب، بدلاً من أن تفرَغ من الجسم؛ثم تُفرَغ المستقلبات اللاحقة.يتضمَّن الإفراغُ التخلُّص من الدواء في الجسم، في البول أو الصفراء على سبيل المثال.

ويجب أن تمرَّ معظمُ الأدوية عبر الكبد، وهو الموقعُ الرئيسي لاستقلاب الدواء.وعندما تصبح طلائع الأدوية في الكبد، تقوم الإنزيمات بتحويلها إلى مستقلَبات نشيطة، أو بتحويل الأدوية النشيطة إلى أشكال غير نشيطة.وتكون آلية الكبد الرئيسيَّة لاستقلاب الأدوية عن طريق مجموعة محدَّدة من إنزيمات السِّيتوكروم P-450.يتحكَّم مستوى هذه الإنزيمات السيتوكروميَّة P-450 في المعدل الذي يَجرِي به استقلابُ العديد من الأدوية.ولكنَّ قدرةَ الانزيمات على الاستقلاب محدودة، لذلك يمكن أن تصبح مثقلة عندما تكون المستوياتُ الدَّموية من الأدوية عالية (انظر التركيبةُ الجينية والاستجابة للعقاقير).

وتؤثِّر العديدُ من المواد (مثل الأدوية والأغذية) في إنزيمات السيتوكروم P-450؛فإذا كانت هذه المواد تقلِّل من قدرة الإنزيمات على تفكيك الدواء، فإنَّ تأثيرات هذا الدواء (بما في ذلك الجانبية منها) تزداد.أمَّا إذا كانت المواد تزيد من قدرة الإنزيمات على تفكيك الدواء، فإن تأثيرات ذلك الدواء تنخفض.

ونظرًا إلى أن مجموعات الإنزيمات الاستقلابية لا تتخلَّق إلا جزئيًا عند الولادة، فإنَّ الأطفال حديثي الولادة يجدون صعوبة في استقلاب بعض الأدوية.ومع التقدّم في العمر، ينخفض النشاط الأنزيمي، حتى إنَّ كبار السن والأطفال حديثي الولادة لا يستطيعون استقلابَ الأدوية مثل البالغين الأصغر سنًا والأطفال (انظر الشيخوخة والأدوية)وبذلك، يحتاج المَواليد الجُدُد وكبار السن في كثير من الأحيان إلى جرعات أصغر لكل كيلوغرام من وزن الجسم مقارنة بالشباب أو البالغين في منتصف العمر.

قد تزيد الاختلافات الجينية في طريقة نقل بعض الأدوية (مثل الستاتينات) من وإلى الكبد من خطر الآثار الجانبية للدواء عند الشخص أو: إصابة الكبد المرتبطة بالأدوية.