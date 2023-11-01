سَرطانُ القَضيب

وتنطوي هذه الأدويةُ على تطبيق فلورويوراسيل وإيميكويمود imiquimod موضعيًّا.

الجراحة

الإشعاع

لمعالجة السَّرطانات المبكِّرة أو الصغيرة، يصف الأطباء رُهيماً يحتوي على فلورويوراسيل، أو إيميكيمود، أو يستأصلون السَّرطان وبعض الأنسجة السليمة المحيطة بالليزر في أثناء الجراحَة.بالنسبة لبعض أنواع السرطانات، يمكن طرح خيار المُعالجة الشعاعيَّة، إما ببذور يجري إدخالها أو بإشعاع خارجي.أمَّا بالنسبة للسَّرطانات الأخرى، فإنَّ الأطباء يزيلون السَّرَطان جراحيًا، مع توفير أكبر قدرٍ ممكن من القضيب.ويكون الرجالُ الذين يخضعون لهذا النوع من الجراحة قادرين عادة على استخدام النسيج القضيبي المتبقِّي للتبوُّل والوظيفة الجنسيَّة.ولكن، إذا كان السَّرَطانُ ينطوي على مساحاتٍ أكبر، عندئذٍ يحتاج القضيبُ إلى عمليَّة جراحية أكثر شمولًا.

إذا انتشر سرطان القضيب إلى العُقَد اللِّمفِية، قد يجري اسئصال العُقد المُصابة جراحيًا.يُعالج الأطباء الرجال الذين لديهم عُقدَ لمفية أربية متعدِّدة، أو ثنائية أو ضخمة يشتبه بأن تكون سرطانية، بالعلاج الكِيميائي المساعد القبلي (يُعطى لتقليص حجم الورم قبل الاستئصال الجراحي).وإذا كان من غير الممكن استئصال الورم جراحيًا بشكل كامل، فقد تُؤخذ الأشعة في الاعتبار أيضًا.