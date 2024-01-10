لمحَة عامَّة عن حالات عدوى السَّبيل البولي (UTIs)

يكون البول في المثانةِ عقيمًا عند الأشخاص الأصحَّاء، حيث لا توجد بكتيريا أو مكروبات مُعدِية أخرى،ولا يحتوي الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم (الإحليل) على بكتيريا أو يحتوي على عدد قليل جدًّا للتّسبُّب في عَدوى،ولكن يمكن أن تحدث العدوى في أيِّ جزءٍ من السبيل البولي.تُسمَّى العدوى في أيِّ مكانٍ على طُول السبيل البولي بعدوى السبيل البولي urinary tract infection.

أعضاء السَّبيل البوليّ

تُصنَّف حالات عدوى السبيل البولي عادةً على أنَّها عُلويَّة أو سُفليَّة، وذلك وفقًا لموضع حدوثها من السبيل البولي، على الرغم من أنَّه في بعض الأحيان يَصعبُ أو يستحيل على الأطباء التَّوصُّل إلى مثل هذا التَّحديد:

حالات عدوى السبيل البولي السفلي: حالات عدوى المثانة (التهاب المثانة)

عدوى السبيل البولي العلوي: حالات عدوى الكُلى (التهاب الحويضة والكلية)

كما يَعُدُّ بعض الأطباء حالات عدوى الإحليل (التهاب الإحليل) والبروستات (التهاب البروستات) من حالات عدوى السبيل البولي السفلي.في الأعضاء المزدوجة (مثل الكُلى)، يمكن أن تحدث العدوى في أحد أو كِلا العضوين.يمكن أن تحدث حالات عدوى السبيل البولي عند الأطفال بالإضافة إلى البالغين.