لمحَة عامَّة عن حالات عدوى السَّبيل البولي (UTIs)

يكون البول في المثانةِ عقيمًا عند الأشخاص الأصحَّاء، حيث لا توجد بكتيريا أو مكروبات مُعدِية أخرى،ولا يحتوي الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم (الإحليل) على بكتيريا أو يحتوي على عدد قليل جدًّا للتّسبُّب في عَدوى،ولكن يمكن أن تحدث العدوى في أيِّ جزءٍ من السبيل البولي.تُسمَّى العدوى في أيِّ مكانٍ على طُول السبيل البولي بعدوى السبيل البولي urinary tract infection.
أعضاء السَّبيل البوليّ
يتكون السَّبيل البوليّ من الكلى والحالبين (الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكُلى إلى المَثانة) والمَثانةِ والإحليل (الأنبوب الذي يمر عبره البول إلى خارج الجسم).قد تتعرَّض هذه الأعضَاء إلى إصابة بسبب قوَّة كَليلة (مثلما يحدُث في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط)، أو بسبب قوَّة اختِراق (مثلما ينجُم عن الطلقات النارية أو الطعن)،كما قَد تحدُث الإصاباتُ أيضًا من غير قصد في أثناء الجراحة.
تُصنَّف حالات عدوى السبيل البولي عادةً على أنَّها عُلويَّة أو سُفليَّة، وذلك وفقًا لموضع حدوثها من السبيل البولي، على الرغم من أنَّه في بعض الأحيان يَصعبُ أو يستحيل على الأطباء التَّوصُّل إلى مثل هذا التَّحديد:
حالات عدوى السبيل البولي السفلي: حالات عدوى المثانة (التهاب المثانة)
عدوى السبيل البولي العلوي: حالات عدوى الكُلى (التهاب الحويضة والكلية)
كما يَعُدُّ بعض الأطباء حالات عدوى الإحليل (التهاب الإحليل) والبروستات (التهاب البروستات) من حالات عدوى السبيل البولي السفلي.في الأعضاء المزدوجة (مثل الكُلى)، يمكن أن تحدث العدوى في أحد أو كِلا العضوين.يمكن أن تحدث حالات عدوى السبيل البولي عند الأطفال بالإضافة إلى البالغين.
أسباب عدوى السبيل البولي
تدخل المكروبات التي تسبِّبُ العدوى السبيل البولي من خلال واحدٍ من مسارين،المسار الأكثر شُيُوعًا إلى حدٍّ بعيدٍ هو من خلال النهاية السُّفليَّة للسبيل البولي، أي فتحة إحليل الرجل في طرف القضيب أو فتحة إحليل المرأة في الفرج.تصعد العدوى عبر الإحليل إلى المثانة وأحيَانًا إلى الكُلى أو إلى كليهما.المسار الآخر الممكن هو من خلال مجرى الدَّم، حيث تنتقل إلى الكُلى عادةً.
تنجم حالات عدوى السبيل البولي بشكلٍ دائمٍ تقريبًا عن البكتيريا، رغم أنَّ بعض الفيروسات والفطريات والطفيليَّات يمكن أن تُسبِّبَ العدوى في السبيل البولي أيضًا.ينجم أكثر من 85٪ من حالات عدوى السبيل البولي عن بكتيريا من المِعى أو المهبل،ولكن تخرج البكتيريا التي تدخل السبيل البولي مع تدفق البول عند إفراغ المثانة عادةً.
البكتيريا
تكون حالات العَدوَى البكتيرية في السبيل البولي السفلي، في المثانة عادةً، شائعةٌ جدًّا، خصوصًا عند النساء اليافعات النشيطات جنسيًا،كما تُصاب النساء اليافعات أيضًا بحالات العدوى البكتيرية في الكلية غالبًا، ولكن بنسبةٍ أقل من حالات عدوى المثانة.الإشريكية القولونية هِي البكتيريا الأكثر شُيُوعًا التي تُسبِّبُ حالات عدوى السبيل البوليّ.وبالنسبة إلى الأشخاص بين عمر 20 و50 عامًا، تكون بكتيريا عدوى السبيل البولي أكثر شيوعًا بنحو خمسين مرَّة عند النساء مُقارنة بالرجال.يكون الإحليل عند الرجال أطول منه عند النساء، لذلك يصعبُ على البكتيريا الصعود إلى مسافة تكفي للتَّسبِّب بحدوث عدوى.تكون معظم حالات عدوى السبيل البولي عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 عامًا تقريبًا هي التهاب الإحليل أو التهاب البروستات.وبالنسبة إلى الأشخاص في عمرٍ أكبر من 50 عامًا، تُصبِحُ حالات عدوى السبيل البولي أكثرَ شُيُوعًا عند الرجال والنساء معًا، مع فرقٍ أقل بين الجنسين.
الفيروسات
يمكن أن يُصيب فيروس الهربس البسيط الإحليلَ بالعدوى ويجعل التبوُّل مؤلمًا وتفريغ المثانة صعبًا.لا تحدث حالات عدوى السبيل البولي الفيروسيَّة الأخرى عادةً، مثل حالات عدوى المثانة والكلية، ما لم يكن هناك ضعف في الجهاز المناعي للشخص (مثل السرطان أو فيروس العَوَز المَناعي البَشَري/الإيدز أو استعمال دواء يُثبِّط الجِهاز المَناعيّ).
الفطريَّات
يمكن لبعض الفطريات، أو الخمائر، أن تُصيبَ السبيلَ البولي بالعدوى.ويُسمَّى هذا النوع من العدوى غالبًا بعدوى الخميرة (يمكن أن تُسبِّبَ الخمائر أيضًا التهابًا في المهبل [التهاب المهبل]).يُعدُّ فطر المُبيَضَّة الكائن الدقيق الأكثر ميلًا للتسبب في حالات عدوى السبيل البولي الفطريَّة (داءُ المُبيَضَّاتِ).تحدث العدوى بفطر المبيضة بشكل متكرر عند الأشخاص الذين يُعانون من ضَعفٍ في جهاز المناعة أو الذين يستعملون قَثطار المثانة.وقد تُصيب الفطريات والبكتيريا الكلى بالعدوى في نفس الوقت.
الطُّفيليَّات
يمكن لعدد من الطفيليات، بما فيها أنواع معينة من الديدان، أن تُصيب السبيل البولي بالعدوى،
وداءُ المُشَعَّرات النَّاجم عن نوع من الطفيليَّات المجهرية، هو عدوى تنتقل عن طريق الجنس ويُمكن أن يُسبب مفرزات رغويَّة غزيرة بلونٍ أصفر مخضرّ من المهبل عند النساء.يمكن أن تُصاب المثانة أو الإحليل بالعدوى في بعض الأحيان،كما يمكن أن يُصاب الإحليل عند الرجال بداء المُشعَّرات،ولكنه لا يتسبَّب في ظهور أيَّة أعراض عند الرجال عادةً.
داءُ البِلهارسِيَّات هو عدوى ناجمة عن نوع من الديدان التي تسمَّى الدودة المثقوبة، ويُمكنه أن يُصيبَ الكُلى والحالبين والمثانة.تُعدُّ هذه العدوى سببًا شائعًا للفشل الكُلوي الشديد عند سكَّان أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.يؤدي داء البلهارسيات المستمر في المثانة إلى ظهور دمٍ في البول أو انسدادٍ في الحالبين غالبًا، وقد يؤدي إلى سرطان المثانة في نهاية المطاف.
يُؤدِّي دَاء الفيلاريَّات، وهو عدوى بالدودة الخيطيَّة، إلى حدوث انسدادات في الأوعية اللَّمفيَّة، ممَّا يتسبَّب في دخول السَّائِل اللمفي إلى البول (بِيلَة كَيلوسِيَّة chyluria)،ويمكن أن يتسبَّب داء الفيلاريَّات في حدوث تورُّمٍ شديدٍ في النسج (داء الفيل elephantiasis)، والذي قد يُصيبُ الصَّفنَ عند الرجال.